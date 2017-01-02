 "Наша земля - наши Герои" - по городам Украины прошли акции по поводу 108 годовщины рождения Степана Бандеры. ФОТОрепортаж

Почтить память известного земляка, символа национально-освободительного движения прибыли представители областной власти, в частности, заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Пасичняк, председатель областного совета Александр Сыч, руководители политических и общественных организаций, участники антитеррористической операции, многочисленные делегации из разных областей государства.
Присутствующие помолились за упокой души проводника Организации украинских националистов, а руководители области и района возложили венки и цветы к кресту, привезенного с могилы Степана Бандеры в Мюнхене.
Торжества по случаю чествования памяти Степана Бандеры состоялось и самом городе Ивано-Франковске.
Как сообщает Zaxid.net, 1 января во Львове прошла традиционное факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. В шествии приняли участие более сотни человек.
Участники с факелами в руках прошли от Львовского облсовета к памятнику Степану Бандере. Они выкрикивали: «Наша земля - наши герои», «Слава Украине!» - «Героям Слава!», «Герои не умирают. Умирают враги» и другие патриотические лозунги.
Около сотни активистов в Житомире отметили 108-ю годовщину со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры факельным шествием, передает УНН.Около сотни активистов собрались у памятника Тарасу Шевченко, после чего с зажженными факелами отправились ул. Большая Бердичевская к центру города.
Правопорядок во время шествия охраняли около полусотни правоохранителей. Также во время шествия активисты зажгли дымовые шашки.
Шествие состоялось и в Одессе. В нем приняли участие примерно две сотни активистов ультраправой партии "Свобода" и других подобных организаций, передает "Думская".Как сообщает местное издание "Пушкинская" во время шествия произошел конфликт. По словам участников марша, двое молодых людей, шедших по Сабанееву мосту, выкрикнули нецензурное слово в адрес Бандеры. После этого началась потасовка, один из парней получил удар в лицо. Прохожих спасли от расправы сотрудники полиции.
В память о Бандере в городе Сумы также состоялось факельное шествие, организованная местной организацией партии Национальный Корпус.
Активисты прошли по улицам города от мемориального знака Героям Небесной Сотни к Аллее Славы, выкрикивая патриотические лозунги: "Слава Украине - Героям Слава!", "Слава Nації - Смерть врагам!", "Украина - превыше всего!".
Завершилось шествие на Аллее Славы, где перед участниками марша выступил председатель Сумского отделения Национального Корпуса Суммы. В завершение шествия активисты под гимн Украины и зажгли пиротехнику.
Сегодня в Кропивницком состоялась факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Началось мероприятие у памятника Ангелу Хранителю, после этого колонна прошла по центральной улице города и остановилась возле памятника Богдану Хмельницкому. Об этом сообщает УНН
В Запорожье прошло факельное шествие "Марш чести", посвященная 108-летию со дня рождения идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.
Несколько сотен запорожцев с факелами в руках прошли по центральному проспекту города до площади Героев, что под стенами Запорожской областной администрации. Шествие охраняли около сотни правоохранителей.
Факельное шествие прошло в Днепре в честь дня рождения Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.
Около двух сотен граждан собрались под стенами облгосадминистрации. Там они спели гимн Украины и отправились маршем по центральным улицам города. В руках участники акции держали факелы и флаги.
Как сообщает твиттер города Славянск на марш в честь дня рождения Степана Бандеры вышли сотни людей, что было немыслимо в довоенное время.
Также кадры телеканала 24 о маршах в разных городах Украины.
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