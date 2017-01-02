 Режим Асада нарушил перемирие в Сирии - против оппозиции применили тяжелое вооружение и авиацию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на свои источники.
Армия Асада и проиранские группировки, начиная со вчерашней ночи, атакуют позиции оппозиции с земли и воздуха. При этом применяется тяжелое вооружение.
В результате ударов по населенному пункту Кафр Даил на западе Алеппо погибли двое детей.
В ответ на действия режима Асада силы оппозиции обстреляли из артиллерии подконтрольные режиму населенные пункты Кафарья и Фуа в провинции Идлиб и артиллерийскую школу на западе Алеппо.
Ранее сообщалось, что представители сирийской оппозиции призвали Россию как гаранта договоренности о перемирии в Сирии предпринять шаги по предотвращению попыток армии Асада и отрядов наемников нарушить соглашение о режиме прекращения огня.
Договоренность о перемирии в Сирии вступила в силу в 00:00 30 декабря. Турция и Россия выступили гарантами соглашения, которое не распространяется на организации, включенные решением СБ ООН в список террористических.
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Удивляет безмерная доверчивость остального мира... разве что, кроме Китая)
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Владимир Путин - бог солнца!
и я тоже Бог солнца после ХУйла
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А все просто - наши прекрасно знают, что из себя представляют кацапы. И в том, что перемирие будет нарушено, никто не сомневался. И как только будет подтверждение, что и кацапские войска участвуют в боевых действиях, у множества стран появится масса возможностей для новых санкций, теперь уже за нарушение резолюции СБ ООН.
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