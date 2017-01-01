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 В команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ

Представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил в воскресенье, что не уверен в справедливости введенных в конце декабря американских санкций против России.

"Был ли этот ответ пропорционален предпринятым (Россией) действиям? Может быть, да, а может, и нет. Тут надо все обдумать", - сказал он в интервью телеканалу Эй-Би-Си, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По-моему, один из возникающих вопросов как раз заключается в том, зачем нам акция подобных масштабов", - добавил Ш.Спайсер, которому после инаугурации Д.Трампа предстоит занять пост представителя Белого дома.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против РФ, которая, по мнению Вашингтона, стоит за серией хакерских атак во время прошлогодней американской предвыборной гонки. Сам Д.Трамп неоднократно выражал сомнения в том, что за атаками действительно стоит Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о причастности России к кибератакам на США: "Это мог быть кто-то другой. Я знаю то, что другие люди не знают"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря США объявили о введении новых санкций против России за кибератаки в ходе президентской избирательной кампании США.

В ходе санкций американские власти выслали из США 35 российских дипломатов вместе с семьями за шпионскую деятельность.




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Не думал, что скажу это так быстро.
Трамп-чмо.
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А что он сделал. Он правильно говорит. И я бы так спрашивал. --"Был ли этот ответ пропорционален. И второй. Зачем нам акция подобных масштабов".
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Ответственность за подпись под Будапештским меморандумом...
Что ещё может быть пропорциональней, кроме ядерной войны с паРашей?
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Я кажется с тобой уже встречался на форуме. И ты мне не показался умным.
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Меморандум это не договор, а бумажка в юридическом смысле (и да, мы отдали 3й в мире арсенал за бумажку), мы можем рассчитывать только на себя. Спасибо и на том за санкции, а то что за это время мы не побороли коррупцию так .. а мы и не требовали дальше лайков и комментов ни генпрокурора своего ни снятия неприкосновенности с пиздоты.
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Это не бумажка. И у этого соглашения есть юридический смысл. Подобные договора не заключаются по формуле контракта.
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Вот и не надо тут. Мне слово дает площадка цензора. Включи мозги и попробуй по сути, что то написать. Вот и увидим, кто есть кто.
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Только кацап способен оскорблять половыми органами.
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What meen(что значит) ЧМО?Чубака Мalo Оbdumannaя?.O-eto korosho t.e zaibicь Иначе затшем умному чуваку освещать чузие персональные ссылки к другому нику-ума это ему нэ прибавит https://www.youtube.com/watch?v=69h-xINJKVI.На предыдущей странице подробно я обьяснил-why(почему)
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это Спайсер хотел сказать, что введенных санкций несправедливо мало. мол надо было еще и битой по фейсбуку педофилу кремлевскому заехать. но он не учел непубличной части санкций, а там бейсбольная бита...
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Узпакойтесь Трампунькин не вступит в должнлсть презика
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"Я уверен, что Конгресс одобрит новые санкции, - подчеркнул Джон Маккейн. - Не знаю, подпишет ли их президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом".
Согласно законодательному процессу в США, после того, как законопроект будет принят обеими палатами Конгресса в одинаковой редакции, он поступает на подпись Президенту, который должен подписать его в течение десяти дней. Президент обладает правом вето - возможностью отклонить документ или вернуть его обратно в Конгресс со своими замечаниями. Вето преодолевается 2/3 голосов каждой из палат Конгресса, после чего билль в прежней редакции автоматически становится законом и в подписи Президента больше не нуждается.
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как верно кто-то заметил: после Обамы президентом США будет Конгресс.
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Как говорится на хитрую жопу и хрен с винтом!
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Ну нельзя быть такими неуверенными,может лучше сразу в отставку
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страшно подумать, что именно хочет сделать Обама этой битой с педофилом.
держит так, что не похоже будто бить собрался...
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Дело импичментом пахнет поэтому срач у Трампа
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Та ні -- просто Трамп пробує грати свою гру!
От коли на стіл покладуть офіційні висновка , тоді і побачимо хто є хто!
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В АМЕРИКЕ ВСЕ ПРОСТО. кроме президента есть еще конгресс.
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Вата на эту новость уже дрочит,трамп ведь не дурак и понимает,шо от санкций рассея становится еще сильней,вот и пойми тут.когда трамп чмо и где у них логика в козломордых
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С какого перепугу росия от санкций , становится сильнее ? Это что - то совсем новенькое !
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Ты как сегодняшний блин,перебрал маленько, хуйло и медвепут сказали санкции только на пользу,импортозамещения и все такое
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Это он пишет по некомпетентности . Сейчас в ЕС россияне ( физлицами и юрлица) не могут получить кредиты даже под залог европейской недвижимости. И документы готовят, и помошников подключают - ответ один- ОТКАЗАТЬ. У большинства критическое положение.
Как российский паспорт видят- сразу отказ. Теперь о визах для россиян- визы дают на минимальный срок( до 3месяцев). Так что санкции действуют на ослабление Кремля.
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не знаю что там у них с кредитами но раз путин сказал что на пользу - значит на пользу
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А своей головой жить трудно? Все "как сказал вяликий ХУ?"
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Может луче инаугурацию Трампа отменить!
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА
Чем больше РФ поднимает Трампа, тем больше вероятность, что Конгресс его опустит. Во всех смыслах
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Valeria , привет и с Новым годом тебя !
Очень рад твоему появлению на форуме , надеюсь у тебя всё ок ?

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Вот и славно Очень рад , что у тебя всё замечательно и вижу усовершенствуешь язык .
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По традиции вновь избранные президенты амнистии объявляют.
И этому удумалось.
Небось и днр-лнр заждались.
Да и в Крыму, видимо.
Работы для новоявленного заокеанского помазанника - хоть отбавляй.
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меньше всего меня лично волнует "команда трампа". вот честно. задолбал уже подпутенец своими вбросами. хочет целоваться в десны? да хер с ним. я - УКРАИНЕЦ. и таких как я - миллионы. кроме того, что "команда трампа" это просто "команда президента США", есть еще конгресс, да в конце концов - есть МЫ. кинут нас штаты и зацелуются в засос с приполярной нигерний - да похеру. хватит оглядываться. мы слишком много от них от всех (штаты и ЕС) ждали. получили (кроме денег) достаточно мало. значит дело за нами.

П.С. я не знаю что будет с трампом в случаи если он пойдет против конгресса. думаю это будет самый быстрый импичмент в истории. а команда "молодая" его - пойдет вместе с ним.
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Стрелок, и тут я с тобой солидарен. Хотелось бы как в сказке(((
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Украинцы терпят и не такое без санкций. А русские готовы терпеть всегда пока Царь настоящий - то есть такой который показывает кузькину мать, убивает, воюет, захватывает города хоть в Сирии хоть в Украине... ну и вертикаль власти там не сравнить с Европой и даже с Америкой - поэтому санкции не работают
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Ну так в чем проблема если санкции не работаю? Не работают так не работают. Хуйло сказало шо они тока на пользу, ну так еще подкинуть санкций животворящих. Но при этом кацапы, чойта с этим ках бэ и не согласны, предпринимая попытки то благо отменить, на Трамплина надеются чего-то в этом вопросе. Какие-то чудные кацапы те кацапы, то ль недопили боярышника, то ль перепили.
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Про Трампа посмотрим - а может он умней Обамы. Пока что все санкции и всякие убитые послы воспринимаются у россиян как агрессия против России - а значит Родина в опасности - братья и сестры , Сталин-Путин и т.д.... Это не тот путь ,который был дал результат. Что действует на нормальные страны на Россию не действует.
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шо ещё за бред? Как может быть родина кацапов в опасности когда санкции не работают? Не работает значит не приносит вреда, а это значит не опасно для кацапской родины вообще. И как высылку убитых послов можно воспринять как агрессию? Их Штаты с расеюшки выслали шоле? Кацапы должны все воспринимать как благо, как им и завещал вЯликий ихний Сцарь хуйло и так во всём, вплоть до возвращения убитых послов. Но тута номер выплыл, неработающие санкции это агрессия, высылка послов с чужой страны на родину это тоже агрессия. А то, шо в Штатах выбирают конгрессменов, сами американцы, не спрашивая мнения кацапов это ещё не агрессия против расеюшки?
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То чого базікаєте ? Думаєте, що виглядаєте розумно ? Навпаки.

Там же незабаром буде офіційний звіт (закритий).
От тоді і вякнете. Коли буде, що.

Я не думаю, що рудому ексцентрику дозволять здавати безпеку Штатів на його тупі облизування х***.
Читала Пархоменка на ЕМ на цю тему.

http://echo.msk.ru/programs/sut/1900910-echo/
Там і про розрив співпраці між спецслужбами. Мені було цікаво.
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Я це знаю. Сама завжди кажу лише про нашу перемогу.
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Трамп начинает уже надоедать своей тупостью и ограниченностью. Интересно, в Америке принято проводить психиатрическую экспертизу перед инаугурацией? Если да, то еще есть шанс Америке не опозориться.
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Интерфакс...? а теперь две новости оттуда - точнее одна...\заглавия разные...\
Интерфакс - Украина: В центре Киева проходит традиционное факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
и теперь\он же...\ interfax.ru : Несколько сотен поклонников Бандеры вышли на факельное шествие в Киеве

клоака одним словом...
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У Комсомольской Правды разные заголовки для разных стран и комментарии разные по одним и тем же событиям...
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Чем больше ватники превозносят Трампа, тем приятнее будет читать их ругань через полгода.
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Ну да , когда начнёт после Обамы , им не только парадняки об***** сыкать , а и в душу с***ть !
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))) Бггггг...

Стали известны подробности пьяного инцидента с российским послом в Израиле.
Российское посольство решило отметить Новый год. В качестве ведущего шоумена пригласили Марьяна Беленького.
Одна из реприз Марьяна так понравилась выпившему послу, что он подошел к Марьяну с большим бокалом шампанского (экспертиза показала, что в бокале была водка) и решил выпить с ним на брудершафт.
Выпили. Но по российскому обычаю после этого необходимо поцеловаться. Марьян не ожидал, что посол станет целовать его в губы. Да еще с засосом. Возмущенный Марьян укусил посла за его язык и оттолкнул от себя. От неожиданности тот упал, и потерял сознание.
Вызвали скорую помощь. Врач констатировал, что посол спит. Это подтвердил диагноз поставленный ему в больнице.
ОТРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА ПОЧВЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ.
Российское посольство квалифицировало это как террор по отношению к послу и российскому государству.
Марьян Беленький утверждает, что ему нанесены моральные и физические оскорбления. Синий засос пьяного посла до сих пор на губах Марьяна.
По приглашению президента Белоруссии Лукашенко, Марьян должен был выступать там на ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ.
- Но куда лететь с таким засосом? - говорит Марьян.
- Можно лишь к Путину.
Обе стороны открыли уголовные дела.
Чем закончится этот инцидент?
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Про засос не бачила, а про те, що його забрали в лікарню через алкогольну інтоксикацію - писали.
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Раньше самолеты падали, теперь инфекция на послов перешла.
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Коварства, злобы, лжи и яда
Внутри в нем хватит на пол-ада,
Повсюду в мире сеет зло,
И имя есть ему - Хуйло!


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Никак появляются новые господа "Мы выражаем озабоченность"?
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Пока что президент Обама, до 20 числа что хочет, то и делает.
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Вот если он обнародует секретные данные о реальных богатствах Путлера. По Пионковскому, тот "скопил" свыше 200 млрд. зеленых. Это будет залп по бесменному. Станет окончательно изгоем и все наворованное заморозится. Там его свои же сольют...
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Обама так думал, что может делать что хочет, но власть уже меняется и ему уже показывают что не надо дергаться а то может очень плохо кончится.
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А что дают эти "персональные" санкции? Что, Россия как-то почувствует, что нужно что-то менять из за санкций против Лаврова? И путину от этого не холодно, ни жарко. Тот убыток, который несет сейчас Россия - в основном, из-за цен на нефть, а не из-за персональных санкций. Так что, если говорить о "пропорциональности", то должны быть введены секторальные санкции, против секторов экономики России. А не персональные. Другой вопрос, действительно, в том, нужно ли в это вмешиваться Америке. Конечно, если Америка не собирается выполнять свои международные обязательства, то и не стоит. Если Америка не хочет или не способна защищать те ценности, которые она всегда декларировала, об этом лучше забыть вообще. Можно даже получить кое-какую прибыль, продав Статую Свободы на металлолом и не тратить лишнюю краску, печатая на долларе "мы верим в Бога". Это будет намного выгоднее.
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Банки РФ на полном подсосе. Перекредитоваться нельзя. А раньше - миллиард туда, миллиард сюда - не проблема. Давали, как своим. А сейчас никто не даёт - лезут к Пуйлу в копилочку. А она не бездонная...
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Пока нет результата - нельзя говорить об эффективности. И уж тем более - о "завышенной непропорциональности".
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Свято место пусто не бывает. Если США не будут лидировать в мире по геополитическим вопросам, то на этот стул взгромоздиться какое нибудь чмо типа двуголовой облезлой курвицы.
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Странно, мне казалось, что у Китая другой герб 8)
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В вас не загрузили функцию анализа : чмо плюс курица двухголовая- это отличительные признаки козломордии.
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Да Вы шутите Если говорить о мировом лидерстве, то Россия (я так понял, о ней речь) в очереди даже не за Китаем Скромнее нужно быть.
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Что же Обама всё так профукал бездарно то что под конец засевает какими то санкциями? Надо было выполнять Будапештский меморандум сразу после аннексии Крыма. Надо было чтобы НАТО помогло Украине, надо было сразу в 2014 году раздавить Путина а не теперь высылать каких то чиновников из США. И с Сирией и с Турцией что то пошло не так. А все эти послы для Путина - винтики,которых легко заменить.
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Начинаю верить в силу проклятия и его исполнения через 25 лет, тогда весь Совок проклинал Америку,сбылось
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В СССР были все предпосылки к развалу - плановая ущербная экономика, старые маразматические вожди , желание народа вырваться из очередей и попробовать всё импортное. Какие то катаклизмы как авария на ЧАЭС просто добавили в это свою лепту . И дешевая нефть. Россия не СССР всё таки и всего того что было нет. Народ уже не так мечтает вырваться на Запад, вожди не такие старые и больные, полки магазинов не пусты.
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В команде Трампа не уверены, стоило ли Трампу становиться президентом..
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Cirk Monte Carlo poslal Trumpu priglashenije na vystuplenije s anteprizami................)))))))).........v odinocku............))))))))))).....................
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Издержки Демократии .. Когда к власти приходят популисты , в данном случае назовем их словом соответствующим времени Дибилы и добавим от вражины *ля

Но не все так печально , Основная функция Демократии якраз работает и есть рамки за которые ходу нет , то есть ход Корабля США ясен и понятен . О чем я .
Трамп будем мочить блинчики , но в рамках нами принятых . все четко , главное самим не лажать ..Бо когда появиться шанс , то Интер и ТРК Ахмета и деда Кучмы должны будут освобождены от оккупантских сапогов и отте 15-20 миллионов Украинцев осознать , шо они не смогут стать москалями по самому факту . И не стоит из за этого сотрясать небо и доводить до того что патриоты вынуждены идти умирать на Родной Украинской земле ради того шоб не пришел кацапский мир в виде разрухи як в лугандонии...
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Нужно исходить из того,что Трамп-пидар,но есть про-украинские Сенат и Конгресс.Такое впечатление у меня,шо Трамп идёт по пути Вити Януковеджа,чесслово.

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у Трепеля еще есть время отказаться от президентства. зачем - все равно снимут ....
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Редакция американской газеты The Washington Post скорректировала свой материал о якобы проникновении российских хакеров в электрораспределительную сеть США, добавив в неё комментарий об отсутствии подтверждения этих данных официальными лицами.

"В ранней версии этой публикации содержались некорректные данные о том, что российские хакеры проникли в сеть электроснабжения США. Как сообщили официальные лица, подтверждений этому пока нет. Компьютер Burlington Electric, который подвергся взлому, не был связан с сетью", - говорится в примечании редактора.
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Овчаренко говорит, что тогда цена барреля выросла с 1,8 доллара в 1970 году до 36,83 доллара в 1980 году.
"В то десятилетие спокойствие и относительный достаток, а также исключительное влияние СССР на мировой арене были куплены за нефтедоллары. На них импортировалось продовольствие, потребительские товары, которые в отличие от танков и ракет не очень-то умела производить советская промышленность", - отмечает он.
Эксперт напоминает, что тогда нефтяное изобилие лишило Москву осмотрительности, и в 1980 году СССР вторгся в Афганистан. Тогда же цена нефти достигла пика и стала снижаться, но в 1982-1985 годах она колебалась около 30 долларов.
"В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти (15-23 долларов в 1987-1991 годах) ее не спасло", - говорит Овчаренко.
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/14/521358/
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Администрация Трампа собирается стать терпилами?
Посмотрим, надолго ли их хватит, быть постоянно обосцанными.
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мы отдали ядерное оружие, а нас обещали защищать.
но обманули, развели Кравчука...
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я думаю,шановне паньство,шо Трампа ща просто некоторые хотят за паносить......через три недели все увидите..... смерть расiянським окупантам!!!!
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Не уверен стоит ли за хакерскими атаками россия или не уверен стоило ли вводить санкции. Это разные вещи. Если Обама уверен значит есть у него такая информация от ФБР или кто там у них. Если Трамп не доверяет этому органу то это как то странно. Скорее всего его пока не ознакомили потому что он не вступил в должность. А если не уверен стоило ли вводить санкции то стоит ему обьявить импичмент за нарушение предвыборного обещания вернуть америке величие.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ команде Трампа не уверены, стоило ли Обаме вводить новые санкции против РФ
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