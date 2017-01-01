 За сутки ликвидировано 203 пожара, обезврежено 213 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Ликвидировано 203 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 90 зданий и 5 единиц техники.
В течение суток пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлен 21 выезд, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 213 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С 30 декабря подразделения полиции, Нацгвардии, ГСЧС и пограничники переходят на усиленный режим несения службы (Обновлено)
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https://www.youtube.com/watch?v=aTDLM3J-bLw
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