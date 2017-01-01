 В команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ

"Был ли этот ответ пропорционален предпринятым (Россией) действиям? Может быть, да, а может, и нет. Тут надо все обдумать", - сказал он в интервью телеканалу Эй-Би-Си, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По-моему, один из возникающих вопросов как раз заключается в том, зачем нам акция подобных масштабов", - добавил Ш.Спайсер, которому после инаугурации Д.Трампа предстоит занять пост представителя Белого дома.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против РФ, которая, по мнению Вашингтона, стоит за серией хакерских атак во время прошлогодней американской предвыборной гонки. Сам Д.Трамп неоднократно выражал сомнения в том, что за атаками действительно стоит Россия.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США.
В ходе санкций американские власти выслали из США 35 российских дипломатов вместе с семьями за шпионскую деятельность.
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Трамп-чмо.
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Что ещё может быть пропорциональней, кроме ядерной войны с паРашей?
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Согласно законодательному процессу в США, после того, как законопроект будет принят обеими палатами Конгресса в одинаковой редакции, он поступает на подпись Президенту, который должен подписать его в течение десяти дней. Президент обладает правом вето - возможностью отклонить документ или вернуть его обратно в Конгресс со своими замечаниями. Вето преодолевается 2/3 голосов каждой из палат Конгресса, после чего билль в прежней редакции автоматически становится законом и в подписи Президента больше не нуждается.
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держит так, что не похоже будто бить собрался...
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От коли на стіл покладуть офіційні висновка , тоді і побачимо хто є хто!
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Как российский паспорт видят- сразу отказ. Теперь о визах для россиян- визы дают на минимальный срок( до 3месяцев). Так что санкции действуют на ослабление Кремля.
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Чем больше РФ поднимает Трампа, тем больше вероятность, что Конгресс его опустит. Во всех смыслах
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Очень рад твоему появлению на форуме , надеюсь у тебя всё ок ?
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И этому удумалось.
Небось и днр-лнр заждались.
Да и в Крыму, видимо.
Работы для новоявленного заокеанского помазанника - хоть отбавляй.
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П.С. я не знаю что будет с трампом в случаи если он пойдет против конгресса. думаю это будет самый быстрый импичмент в истории. а команда "молодая" его - пойдет вместе с ним.
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Там же незабаром буде офіційний звіт (закритий).
От тоді і вякнете. Коли буде, що.
Я не думаю, що рудому ексцентрику дозволять здавати безпеку Штатів на його тупі облизування х***.
Читала Пархоменка на ЕМ на цю тему.
http://echo.msk.ru/programs/sut/1900910-echo/
Там і про розрив співпраці між спецслужбами. Мені було цікаво.
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Интерфакс - Украина: В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
и теперь\он же...\ interfax.ru : Несколько сотен поклонников Бандеры вышли на факельное шествие в Киеве
клоака одним словом...
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Стали известны подробности пьяного инцидента с российским послом в Израиле.
Российское посольство решило отметить Новый год. В качестве ведущего шоумена пригласили Марьяна Беленького.
Одна из реприз Марьяна так понравилась выпившему послу, что он подошел к Марьяну с большим бокалом шампанского (экспертиза показала, что в бокале была водка) и решил выпить с ним на брудершафт.
Выпили. Но по российскому обычаю после этого необходимо поцеловаться. Марьян не ожидал, что посол станет целовать его в губы. Да еще с засосом. Возмущенный Марьян укусил посла за его язык и оттолкнул от себя. От неожиданности тот упал, и потерял сознание.
Вызвали скорую помощь. Врач констатировал, что посол спит. Это подтвердил диагноз поставленный ему в больнице.
ОТРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА ПОЧВЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ.
Российское посольство квалифицировало это как террор по отношению к послу и российскому государству.
Марьян Беленький утверждает, что ему нанесены моральные и физические оскорбления. Синий засос пьяного посла до сих пор на губах Марьяна.
По приглашению президента Белоруссии Лукашенко, Марьян должен был выступать там на ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ.
- Но куда лететь с таким засосом? - говорит Марьян.
- Можно лишь к Путину.
Обе стороны открыли уголовные дела.
Чем закончится этот инцидент?
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Внутри в нем хватит на пол-ада,
Повсюду в мире сеет зло,
И имя есть ему - Хуйло!
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Но не все так печально , Основная функция Демократии якраз работает и есть рамки за которые ходу нет , то есть ход Корабля США ясен и понятен . О чем я .
Трамп будем мочить блинчики , но в рамках нами принятых . все четко , главное самим не лажать ..Бо когда появиться шанс , то Интер и ТРК Ахмета и деда Кучмы должны будут освобождены от оккупантских сапогов и отте 15-20 миллионов Украинцев осознать , шо они не смогут стать москалями по самому факту . И не стоит из за этого сотрясать небо и доводить до того что патриоты вынуждены идти умирать на Родной Украинской земле ради того шоб не пришел кацапский мир в виде разрухи як в лугандонии...
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"В ранней версии этой публикации содержались некорректные данные о том, что российские хакеры проникли в сеть электроснабжения США. Как сообщили официальные лица, подтверждений этому пока нет. Компьютер Burlington Electric, который подвергся взлому, не был связан с сетью", - говорится в примечании редактора.
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"В то десятилетие спокойствие и относительный достаток, а также исключительное влияние СССР на мировой арене были куплены за нефтедоллары. На них импортировалось продовольствие, потребительские товары, которые в отличие от танков и ракет не очень-то умела производить советская промышленность", - отмечает он.
Эксперт напоминает, что тогда нефтяное изобилие лишило Москву осмотрительности, и в 1980 году СССР вторгся в Афганистан. Тогда же цена нефти достигла пика и стала снижаться, но в 1982-1985 годах она колебалась около 30 долларов.
"В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти (15-23 долларов в 1987-1991 годах) ее не спасло", - говорит Овчаренко.
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/14/521358/
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Посмотрим, надолго ли их хватит, быть постоянно обосцанными.
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но обманули, развели Кравчука...
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