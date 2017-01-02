 Задержан мужчина, который пытался вывезти 30 патронов из Мариуполя, - полиия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донецкой области.
"Первая попытка вывезти за пределы Мариуполя боеприпасы зафиксирована уже 1 января нового 2017 года. Объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей парень прятал 30 патронов калибром 5,45 миллиметров. Пояснение традиционное и уже привычное для нарядов полиции - нашел и забыл выложить", - говорится в сообщении.
Патроны изъяты.
Решается вопрос о привлечении их владельца к уголовной ответственности за нелегальное их хранение (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).
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http://stvol.ua/catalog/poluavtomaticheskoe_1/?page_sort=price_asc
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ЗЫ Согласно вышеупомянутому Постановлению Пленума ВСУ патроны и боеприпасы гладкоствольного охотничьего оружия, а также патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, не являются боеприпасами в понимании статьи 263 УК.
http://www.pozov.com.ua/posts/nezakonnoe-hranenie-oruzhija.html
Купи себе вот такой турецкий гладкоствол и можешь таскать от него патроны без разрешения.
http://stvol.ua/catalog/poluavtomaticheskoe/330093/
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4) другое холодное оружие (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели при помощи мускульной силы человека или механического устройства, предметы, которые осуществляют колющий, колюще-режущий, рубящий, раздробляющий или ударный эффект. Например, штык, сабля, меч, копье, стилет, нож, лук, арбалет, нунчаку, булава, боевой топор и т.д.).
и тд - это отвертка, молоток для отбивных, гантеля, металлическая расческа, крепкая шариковая ручка... Запросто...
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