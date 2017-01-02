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Все про:боеприпасы (788) задержание (4736) Мариуполь (3928) Нацполиция (5306)

 Задержан мужчина, который пытался вывезти 30 патронов из Мариуполя, - полиия

На железнодорожном вокзале Мариуполя задержан мужчина, в рюкзаке у которого были боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Первая попытка вывезти за пределы Мариуполя боеприпасы зафиксирована уже 1 января нового 2017 года. Объектом осмотра правоохранителей стал 19-летний пассажир с рюкзаком, в котором среди личных вещей парень прятал 30 патронов калибром 5,45 миллиметров. Пояснение традиционное и уже привычное для нарядов полиции - нашел и забыл выложить", - говорится в сообщении.

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Патроны изъяты.

Решается вопрос о привлечении их владельца к уголовной ответственности за нелегальное их хранение (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины).

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А что это поменяло бы в Турции? наличие разрешения

ЗЫ Согласно вышеупомянутому Постановлению Пленума ВСУ патроны и боеприпасы гладкоствольного охотничьего оружия, а также патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, не являются боеприпасами в понимании статьи 263 УК.
http://www.pozov.com.ua/posts/nezakonnoe-hranenie-oruzhija.html

Купи себе вот такой турецкий гладкоствол и можешь таскать от него патроны без разрешения.
http://stvol.ua/catalog/poluavtomaticheskoe/330093/
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Вот это интересно

4) другое холодное оружие (устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели при помощи мускульной силы человека или механического устройства, предметы, которые осуществляют колющий, колюще-режущий, рубящий, раздробляющий или ударный эффект. Например, штык, сабля, меч, копье, стилет, нож, лук, арбалет, нунчаку, булава, боевой топор и т.д.).

и тд - это отвертка, молоток для отбивных, гантеля, металлическая расческа, крепкая шариковая ручка... Запросто...
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) а может он на день рождения ехал к старшему другу и вёз тому подарок, помните? у дарагого леонида иллича аналогичный случай был на малой земле, перед тем, как тот жукова с докладом к себе вызвал. "одному из десантников, шалве татарашвили, исполнилось 23 года. года. его неразлучный друг петр верещагин подарил ему 23 патрона из своего диска. это был самый дорогой подарок, потому что патронов не хватало, а ожидалась очередная атака врага." )).
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Украина пытается победить Россию напрямую,но это бесполезная трата сил и эмоций.Нужно давить из Казахстана,где очень многое можно накопать.У вас все говорят,но никто не хочет заниматься разгибанием проблем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан мужчина, который пытался вывезти 30 патронов из Мариуполя, - полиия
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