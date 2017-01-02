...в прошлом году транзит газа через Украину увеличился на 22%, - "Укртрансгаз"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
Согласно расчетам агентства, по итогам декабря-2016 транзит газа увеличился на 24,5% (на 1 млрд 658,8 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 г. - до 8 млрд 421,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем месяце составил 8,035 млрд куб. м, в Молдову - 386,1 млн куб. м.
Стоит отметить, что суммарный объем транзита российского газа через ГТС Украины в 2016 г. является максимальным за последние три года.
Как сообщалось, Украина в 2015 г. увеличила транзит природного газа на 7,9% (на 4,9 млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. - до 67,1 млрд куб. м. В том числе в Европу транзитом через территорию страны было поставлено 64,2 млрд куб. м, в Молдову - 2,9 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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Россия из-за санкций смогла добыть на захваченном Одесском месторождении в 10 раз меньше газа, чем планировала, - "Черноморнефтегаз"(50)
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Разговор с полу-ватником(0)
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"Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман(19)
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В прошлом году транзит газа через Украину увеличился на 22%
может это....
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а оце тело шо ржет , впечали , бо его папа , наверное жалуется как хорошо раньше с карамелькой за щекой было смотреть "с легким паром ..........
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Кожного року грудень стає місяцем підбиття підсумків діяльності й створенням різноманітних рейтингів продажів та популярності. Вже за доброю традицією ми у видавництві "Клуб Сімейного Дозвілля" складаємо ТОП-10 україномовних книг за кількістю проданих примірників і цього року він вийшов таким.
Десяте місце - "Століття Якова" Володимира Лиса. Цієї осені книжка волинського письменника, як і шість років тому, потрапила до перших рядків книжкових ТОПів продажів. У 2010 році вона була романом-переможцем номінації "Гранд Коронація слова", цього ж року гучна екранізація "Століття Якова" каналом "1+1" сколихнула як літературну спільноту, так і український кінематографічний ринок. Попит на книжку після прем'єри фільму був величезний, видавництво восени випустило чергове перевидання вже в кінообкладинці.
Дев'яте місце - книга Стівена Кінга "Ловець снів". Для "короля жахів" світ містики й жахів завжди був джерелом творчого натхнення. Але влітку 1999 року холодний подих потойбіччя наздогнав його в реальному житті: письменник потрапив в автокатастрофу й опинився за крок до смерті. Саме тоді, під час довгих місяців лікування та реабілітації, Кінг створив свій особливий роман "Ловець снів".
Восьме місце - Віктор Франкл "Людина в пошуках справжнього сенсу". У роки другої світової війни один з класиків психології та психіатрії Віктор Франкл потрапив до концтабору, де на нього чекали голод, приниження та постійна загроза життю. Аналізуючи свою поведінку та поведінку інших в'язнів, він віднайшов стратегії, що утримують людину від божевілля та дають сенс життю. Не дивно, що в часи ментальних потрясінь українці звернули увагу на поради Франкла, які допомагають віднайти себе та змінити життя.
Сьоме місце - "Війна і міф. Невідома Друга світова" за заг. ред. О. Зінченка, В. В`ятровича, М. Майорова. Сучасне переосмислення багатьох історичних подій спонукає нас шукати нові правдиві факти. Друга світова війна один з найвідоміших, але в той же час й найзагадковіших, з добре відомих нам історичних періодів. Український інститут національної пам'яті робить багато для розсекречення й отримання суспільством таємних даних часів радянської доби, книжка "Війна і міф. Невідома Друга світова" стала однією з таких робіт.
Шосте місце - Марі Кондо "Викинь мотлох із життя!". Марі Кондо - є власницею успішного бізнесу в Токіо й допомагає клієнтам перетворювати їхні занедбані будинки на простір краси, спокою та натхнення. За версією The Times, Марі названо однією зі ста найвпливовіших людей світу у 2015 році. Розроблений нею метод КонМарі, який описаний у книжці, простий, розумний та ефективний спосіб позбутися безладу назавжди.
П'яте місце - Регіна Бретт "Будь дивом: 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим". Бретт - відома американська журналістка, двічі виходила до фіналу Пулітцерівської премії. ЇЇ книги незмінно стають бестселерами у всьому світі. Минулого року її книга "Бог ніколи не моргає" після виходу одразу увірвалась до списку найбільш популярних видань, цього року це місце вже зайняла її наступна книжка. 50 уроків - це роздуми про те, чому Регіна навчилася, перебуваючи в статусі матері-одиначки, коли шукала кохання там, де його не було, коли працювала над стосунками з Богом, боролася з раком і намагалася примиритися з важкими спогадами дитинства. Свої уроки Регіна публікувала в авторській колонці в газеті, і відразу стала однією з найпопулярніших в історії видання.
Четверте місце - збірка "Львів. Кава. Любов" від Н. Гурницької, Г. Вдовиченко, Д. Корній, В. Гранецької, Л. Олендій, О. Деркачової, І. Хомин, Н. Нікалео, Т. Белімової, Л. Долик. Збірки оповідань завжди мають неабиякий плюс у тому, що одразу можна познайомитися з творчістю декількох авторів. "Львів. Кава. Любов" - це оповідання від 10 авторів, закоханих у Львів. Про місто, яке хтось знає і любить, а хтось тільки відкриває для себе. Про вузькі вулички і затишні кав'ярні, про середньовічну бруківку і старовинні споруди... Про людей, які зустрічаються, розходяться, сподіваються, вірять, кохають, втрачають - і знову знаходять своє кохання. Цього року перед зимовими святами вийшла друком збірка "Львів. Смаколики. Різдво", від майже ідентичного складу авторів.
Третє місце - Ерік Берн "Ігри, у які грають люди". Світовий бестселер із психології стосунків від Еріка Берна у світі був проданий накладом більше ніж 5 мільйонів примірників. Цікаво, що за видання книжки, яка у рейтингу бестселерів The New York Times протрималась 100 тижнів, автор з друзями заплатили видавцеві. На подив усіх, хто не сприймав цю книжку, вона стала бестселером й принесла Еріку Берну гучну славу.
Друге місце - Джоджо Мойєс "До зустрічі з тобою". Коли книжка британської письменниці вийшла друком у США, то швидкість, з якою вона зникала з полиць книгарень була неймовірною. Не дивно, що дуже швидко на це відреагували голлівудські продюсери й уклали з Джоджо Мойєс договір на екранізацію, для якої вона особисто й написала сценарій. Українці також дуже схвально прийняли цей роман - книжка цього року вже декілька разів була перевидана, а після прем'єри фільму вийшла у кінообкладинці й вже більше ніж півроку перебуває у трійці найулюбленіших книжок наших покупців.
Перше місце - Ренсом Ріггз "Дім дивних дітей". Книжка американського письменника та сценариста у нашому видавництві вперше вийшла у 2012 році й поступово набирала популярність від загадкової книжки з дивними фотографіями всередині до супер бестселера цього року. Видання 2016 року у кінообкладинці стало лідером продажів після опублікування кінокомпанією трейлера й продовжує утримувати лідерські позиції навіть після активної фази показів цієї екранізації у кінотеатрах.
"Гран-прі продажів" - "креативні блокноти" від Кері Сміт. Абсолютні лідери продажів цього року - це креативні блокноти від Кері Сміт - "Знищ цей щоденник", "Безлад", "Кишеньковий сміттяр". Захмарний попит і декілька великих накладів додруку цих блокнотів свідчать про те що українці все ще продовжують різними способами боротися зі стресом, який увійшов у їх життя. Створені подібно до скетчбука, блокноти містять багато веселих та незвичайних завдань на кшталт "пожуй тут", "малюй язиком", "підними цей щоденник, не торкаючись його руками", "візьми цей щоденник з собою в душ" або "натри цю сторінку багнюкою". Зрозуміло, що всі завдання треба виконувати не буквально, а за допомогою всіх можливих джерел своєї творчої уяви. Через серію таких насмішливих підказок, Кері Сміт закликає займатися "деструктивними" актами - псувати сторінки, бруднити їх кавою та розмальовувати поза лініями, насправді для того, щоб відчути справжній творчий процес.
Вікторія Столяренко
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А в частности в Питер то большая просьба въезжать на американских танках и с английскими инструкторами
я вас прошу )))
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А КАК ЖЕ СКРЕПЫ И ВСЁ ТАКОЕ=)))))))
https://www.youtube.com/watch?v=RbboNlsuIig
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и, поэтому, мы вам повысили цену на газ в 3 раза (на 400% )
...
с новым годом!
вальцман и гойсман.
P.S. Искренне ждем от вас голосования в полтура !
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