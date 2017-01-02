 Идентификация тел погибших от теракта в Стамбуле завершается. Украинцев среди них нет, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке Департамента консульской службы МИД.
В сообщении отмечается: "Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула".
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
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співчуття всім загиблим
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но я рад что наших там не оказалось.
блин, что-то температура 38 градусов, водка с перцем не помогает
очень паршиво
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это украинци
понятно?
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1 таблетка на півсклянки води.
І розведіть оцет з теплою водою (1:1), компрес на чоло покладіть, розітріть тим розчином руки, ноги, груди. В нього і горілку/спирт можна додати, але я думаю, що чоловіки ж пожаліють: краще вип*ють.
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заранее, дяку.ю
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Одужуйте.
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