 Террорист в ночном клубе Стамбула не переодевался в костюм Санта-Клауса, - премьер Турции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC Украина.
"Эта информация не имеет под собой никаких оснований. Это был просто вооруженный террорист", - сказал премьер.
Он также отметил, что тот оставил свое оружие на месте преступления и скрылся.
В то же время в Стамбуле уже проходят первые похороны погибших: по мусульманской традиции, хоронить умерших нужно как можно скорее.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.
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Я просто прозреваю. Свинюка уже ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ подобные вещи заявляет.
И всем здоровый такой ПОХУЙ! © Зеленский.
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Но все, кто пытается протестовать, клеймится лохторатом "агентами кремля".
Пиздец, а не страна.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=-1xzf3103uU
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