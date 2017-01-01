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 Политика Украины, Экономика
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 Украина вошла в 2017 год имея в хранилищах 12 млрд кубов газа, - "Укртрансгаз"

Украина вошла в 2017г. с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 11 млрд 992,95 млн куб. м.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

С начала стартовавшего 13 октября 2016 г. отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 18,6% или 2 млрд 739,08 млн куб. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа", - Гройсман

Существующие запасы в ПХГ на 14,3% ниже прошлогодних (13 млрд 995,48 млн куб. м), но на 4,6% больше позапрошлогодних (11 млрд 460,7 млн куб. м).

В декабре 2016 г. из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последние полкубометра российского газа Украина продаст на аукционе, - представитель "Укртрансгаза" Билявский. ФОТО

В частности, 31 декабря 2016 г. отбор из ПХГ составил 42,48 млн куб. м, тогда как 31 декабря 2015 г. отбор был зафиксирован на уровне 118,1 млн куб. м, а 31 декабря 2014 г. - 94,22 млн куб. м.

По расчетам агентства, в 2016 г. суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Так отбор по итогам минувшего года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В целом на протяжении 2016 г. наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в январе (2 млрд 883,09 млн куб. м или 93 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка - в августе (1 млрд 893,87 млн куб. м или 61,09 млн куб. м/сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 51 день отопительного сезона Украина использовала 1,3 млрд кубометров газа из хранилищ
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Я согласен, у нас то же самое, проводные телефоны еще как-то используют очень старые пенсионеры, которым трудна более новая техника. Они останутся только в организациях видимо. Но кто знает, возможно этот 2-х диапазонный роутер и будет нужен для организации связи организаций.
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http://rozetka.com.ua/routers/c80193/#search_text=%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80

Если недалеко от компа и мало железобетона надо пробивать к телефону или ноту переносимому - бери самый простой одноусый (одна антенка). Скорость - лучше не менее чем у нота/компа сетевой безпроводной.
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Для одиночного компьютера скорости 10мбит, хватит с огромным запасом, причем в том числе для компьютерных игр.
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этот придурок модер всё постирал. И зачем Бутусов набирает долбоёбов, не знающих что такое праздник жизни?
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этот придурок модер всё постирал. И зачем Бутусов набирает долбоёбов, не знающих что такое праздник жизни?
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смысл брать менее скоростной роутер, если разница невелика? а берут его на долгие годы. Мой пашет уже 7 лет. Да, и на более скоростом соединении приятнее выкачивать фильмы, да и онлайн кинотеатр реже тормозит при этом
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Идите своей дорогой. диалог мне с вами не интересен. Насчет мата, я вам уже ответил.
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Лишь бы Зимушка Зима не была холоднее -21 градуса!
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а в чем волшебность "-21" чего не -"18" или не "-23" ?
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От 14 до 21 года - происходит эмоциональное, сексуальное и умственное развитие человека.
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А как возраст "прикрутить" к температуре?
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Мы все в Украине будем надеяться, что "Укртрансгаз" тФСИак-же отгуляли Новый Год как и Государственная налоговая служба Украины +ФСИ + Петины друганы+ СБУ и КГБ+мы хуйловые простые люди, которые ва сукам обещаем, шо вам педерастам жизи не дадим.
Лучше уйобуйте Нах из Украины на Канары либо помогайте людям 40 000 000 человекам. Инае не будет не нашей прекрассной страны ни вас, гондонов с деньгами.
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любимая и дорогая мне Украина и Украинцы я поздравляю вам в новым и уже наступившем годом
Я очень переживаю за вас и за вашу страну хотя я не укинец хотя мой двоюродный дедушка из Львова и типа бандеровец
Желаю вам удачи борьбы с коррупцией и с кацапами убивайте нас
чем больше вы убьете, тем меньше нас останется
я пропустил НГ но поднимаю бокал за вас и за вашу страну
мне вы стали близки и дороги с Новым годом и с днем рожденья Бандеры вас Слава Украине Героям слава !!!
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Та да.Приедем на танках.Тебя тоже с праздником.Но учти,если желашь,не от чистого сердца,икнётся
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я на треть бандеровец
как я мошу не желать не отчисттго сердца
Слава Украине
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Лады.Верю.Но помни,шоб быть падлюкой,не обязательно иметь,хорошую родословную!
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моя родословная беларуско украинская
Так что я не подлюка хать и на русской мове пишу
дякую
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Та моя також.Русско-белоруссо-украинская.Тем не менее,мне не стукнуло в голову,херачить по своим городам
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Таки да.Хоч,це не вси поки розумиють.Вот,кажуть,шо мол Украина,захищае Европу,а в мене,таке враження,що навпаки.Ми захищаему Рашку от Европи
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скоро все вразумеют не передиживай что бы от орды спасаете ЕС
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Все-я спати.
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Тут еще и вате назло "самая холодная зима" к экватору подходит, а температура днем плюсовая.
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Посмотри это -
Хочу напомнить , что Одесса это юг, так что второй экватор может быть...Кстати февраль по украински - лютий не зря, так что говорить о теплой зиме преждевременно.
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утеплил дом 5 лет тому назад, поменял котел, и теперь больше 200 кубиков при всем желании не получается. Домик не большой - 85 кв. м. Жена больше 25 градусов в доме не переносит))) Начинает ходить голышом, а я возбуждаюсь)) Да и собака жалуется ( Лучшая порода в мире!)Спрашивает: и зачем я шерсть до пола отрастала?
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да! если я сейчас не одену халат, то все - мое голое тело покроется пупырышками!!!
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4 будем покупать в Украине, из львовских , новооткрытых, через разливавших воду?
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Хотелось бы спросить у юзера "Враг рода человеческого":
- какая связь от Вашего возбуждения при виде обнаженной жены и недовольством собаки "лучшей породы в мире"???
Гм-гм .... а жена то довольна? ))
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специально для слопатоедов обьясняю ( я сегодня добрый), - температура в доме! А теперь, соберитесь, представьте что вы трезвый и прочтите выше написанный текст. А потом, на что он написан
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я почувствовал себя украинцем когда переехал в дом. До этого у меня было три квартиры самая последняя - около 90 кв. м). Все три в центре разных областных центров центральной Украины. Дом, впрочем тоже не на окраине)) Каждый год, каждый день ухаживать за домом и участком ( садом, не много - 14 соток) - воскресли в моїй душі генкод моїх предків. Основа кохання до Вітчизни - це праця за своє між своїми за своїх. Бабусю зі сторони батька "розкулачили". Эта сука ( председатель колхоза), который раскулачивал, лежал через много-много лет под ножом моего отца и молил о пощаде. Операция прошла успешно (а вы что подумали?) Мати починала тудовий стаж з 14 років на шахті, далі училище, інститут і "преподаватель русского языка и литературы". "Беженцы" Даунбаса ( родственники мамы), голосовавшие на "референдуме", оставив у нас машины и прочее шматье ломанулись в США как беженцы ( часть "родственников" уже больше трех лет насасывала гринкарту у "пиндосов") . Странно, но никто в Раисью после Дыныры переезжать не захотел. 25 лет Украина была самым комфортным местом для проживания не совсем глупым не совсем ленивым ( да и не сильно работящим, если честно) людям, без ненависти и насилия. Чому за Україну треба вбивати? Щоб не плодились пЕдЕрАстЫ!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина вошла в 2017 год имея в хранилищах 12 млрд кубов газа, - "Укртрансгаз"
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