 Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте ООН.
"Члены СБ ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе ООН.
В нем также отмечается, что "все теракты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от мотивов их совершения, времени, места и исполнителей".
Члены СБ ООН отметили, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности.
Также они подчеркнули, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции.
Члены Совбеза ООН выразили глубокие соболезнования семьям жертв и турецкому правительству, и пожелали скорейшего выздоровления раненым.
Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.
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