 Кива о том, почему не сработался с Деканоидзе: Она красивая женщина, а я сексист в прямом смысле слова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в эфире телеканала 112 Украина.
"Она хорошая, как человек, она прекрасная женщина, она, наверное, любящая мать. В этих структурах нужны те, кто готов будет переламывать хребты всему тому, что будет противостоять законности или выполнению законов. И даже если это будут те грязные "мусора", о которых мы будем еще много и слышать, и говорить. Ведь никто никуда не делся, многие структуры и люди так и остались. Они умеют подавлять, противостоять и защищать свои деньги. И здесь нужна борьба", - пояснил Кива и выразил свой взгляд на место мужчин и женщин в обществе.
"Хатия, она действительно хороший человек, и у меня к ней, как к женщине, действительно хорошее отношение. Конечно, она красивая женщина. И, конечно, это мне импонировало. Мне просто сложно было воспринимать женщину-руководителя. Меня сразу назовут здесь сексистом. Так я и есть сексист в прямом смысле этого слова. Я считаю, что мужчина - это тот, который оберегает и охраняет и создает условия, а женщина в этих условиях уже живет", - отметил он.
Также советник Авакова прокомментировал назначение на должность заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой. По мнению Кивы, Деева не глупая и сдержанная.
"Я, думаю, что он (глава МВД Арсен Аваков, - ред.) готовит кадры. Я думаю, что, наверное, у этой девушки есть тот скрытый потенциал, который увидел Аваков и который еще, может быть, непонятен широкой общественности, у нас с ней не было близкого общения, мы не знаем ее IQ… У меня с ней точек соприкосновения нет. Она замминистра, я ориентирован на министра. Я с ней могу общаться как с девушкой. Она не глупая для своего возраста, то, что я увидел, она достаточно сдержанная. Я был крайне удивлен ее второй половиной, когда увидел ее фотографии, потому что на восприятие это достаточно скромный сдержанный человек. Это для меня было откровением", - пояснил Кива.
На вопрос о том, почему не хочет заменить на должности главы Нацполиции Деканоидзе, Кива ответил, что он "не формат".
"Мнение моего руководителя - я не формат для полицейского. Я формат политика. Формат системы, наверное, ограничен определенными рамками. Я люблю выходить за рамки. И действовать нестандартно. А это, наверное, не всегда удобно", - отметил он.
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Как известно, 14 ноября руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что уходит в отставку, которую позднее утвердил Кабмин.
Министр внутренних дел Арсен Аваков собщил, что имя нового главы Национальной полиции станет известно в феврале 2017 года.
Аваков отметил, что конкурс на должность главы Нацполиции будет открытым, и принять в нем участие смогут не только сотрудники полиции, но и все те, кто подходит под его условия. Сейчас обязанности главы Нацполиции исполняет Вадим Троян.
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Скорей не сексист, а маньяк. Так будет правильней.
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27 декабря 2016 г. в 18:51 · Киев ·
В США вывели сорт лечебной марихуаны, который называется Кива (Kiva).
Звоню Илья Кива, а он мне: "Да! В честь меня!". Подозреваю, говорит, что калифорнийская марихуана стала одной из причин, почему его уволила Хатия Деканоидзе. "Пока проект был в разработке, о нем узнала бледнолицая Деканоизде. Испугалась! Где вы видели начальника департамента, чья фамилия - наркотик".
Илья Кива уверен, что новый сорт марихуаны в США вывели родственники в его честь
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Черт, простите меня, секстиста. Но Киве надо выражаться как-то не так двусмысленно.
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Политик и члены семьи якобы получали незаконные подарки от бизнесменов.
Главу правительства подозревают в обмане общественного доверия и конфликте интересов. У правоохранительных органов есть показания, полученные как в Израиле, так и за рубежом. Одним из главных свидетелей является Рон Лаудер, давний друг премьера. По сведениям газеты Haaretz, бизнесмен подтвердил, , что дарил Нетаньяху различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для сына политика. Полиция подозревает, пишет Haaretz, что стоимость подарков Лаудера гораздо выше, чем он признает, и подарены они были из корыстных побуждений. В настоящий момент неизвестно, получали ли дарители что-либо взамен и поэтому нет подозрений во взяточничестве, отмечает радиостанция «Решет бет». По ее данным, допрос состоится уже сегодня в резиденции главы правительства.
За последние 20 лет все премьер-министры Израиля становились объектами полицейского расследования.
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