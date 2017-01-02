EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1118  17
Материалы по теме:
Все про:Сирия (1998) перемирие (936)

 Режим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию

Несмотря на режим прекращения огня в Сирии, режим Башара Асада продолжает атаковать позиции оппозиционных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на свои источники.

Армия Асада и проиранские группировки, начиная со вчерашней ночи, атакуют позиции оппозиции с земли и воздуха. При этом применяется тяжелое вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию о прекращения огня в Сирии. Украина голосовала "за"

В результате ударов по населенному пункту Кафр Даил на западе Алеппо погибли двое детей.

В ответ на действия режима Асада силы оппозиции обстреляли из артиллерии подконтрольные режиму населенные пункты Кафарья и Фуа в провинции Идлиб и артиллерийскую школу на западе Алеппо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции призвали Россию как гаранта договоренности о перемирии в Сирии предпринять шаги по предотвращению попыток армии Асада и отрядов наемников нарушить соглашение о режиме прекращения огня.

Договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря. Турция и Россия выступили гарантами соглашения, которое не распространяется на организации, включенные решением СБ ООН в список террористических.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ испытала в Сирии более 160 образцов новейшего вооружения, - Шойгу
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поведение россии не удивляет: как-то трудно вспомнить какой-либо значимый договор, который они бы не нарушили, и )(уйло в этом списке не первый.
Удивляет безмерная доверчивость остального мира... разве что, кроме Китая)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы наверно не в СССР жили. У нас ни один(так) закон не работал, когда он касался прав человека. Хотя всё было на бумаге правильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто то ждал кацапья иного???Самая мерзопакостная нация..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Некоторые удивлялись, почему Украина в СБ ООН проголосовала за кацапскую резолюцию по поводу перемирия в Сирии.
А все просто - наши прекрасно знают, что из себя представляют кацапы. И в том, что перемирие будет нарушено, никто не сомневался. И как только будет подтверждение, что и кацапские войска участвуют в боевых действиях, у множества стран появится масса возможностей для новых санкций, теперь уже за нарушение резолюции СБ ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У московитов жизнь закончится , если они займутся своими проблемами ! Сейчас же НЕ они виноваты , что живут в полном дерьме , а Европа , Америка и лично Обама ! А если у них убрать внешние раздражители (Обама , Украина , Сирия ) они друг друга перегрызут и с голодухи подохнут !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так и знал , кто может договориться с тварями .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я что говорил? А Дебилоиды в ООН подписали резолюцию рашкину(в том числе и Украина участвовала в этом мракобесии)! Конченные дебилы! Теперь у путлера на руках МАНДАТ ООН ОФИЦИАЛЬНЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ СИРИИ!! Гореть ООН в аду вместе с Самантой Пауэр и блядского скотсва под названием делегация Украины в ООН!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Срочно Украинскую делегацию в ООН РАССТРЕЛЯТЬ КАК ПОСОБНИКОВ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА!!!!! Вы какую резолюцию приняли долбоебы?????? Как можно было на слово раше верить!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРежим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию
 Облако тегов
Антитеррористическая операция Бандера боевик боевые действия бюджет Гройсман Донбасс Киев Маккейн марш нападение Нацполиция Новый год обстрел оккупация оружие Пашинский поздравление Порошенко санкции Стамбул стрельба США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти