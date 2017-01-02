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Все про:МИД (3743) Стамбул (142) теракт (1914)

 Идентификация тел погибших от теракта в Стамбуле завершается. Украинцев среди них нет, - МИД

Среди пострадавших в теракте в Стамбуле, где в Новогоднюю ночь неизвестные расстреляли 39 человек, украинцев не оказалось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке Департамента консульской службы МИД.

В сообщении отмечается: "Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула".

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Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
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Турки теж так повинні говорити про Крим і Донбасс?
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жаль, что изза придурка люди погибли.
но я рад что наших там не оказалось.
блин, что-то температура 38 градусов, водка с перцем не помогает
очень паршиво
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Прошу прощения за вопрос ; ВАШИ , это кто ?
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Антивирусное сначала пьют при такой температуре, а не алкоголем сердце грузят.
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Тоді випийте Ефералган.
1 таблетка на півсклянки води.
І розведіть оцет з теплою водою (1:1), компрес на чоло покладіть, розітріть тим розчином руки, ноги, груди. В нього і горілку/спирт можна додати, але я думаю, що чоловіки ж пожаліють: краще вип*ють.

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до 2014 такой х*йни в мире не творилось.. Русский мир шагает по планете
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Досі ніхто не взяв відповідальність за теракт. Курди відмовились, Аль-Каїда не бере...Мабуть це зробили росіяни.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИдентификация тел погибших от теракта в Стамбуле завершается. Украинцев среди них нет, - МИД
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