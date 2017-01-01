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Все про:взрывчатка (659) пожар (2894) ГСЧС (561)

 За сутки ликвидировано 203 пожара, обезврежено 213 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

На протяжении минувших суток подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли выезды для проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществили 853 выезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В сообщении отмечается: "В течение суток зарегистрировано 250 происшествий, на которые обеспечено реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 14 человек.

Ликвидировано 203 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 90 зданий и 5 единиц техники.

В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 21 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 213 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и пограничники переходят на усиленный режим несения службы (Обновлено)
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Вот кто нам помогал спокойно встречать Новый Год. Спасибо большое.
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Капец, какие мы классные! Всё потушили, затоптали и даже успели отчитаться!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки ликвидировано 203 пожара, обезврежено 213 взрывоопасных предметов, - ГСЧС
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