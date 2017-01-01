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Все про:нападение (1537) Пашинский (441) стрельба (2067)

 "У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским

Генеральная прокуратура наверняка в ближайшие дни возьмется за расследование инцидента между неизвестным мужчиной и народным депутатом от "Народного Фронта" Сергеем Пашинским.

Как передает Цензор.НЕТ, такой ответ Громадському радіо дал спикер полиции Киевской области Николай Жукович на вопрос, почему следствием дела, где фигурирует нардеп, занимается полиция, а не прокуратура.

"Выезжала следственно-оперативная группа полиции, мы расследовали, мы опрашивали, мы собирали первичные документы, мы вносили в Единый реестр досудебных расследований. По Генпрокуратуре - наверняка они заберут это дело сегодня-завтра", - заявил Жукович.

Сейчас, по словам Жуковича, раненому мужчине подозрение не объявлено. Он находится в больнице, мужчину прооперировали.

"Пуля прошла на вылет, она раздробила кость, и эту кость надо было складывать", - сообщил Николай Жукович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство", - спикер областной Нацполиции Жукович

Жукович также сказал, что мужчину опросили. На вопрос, какую он версию озвучил следствию, Жукович ответил: "Я не знаю пока".

Также, по его словам, за помощью к врачам обращался и нардеп Сергей Пашинский.

"А ему по голове бутылкой дали, разбили стеклянную бутылку. У нападающего в руках осталось горлышко от бутылки, это так называемая "розочка". Он (Пашинский, - ред.) еще боялся, что он может порезать розочкой его", - рассказал спикер Нацполиции Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.
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так нападавший цветы хотел подарить слуге народа, а тот сразу за пушку?
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опередили..... а наміри то були до пашинського гарні. мать дружини пашинського посоромився....
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Что с расследованием убийства Шеремета, что с расследованием расстрела в Княжичах?
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Депутат Пашинский расстрелял человека. Дружина чоловіка, якого поранив Пашинський, розповіла свою версію подій
0Неділя, 1 січня 2017, 20:380000Дружина чоловіка, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, стверджує, що Пашинський відразу підійшов до її чоловіка з пістолетом і не робив попереджувального пострілу.Про це жінка на ім'я Ольга розповіла виданню "Страна".За її словами, вона весь час конфлікту розмовляла з чоловіком по мобільному телефону і чула все, що відбувається.Як розповіла Ольга, її чоловік йшов пішки в бік траси і зустрів водія, який заглух на мікроавтобусі "Фольксваген". Водій попросив допомоги, і її чоловік не відмовився. Вони почали штовхати автомобіль в зворотному напрямку, в сторону села Хлевча, по зустрічній смузі.При цьому жінка стверджує, що, коли вона приїхала на місце події, на цій машині горіли габарити."Зупинився Мерседес, жінка за кермом відкрила вікно, не зовсім культурно, на підвищених тонах сказала: "Увімкніть аварійку, тому що вас не видно". На що мій чоловік, обтяжений цією роботою, я не приховую, послав її і штовхав машину далі. І тут він почув, що Мерседес зі скрипом рушив з місця", - стверджує дружина пораненого."Як розповів чоловік, він (Пашинський) підійшов до нього впритул з пістолетом одразу ж, без будь-якого попередження, без попереджувального пострілу. Сказав - типу ти мою дружину образив і таке інше", - сказала Ольга.За її словами, у чоловіка з собою в куртці була пляшка "шейку"."Він цією пляшкою вдарив вже тоді, коли ствол пістолета був спрямований йому в груди, після чого пролунав постріл і куля потрапила в ногу... Якби чоловік його не вдарив, він би все одно вистрілив, але влучив би в корпус. Якби мій чоловік в цей момент не чинив ніякого фізичного впливу, це могло б закінчитися не тільки пострілом у ногу", - вважає дружина.
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А вот и главный редактор этого издания. И́горь Анато́льевич Гужва́ - журналист, политолог, до 29 июля 2015 года позиционировался как собственник холдинга «Мультимедиа Инвест Групп», куда входят ежедневная всеукраинская газета «Вести», интернет-издание «Vesti.ua», еженедельный журнал ... ВикипедияРодился: 23 мая 1974 г. (42 года), Донецкая область
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Тренироваться надо - шоб раз!!!, шейком уипал и волына выпала. Потом забуцали, шейк выпили и заипца)))
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Вброс??? Или влив с сливного бачка?? Откуда инфа??
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Прошу прощения не увидел пост Чубака. Гужва??? Тогда ясно. Больше ничего не нада...
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Ну, дуууже правдоподібна історія. Жінка все бачила по телефону.
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Божа кульбабка.
Вот ні за шо! Пляшкою по балде!
Свята ж людина! Гербарії збирає, небом милується, комахи не образив, копійки чужої не взяв, сам гол, як сокол, але все віддає страждущим.
І тут бац!...ледве ангельскій череп не розвалили пляшкою
Добре, що пістоль був якраз під рукою, відбився, а так би все, людство втратило би сучасного Махатму Ганді.…
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Подивився б я на вас в тій ситуації. І на вашу реакцію на подібні вашому коменти. Хоча реакції від трупа Луизы Тумбочкиной я б навряд дочекався.
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И какая была ситуация? Мужик набросился на движующееся авто пашинского или пашинский с пистолетом решил своей шмаре показать свою крутость и начал учить мужика приставив пистолет к его груди?
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Сам ты шмара.
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Ой мля... Как это задрало. Инфы еще нет, но уже суд фуфлометов назначил своего виновного
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так суд присяжных и проходит примерно! тренируемся в коментах! кто правдоподобней расскажет и какая у кого репутация!
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Короче так. Мужике на природе пили шампанское, пока какой то мудак не начал стрелять по бутылкам
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Гарна історія. Початок треба скорегувати-мужики та шампанське не корелюються.
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Не виключаю. Та зробити це їм буде не легко.
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Да ладно. Щас Пашинский отбашляет мужику, и тот все на себя возьмет...
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неожиданный и провокационный вопрос... В жизни не все так просто. Обработают - обоих, обрисуют ситуации, а когда оба поймут что все х.рово, вот тогда и найдут приемлемый результат. Система сильна... Взял не взял... все зависит от ранения. В практике такое часто встречается, особенно в ДТП со смертельным исходом, почему я за такие дела и не берусь...
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Это не провокация против тебя. Точно нет. Я хочу сравнить твой ответ со своим на тот же вопрос.
Я бы не взял. А ты на вопрос не ответил.
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Очень много неизвестных. Какова сумма, что есть на самого мужика, сколько там свидетелей. Каково ранение? Вот ты говоришь не взял бы. А если ранение не тяжелое, через две недели ты уже как живчик, тебе самому хулиганку шьют, а этот хрен тебе лям зелени предложит, все зарешает и извинится? Ты бы все равно не взял?
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Нет, не взял бы. Мне принципы дороже денег. И мы сейчас не о мужике этом говорим, а о нас с тобой.
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мы с тобой дома, в тепле, а не на операционном столе, и за дверями палаты у нас менты не дежурят... Так что все относительно. Твое заявление похвально, но от себя, хочу пожелать, что бы у тебя никогда не было ситуаций, в которых ты бы смог проверить свою твердость!
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Спасибо за пожелания, но они запоздали лет на тридцать.
Ты ответил на мой вопрос и теперь я не сомневаюсь ни на секунду, что ты юрист.
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а я бы ТЕПЕРЬ взял! у меня было такое когда я по принципам не взял и хотел крови и через неделю из пострадавшего стал обвиняемым! "мирись с противником пока вы еще в пути..."-умніе слова из Библии на все времена
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Досадно. Если бы этот дядя Пашинского ухайдокал, то вкупе с Обамовскими санкциями и высылкой кацапов из Вашингтона это был бы вообще Новогодний фейерверк.
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"Я все это время разговаривала с мужем по мобильному телефону (и слышала все происходящее). Он шел пешком в сторону трассы. Встретил водителя, который заглох на фольцвагене, микроавтобус. Водитель попросил помощи, муж, естественно, не отказался. Они начали толкать автомобиль в обратном направлении, в сторону села Хлевча. Толкали по встречке. Машина очень старая, были включены какие-то габариты - когда я подъехала, они все еще горели. Остановился Мерседес, женщина за рулем открыла окно, не совсем культурно, на повышенных тонах сказала включите аварийку, потому что вас не видно. На что мой муж, отягощенный этой работой, я не скрываю, послал ее и толкал машину дальше. И тут он услышал, что мерседес со скрипом тронулся с места.Как рассказал муж, он (Пашинский) подошел к нему в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела. Сказал - типа ты мою жену обидел и все такое. Я, кстати, не уверена, что это его жена.У мужа с собой в куртке была бутылка шейка, в магазине я уже была, знаю, сколько он купил: выпил одну по дороге, и вторую не допил.Он этой бутылкой ударил уже тогда, когда ствол пистолета был направлен ему в грудь после чего прозвучал выстрел и пуля попала в ногу. В этот момент Пашинский выстрелил. Если бы муж его не ударил, он бы все равно выстрелил, но попал бы в корпус (пуля попала в левое бедро - Прим.ред.). Если бы мой муж в этот момент не оказал никакого физического воздействия, это могло бы закончиться не только выстрелом в ногу."Правоохранительные органы со мной не сотрудничают. Мне не дают никакую информацию, ни как зовут свидетелей ни как это дело продвигается. Со мной просто не разговаривают. Мне открыто говорят: "Девушка, вы же понимаете, это статус, ему за это ничего не может быть". Все, чего я хочу, это не так наказание - я в это правосудие просто не верю. Мне самое важное - жизнь моего мужа. Я нахожусь в декрете, у нас двое маленьких детей - дочке 5 месяцев и сыну три года. Я не работаю, семья осталась без кормильца.Он после операции не дышал самостоятельно. Его только утром отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.Люди осознают поступок, на контакт идут. Но для чего они переворачивают с ног на голову, будто это мой муж нападал...Ну вот еду я за рулем, кто-то там дурачок какой-то что-то делает - я бы даже из машины не вышла. Может в окно еще матюкнулась, но не вышла. Для чего было выходить и с боевым оружием, которое нужно было успеть снять с предохранителя? Это было осознанно, это было заведомо.Он никогда не находился в местах заключения. У него единственный привод, за который у него есть судимость и та уже закрыта по сроку давности - он со своей предыдущей женой в бракоразводной процессе толкнул ее, она упала, выбила зуб об тумбочку. За это ему выписали штраф 1700 гривен. Он давным-давно оплачен и судимость уже закончилась по сроку давности. Когда мы выходили из больницы с сыном Пашинского, он говорил: "У вас же муж - зек-рецидивист. Это же у него рецидив. Возможно, его посадят". На что я ответила: "Меня пугать не надо. Вины моего мужа в этом нет".
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Газеты читать надо, а не только бабок возле подъезда слушать.
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Кроме цензора есть еще и другие СМИ, если ты не знал.
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сэр гей, ты когда тумбочкиной стал???? вопрос тебе был?
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В таком случае чего ты, падленко, пристаешь к Tумбочкиной? Tы обижен недостатком женской ласки или у тебя комплекс неполноценности?
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какое тебе дело гопник, кого и о чем я спросил? я вопрос не тебе задавал, безкультурное животное. твои коменты по форуму что не прочитай так видно: быдло пишет
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Ну, бери дедову двустволку и ищи энтого перца))
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Жінка говорила по телефону і бачила габаритні вогні. Бреше, як дише.
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Странная ситуация. Где владелец заглохшего авто? Где его показания? Хрень полная. Но и странно почему Пашинский не проехал, а пошёл на разборки с боевым пистолетом? Бред полный
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Постраждалий (нападник ?) стверджує , що як би він не захистився пляшкою - Пашинський його б грохнув ...
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Грёбаный совок.
Купил машину - меня не тронь, купил дорогую машину - пойду всем всой ум показывать.
Каждый день драки на дорогах. Каждый себя хозяином дороги чувствует.
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УЖЕ И ЖЕНА ДАЕТ КОМЕНТАРИИ. А У ЭТИХ ВСЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ.
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Украина, это не Россия...быковать с женой дома будешь, а не на не освещенной дороге.
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Псих рейдер Пашинский, знает что ничего не будет, потому и открыл огонь из дарованного Аваковым пистолета! Почему воры идиоты могут иметь оружие, а простой народ нет?!
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Кто то верит, что наш депутат когда то не врёт? Лично я в такое не верю! А Пашинского следует отправить в АТО, на передовую- пусть там постреляет, жертва неудавшегося аборта!
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Ну як начав стріляти на Майдані то так і дострілявся Пашинський.Нездивуюсь ,як Тумбочкіну начнуть в кацапсько - путінські агенти зараховувати для українського патріотизма.
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Обижаете, я пошла на повышение, я теперь из зрадофилов
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Не понимаю защитников пьяного быдла. Что? Ни разу не сталкивались? Все впереди. Нужно не слепо вставать на сторону этого уёбка, а дождаться результатов расследования. А если бы на месте Пашинского оказались вы сами?
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не выходили бы из машины и не лезли бы в конфликт, вызвали бы полицию на вероятного нарушителя ПДД и ожидали ее приезда.
пашинского ответит перед законом!!!
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Откуда у тебя информация, что мужик "пьяное быдло и уебок"? Скорее всего ты сам такой если трындишь без фактов.
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А откуда у тебя противоположная инфа? Вот и не защищай неизвестно кого. Везде пишут, что это хуйло было пьяное и привлекалось уже.
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Это ты спьяну решил, что я кого-то защищаю? У меня нет противоположной инфы, что ты не умственно отсталый и тоже не пьяное быдло и уебок. И везде пишут, что такой информации нет. Сечешь, полудурок?
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от одной рожи Пашинского можно обрыгаться, а за его наглость, он заслуживает удар по голове, но полной бутылкой.
Думаю если бы его чувак убил, все бы хлопали в ладошки от радости - это факт.
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Розочка была одна а пашинскому надо две дарить.Заслужил фронтовик.
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Так хтодо кого наблизився цей мужик до Пашинського чи Пашинський до мужика із стволом в руках????За радянського союзу стаття про злостне хуліганство приписувалася тому хто сам ліз на рожон до незнайомого.
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Пашинский получил бутылкой по башке, значит было за что.
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"У нападающего в руках осталась "розочка"

...а у жены тюльпанчик...
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На передовую не получится, - до Днепра так обоссыца и обдрищеца, шо как раз в госпиталь и завернёт, тварь!
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С Новым годом!!!! Лалуся, тебе и твоим близким Добра и мира
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Луиза дорогая спасибо и тебя! и тебе ) и счастья и здоровья и радости побольше! хорошего нескучного года!
вы с Танюшей Помоловой тут мои любимые девочки

но я уже того ))) блин мне завтра на работу прям с утра
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так если бы была розочка,то не было бы пашинского, скунса плешивого
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югики и аваковы, не отмазывайте второго лозинского
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Пашинский редкая мразь. Жиденыш с комплексом неполноценности. Решил выпендриться и получил лимонадом по башке. Эту тварь надо арестовать и посадить. Испортил нормальному мужику праздник.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским
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