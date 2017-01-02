EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  150  6
Все про:ООН (1851) теракт (1915) Турция (1724)

 Совет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула, где неизвестные убили 39 и ранили 69 человек во время празднования Нового года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

"Члены СБ ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе ООН.

В нем также отмечается, что "все теракты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от мотивов их совершения, времени, места и исполнителей".

Читайте также: Идентификация тел погибших от теракта в Стамбуле завершается. Украинцев среди них нет, - МИД

Члены СБ ООН отметили, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности.

Также они подчеркнули, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции

Члены Совбеза ООН выразили глубокие соболезнования семьям жертв и турецкому правительству, и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правосудие для таких должно быть- показательная казнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це само собою зрозумілі речі. От тільки користі від цього жодної.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В таких ситуациях никто не задает ГЛАВНОГО ВОПРОСА: Почему большинство как тупые вместо того, чтоб дать отпор нападающим, бегают как овцы (бараны) в загоне, ПОЧЕМУ НЕВООРУЖЕНЫ и не имеет возможность ответить? А потому что РАБЫ, а современный мир - это мир торжества РАБСТВА и БОЛЬШЕВИЗМА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина должна представить в ООН ,петицию о вымирание в странах СНГ русскоязычных-украинцев,азербайджанцев,молдаван,русских-так будет правильно.Мать наша Украина-помоги нам,твоим детям...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовет Безопасности ООН осудил теракт в Турции: "Организаторы должны предстать перед правосудием"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Бандера боевик боевые действия бюджет Гройсман Донбасс задержание Киев Маккейн марш нападение Нацполиция Новый год обстрел оккупация ООН оружие Пашинский поздравление Порошенко санкции Стамбул стрельба США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти