 Украина вошла в 2017 год имея в хранилищах 12 млрд кубов газа, - "Укртрансгаз"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
С начала стартовавшего 13 октября 2016 г. отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 18,6% или 2 млрд 739,08 млн куб. м.
Существующие запасы в ПХГ на 14,3% ниже прошлогодних (13 млрд 995,48 млн куб. м), но на 4,6% больше позапрошлогодних (11 млрд 460,7 млн куб. м).
В декабре 2016 г. из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).
В частности, 31 декабря 2016 г. отбор из ПХГ составил 42,48 млн куб. м, тогда как 31 декабря 2015 г. отбор был зафиксирован на уровне 118,1 млн куб. м, а 31 декабря 2014 г. - 94,22 млн куб. м.
По расчетам агентства, в 2016 г. суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Так отбор по итогам минувшего года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В целом на протяжении 2016 г. наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в январе (2 млрд 883,09 млн куб. м или 93 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка - в августе (1 млрд 893,87 млн куб. м или 61,09 млн куб. м/сутки).
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Если недалеко от компа и мало железобетона надо пробивать к телефону или ноту переносимому - бери самый простой одноусый (одна антенка). Скорость - лучше не менее чем у нота/компа сетевой безпроводной.
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Лучше уйобуйте Нах из Украины на Канары либо помогайте людям 40 000 000 человекам. Инае не будет не нашей прекрассной страны ни вас, гондонов с деньгами.
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Я очень переживаю за вас и за вашу страну хотя я не укинец хотя мой двоюродный дедушка из Львова и типа бандеровец
Желаю вам удачи борьбы с коррупцией и с кацапами убивайте нас
чем больше вы убьете, тем меньше нас останется
я пропустил НГ но поднимаю бокал за вас и за вашу страну
мне вы стали близки и дороги с Новым годом и с днем рожденья Бандеры вас Слава Украине Героям слава !!!
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я Пьян ))))) (((((((( !!!!
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как я мошу не желать не отчисттго сердца
Слава Украине
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Так что я не подлюка хать и на русской мове пишу
дякую
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Хочу напомнить , что Одесса это юг, так что второй экватор может быть...Кстати февраль по украински - лютий не зря, так что говорить о теплой зиме преждевременно.
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- какая связь от Вашего возбуждения при виде обнаженной жены и недовольством собаки "лучшей породы в мире"???
Гм-гм .... а жена то довольна? ))
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