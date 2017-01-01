 "У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским

Как передает Цензор.НЕТ, такой ответ Громадському радіо дал спикер полиции Киевской области Николай Жукович на вопрос, почему следствием дела, где фигурирует нардеп, занимается полиция, а не прокуратура.
"Выезжала следственно-оперативная группа полиции, мы расследовали, мы опрашивали, мы собирали первичные документы, мы вносили в Единый реестр досудебных расследований. По Генпрокуратуре - наверняка они заберут это дело сегодня-завтра", - заявил Жукович.
Сейчас, по словам Жуковича, раненому мужчине подозрение не объявлено. Он находится в больнице, мужчину прооперировали.
"Пуля прошла на вылет, она раздробила кость, и эту кость надо было складывать", - сообщил Николай Жукович.
Жукович также сказал, что мужчину опросили. На вопрос, какую он версию озвучил следствию, Жукович ответил: "Я не знаю пока".
Также, по его словам, за помощью к врачам обращался и нардеп Сергей Пашинский.
"А ему по голове бутылкой дали, разбили стеклянную бутылку. У нападающего в руках осталось горлышко от бутылки, это так называемая "розочка". Он (Пашинский, - ред.) еще боялся, что он может порезать розочкой его", - рассказал спикер Нацполиции Киевской области.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.
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"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж(191)
Нападавшего удалось остановить, только когда лежа выстрелил ему в ногу, - Пашинский о ночном инциденте под Киевом(502)
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0Неділя, 1 січня 2017, 20:380000Дружина чоловіка, в якого стріляв нардеп Сергій Пашинський, стверджує, що Пашинський відразу підійшов до її чоловіка з пістолетом і не робив попереджувального пострілу.Про це жінка на ім'я Ольга розповіла виданню "Страна".За її словами, вона весь час конфлікту розмовляла з чоловіком по мобільному телефону і чула все, що відбувається.Як розповіла Ольга, її чоловік йшов пішки в бік траси і зустрів водія, який заглух на мікроавтобусі "Фольксваген". Водій попросив допомоги, і її чоловік не відмовився. Вони почали штовхати автомобіль в зворотному напрямку, в сторону села Хлевча, по зустрічній смузі.При цьому жінка стверджує, що, коли вона приїхала на місце події, на цій машині горіли габарити."Зупинився Мерседес, жінка за кермом відкрила вікно, не зовсім культурно, на підвищених тонах сказала: "Увімкніть аварійку, тому що вас не видно". На що мій чоловік, обтяжений цією роботою, я не приховую, послав її і штовхав машину далі. І тут він почув, що Мерседес зі скрипом рушив з місця", - стверджує дружина пораненого."Як розповів чоловік, він (Пашинський) підійшов до нього впритул з пістолетом одразу ж, без будь-якого попередження, без попереджувального пострілу. Сказав - типу ти мою дружину образив і таке інше", - сказала Ольга.За її словами, у чоловіка з собою в куртці була пляшка "шейку"."Він цією пляшкою вдарив вже тоді, коли ствол пістолета був спрямований йому в груди, після чого пролунав постріл і куля потрапила в ногу... Якби чоловік його не вдарив, він би все одно вистрілив, але влучив би в корпус. Якби мій чоловік в цей момент не чинив ніякого фізичного впливу, це могло б закінчитися не тільки пострілом у ногу", - вважає дружина.
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Вот ні за шо! Пляшкою по балде!
Свята ж людина! Гербарії збирає, небом милується, комахи не образив, копійки чужої не взяв, сам гол, як сокол, але все віддає страждущим.
І тут бац!...ледве ангельскій череп не розвалили пляшкою
Добре, що пістоль був якраз під рукою, відбився, а так би все, людство втратило би сучасного Махатму Ганді.…
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Я бы не взял. А ты на вопрос не ответил.
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Ты ответил на мой вопрос и теперь я не сомневаюсь ни на секунду, что ты юрист.
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Купил машину - меня не тронь, купил дорогую машину - пойду всем всой ум показывать.
Каждый день драки на дорогах. Каждый себя хозяином дороги чувствует.
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пашинского ответит перед законом!!!
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Думаю если бы его чувак убил, все бы хлопали в ладошки от радости - это факт.
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...а у жены тюльпанчик...
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вы с Танюшей Помоловой тут мои любимые девочки
но я уже того ))) блин мне завтра на работу прям с утра
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