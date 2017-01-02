 Трое украинских военнослужащих ранены 1 января. За сутки оккупанты совершили 38 обстрелов, - штаб АТО

Об этом cообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.
На Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
На Луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - возле Сизого.
Всего зафиксировано 38 обстрелов.
1 января трое наших военнослужащих получили ранения.
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Боевики обстреляли из 82-мм минометов Широкино и Водяное. За день трое наших бойцов получили ранения, - пресс-центр штаба АТО (обновлено)(13)
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За минувшие сутки Широкино, Талаковка и Новозвановка обстреляны из минометов. Под Попасной произошло боестолкновение, - пресс-центр штаба АТО(24)
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По зброї питання вирішується.
Миротворчі батальйони ніхто в зону прямого військового протистояння з рашкою вводити не буде.
Наразі все.
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