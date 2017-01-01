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Все про:Стамбул (140) теракт (1912) Турция (1722)

 Террорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что мужчина, совершивший теракт в клубе Reina в Стамбуле, где погибли 39 человек, не был в костюме Санта-Клауса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC Украина.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований. Это был просто вооруженный террорист", - сказал премьер.

Он также отметил, что тот оставил свое оружие на месте преступления и скрылся.

В то же время в Стамбуле уже проходят первые похороны погибших: по мусульманской традиции, хоронить умерших нужно как можно скорее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган: Теракты связаны с процессами в регионе. Террористы хотят посеять хаос в Турции

Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.

Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.


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в мережу попало фото організатора теракту разом з його виблядками...


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«Украинская оккупация - это временно. Мы обязательно объединимся», - заявил Порошенко.

Я просто прозреваю. Свинюка уже ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ подобные вещи заявляет.
И всем здоровый такой ПОХУЙ! © Зеленский.
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PS. Липецкий коллаборант и госизменник уже ПОЛНОСТЬЮ слетел с катушек.
Но все, кто пытается протестовать, клеймится лохторатом "агентами кремля".
Пиздец, а не страна.
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та читав. це все по дяді фрейду....пропилікався однако....
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Что вы биля все под дурачков косите? Та "ясный перец" изначально было понятно что это не курды! И предыдущие теракты тоже не курды! ЭТО ПУЙЛО ВСЕ "помидорами не отделаетса"! Все мстит за самолет!!!
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Рассея перешла от уничтожения турецких помидоров к уничтожению граждан Турции!
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Этот костюмчик "Горка" называется. Его любят носить чуть южнее Лапландии
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Мне одному кажется - если б полгода назад москва не помогла эрдогану подавить восстание турецких патриотов, и этого вонючего путинского холуя турецкий народ посадил бы на кол - то русофашиская мразь уже давно бы перестала наглеть и не было бы в Турции всех этих терактов?
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даже если так, тогда у кремляди были бы веские основания заявить про то что к власти пришла хунта итд, на пидарашке этим бы обязательно воспользовались в своих целях.
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Херню несешь.В турции народ не испытывает ненависти к Эрдоану.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеррорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции
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