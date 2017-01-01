 Турецкие власти идентифицировали 35 из 39 погибших в ночном клубе Стамбула

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание Hurriet.
Сообщается, что по состоянию на вечер 1 января было идентифицировано 35 из 39 погибших. Среди 39 погибших было 25 мужчин и 14 женщин, сообщили в полиции.
Одиннадцать из опознанных являются гражданами Турции, их тела передали родственникам. 24 из опознанных погибших оказались иностранцами.
Среди иностранцев больше всего - семь - были гражданами Саудовской Аравии, также, по данным Hurriet, среди погибших граждане Канады, Бельгии, Туниса, Индии, Сирии, Израиля и Ливана.
Reuters уточняет, что среди погибших была также гражданка Франции, которая имела также подданство Туниса.
Личности еще 4 жертв теракта устанавливаются.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.
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Засобами масової інформації поширюється новина, що обороняючись, Пашинський підстрелив нападника.
Я в жодному випадку не можу погодитися з такими формулюваннями. Я навіть мовчу про сумнівність з точки зору закону застосування відомчої нагороди особами, які не мають відношення до відомства.
Лише зверну увагу на деякі аспекти.
Отже, фабула події: зі слів Пашинського, він зупинив автомобіль, який рухався по лісовій дорозі, без габаритів. Потім отримав пляшкою по голові, впав, лежав, дістав пістолет, зробив "попереджувальний" постріл потім прицілився і поранив чоловіка в ногу.
Такі дії не можуть підпадати під визначення необхідної оборони в нинішній редакції ст. 36 Кримінального кодексу. При чому, якщо Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл до того, як отримав пляшкою по голові, то необхідна оборона мала місце саме зі сторони потерпілого водія, а зі сторони Пашинського - це звичайне хуліганство із застосуванням зброї.
В середовищі зброярів-джентельменів, навіть за відсутності відповідного закону відомо, що зброю неприпустимо застосовувати для розборок на дорозі, навіть якщо мало місце ДТП.
Якщо ж Пашинський дістав зброю і зробив попереджувальний постріл після удару пляшкою, тобто лежачи на землі, за правильної позиції захисту і без вибіркового судочинства, можна розраховувати на перевищення меж необхідної оборони.
Нагадаю, що нинішня редакція ст. 36 Кримінального кодексу України звучить так:
"Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони."
Отже, ключовим є саме захист від нападу. В описаній ситуації конфлікт спровокував Пашинський.
Навіть якщо припустити, що Пашинський підійшов до авто особи, не розмахуючи нагородною зброєю, і ввічливо попросив ввімкнути габарити, щоб не створювати перешкод на лісовій дорозі, але на таку ввічливість особа відповіла ударом пляшкою по голові, то треба розібратися чи є шкода заподіяна особі пострілом необхідною(!) + достатньою(!) в даній обстановці, для негайного (!) відвернення чи припинення посягання.
Щодо необхідності заподіяння шкоди особі. Я маю сумнів, що Пашинського добивали на землі у зв'язку з чим в нього виникла необхідність заподіяти особі шкоду пострілом. Якщо Пашинський, зміг дістати пістолет, перезарядити, зробити попереджувальний постріл, а потім ще зробити прицільний постріл в ногу, то в момент коли він виконував всі ці дії посягання, очевидно, вже не було.
Отже, і потреби (необхідності) заподіювати шкоду теж не могло бути, бо посягання і так було припинене і, напевне, обмежилося лише одним ударом.
Щодо достатності шкоди для негайного відвернення посягання. Якщо посягання на момент заподіяння особі шкоди вже не було, то і стріляти в людину не потрібно. Але якщо якесь посягання тривало, наприклад, словесні погрози, чи демонстрація сили над лежачим Пашинським, то чи не достатньо було відштовхнути особу і відійти від неї, власне, для негайного припинення посягання?
Для встановлення обставин чи мало місце перевищення меж необхідної оборони чи все ж таки хуліганство, по Пашинському в будь-якому випадку треба провести публічний суд. Мене, звичайно, в цьому суді буде дуже цікавити питання цивільного використання відомчої вогнепальної зброї цивільними особами.
P.S. Історія з Пашинським ще раз підтверджує, що питання належного законодавчого врегулювання права на збройний захист повинно бути номером один в порядку денному ВРУ. Чим швидше почнемо формувати культуру поводження зі зброєю, культуру поводження озброєних осіб між собою, невідворотність покарання за порушення закону, тим менше жертв отримаємо в майбутньому.
«Українська асоціація власників зброї»
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згоден з кожним словом.
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Пан Эрдоган, думайте своей головой, с кем "дружить" через раздавленные кацапами помидоры и потеря 30 000 000 миллионов долларов или потерять свою страну Турцию и отдать её кацапу Путину ? Путинские помидоры а на самом деле дали понять, с кем Вам пан Эрдоган дружить.
Путинская кацапская россия, пан Эрдоган, для вас сделает Турецкой Республикой в составе России если Вы, пан Эрдоган не покажете бывшей кегебешной чме кто ВЫ а кто "оно", чмо ленинградское.
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