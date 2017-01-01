 Террористы под вечер 1 января для обстрела наших позиций начали применять минометы, - пресс-офицер Матюхин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".
"Да, обстрелы продолжаются. На эту минуту уже зафиксировано 29 обстрелов. И хочу сказать, что под вечер (боевики, - ред.) начали использовать минометы", - сказал Матюхин.
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и купил доллары)))
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мля....нужно протрезветь до обеда))))
миссия не выполнима))))))
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Посмотрите на повышение соц стандартов и на долги ПРивата, которые докапитализировали за наши с вами 150 миллиардов! Курс будет 29-30 и правильн опишут что приобретают технику, которая будет ценится, а не безнадежные бумажки храня под матрасом..
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Активность всех вот этих гнид вроде Пинчука, Мураева, Медведчука и им подобных, и полная импотенция Гаранта Конституции в защите страны от их токсичного влияния могут привести Украину к очередному колоссальному унижению.
Порошенко и его окружение гениально прохлопали возможности сделать Украину гораздо сильнее, оперевшись на проактивную часть общества, и вместо этого сделали ставку на возвращение к рычагам всех "своих".
Потому что опора на проактивную часть общества в конце концов лишила бы кучмину братву вместе с рыговской и прочей "оппозицией" сначала источников доходов, а следом и нажитого добра, оставив им только ответственность.
К сожалению, Порошенко - не лидер нации. И среди тех, кто сегодня и у власти, и в оппозиции таких нет.
Он всего лишь король посредственностей, мутивших свои делишки при любой власти. Когда ситуация требовала, они цепляли на грудь помаранчевую ленточку, а когда власть менялась - шли к рыгам в услужение, убеждая всех, как и сегодня, что "пора вырасти", "радикализм не решение" и т.п. На втором Майдане они опять были посредниками. Почему посредниками?
ПОТОМУ ЧТО РЕЖИМ ЯНУКОВИЧА ДЛЯ НИХ НЕ БЫЛ ЗЛОМ. Они ВСЕ ВИДЕЛИ И ЗНАЛИ, но не оказывали сопротивления. Потому что денежка капала каждый день, а именно это в своей жизни ценят в первую очередь. И если для этого сегодня нужно напялить на пузо вышиванку, а завтра завернуться в триколор и сплясать под балалайку, они это сделают, не моргнув глазом.
На днях на 5-м, сами знаете чьем канале, в прайм тайм было обширное интервью с господином Мураевым. Где он заявил, в частности, что бронежилеты покупал для украинской армии тоже. Но НЕ ТЕМ, КТО ПОШЕЛ УБИВАТЬ НА ДОНБАСС РУССКИХ БРАТЬЕВ ДОБРОВОЛЬНО, а тем, КОГО ЗАСТАВИЛИ ИДТИ НА ВОЙНУ ПО ПРИЗЫВУ.
На самом деле ветер даавно дует в ту сторону. Просто время вскрываться всё ещё не пришло.
Oleksiy Nesterenko
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Так соби и запишить!!!
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не выдержал!))))
Модер! Не бань за ПРАВДУ!!!))))
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Для всех
http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post.html
воскресенье, 1 января 2017 г.
Красноречивые ложь и цинизм Порошенко
Президент Украины Порошенко в своем вчерашнем новогоднем поздравлении не сказал ни слова о главной проблеме, которая была основным препятствием для нормального развития страны в уходящем году. Зато он не преминул намекнуть в который раз на якобы угрожающий Украине план «Шатун», хотя и не произнес конкретно это название.
полный текст этого обращения президента и могу точно сказать, что он ни разу не произнес слова «коррупция». Тогда как именно коррупция является сейчас главным внутренним злом Украины, а реальная борьба с ней - наипервейшей задачей власти.
Вчера в статье «2016 год: «Бывали хуже времена, но не было подлей» я писал о мощнейших коррупционных скандалах, потрясавших Украину в прошлом году, а также о коррупционных «достижениях» страны.
В частности, напомнил - авторитетная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International 16 ноября объявила, что Украина в 2016 году стала самой коррумпированной страной в Европе и Центральной Азии. А в начале декабря данный позорный факт подтвердилЕвропейский суд аудиторов (ЕСА).
При этом главным виновником таких «достижений» является именно Порошенко, который не борется с коррупцией, а возглавляет коррупцию в Украине.
Призвал же он вчера «сплотиться против внешних угроз», предупредив, что «политическое противостояние» внутри страны вредит Украине и несет риски стать «добычей агрессора».
То есть, снова напомнил про план «Шатун», разработанный самой же командой Порошенко. Суть которого, если кратко, состоит в том, что не мешайте барыжной власти во главе с Порошенко продолжать грабить Украину, потому что иначе Путин нападет…
Напомню, как еще 19 ноября заявил Михеил Саакашвили, план «Шатун» разработала сама украинская власть, а непосредственным его автором является глава фракции БПП Грынив.
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко чуть позднее тоже справедливо указала, что главный "шатун" сидит в кабинете президента Украины.
Также является неправдивыми вчерашние слова Порошенко, что власть добилась в 2016 году выхода украинской экономики в рост и что в будущем он непременно продолжится.
Несколько дней назад в одной из статей я уже провел «экономический ликбез для неуча Гройсмана», который тоже усиленно хвастается в последнее время ростом ВВП Украины в 2016 году. И написал тогда, что это стало возможным не благодаря, а вопреки власти. Кроме того, велик риск, что уже в 2017 году экономика Украины снова уйдет в минус. При этом главной угрозой для нее является, опять таки, тотальная коррупция в стране.
Так что если в целом оценивать вчерашнее обращение Порошенко к народу, то оно было традиционно для нынешнего горе-президента лживым и циничным.
Повторю в связи с этим давно уже ставший очевидным для всех думающих людей вывод. У Украины сейчас два главных врага: главный внешний враг - российский президент Путин, главный внутренний враг - украинский президент Порошенко...
Автор: Мишель Пророк на 10:49
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Новосити из за ПОРЕБРИКА могут привести в восторг только бывалых психиатров!
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- цена нефти падает....в экономике жопа....соц стандарты накроются половым органом бабушки...НО!!!!
Есть и хорошая новость....В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ Я СНОВА С ВАМИ!!!))))
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чушь какая-то про волшебников. Можно оставлять свои комменты.
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