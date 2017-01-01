 За сутки ликвидировано 203 пожара, обезврежено 213 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.



В сообщении отмечается: " В течение суток зарегистрировано 250 происшествий, на которые обеспечено реагирования подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 14 человек.





Ликвидировано 203 пожара, спасено на пожарах 10 человек и не допущено уничтожение огнем 90 зданий и 5 единиц техники.



