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Все про:Бандера (684) марш (514) националисты (351) Свобода (2974) Олег Богачук (273)

 "Наша релігія - націоналізм. Наш пророк - Степан Бандера", - марш "ВО Свобода" в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Националисты, представленные в основном партией "Свобода", прошли факельным шествием по центру столицы, отмечая 108 годовщину рождения Степана Бандеры. После шествия на Майдане Независимости состоялся митинг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Митинг начался с Национального гимна в исполнении более тысячи сторонников лидера ОУН.

После исполнения гимна слово взял бывший народный депутат от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Игорь Мирошниченко. Он поздравил участников митинга со 108 годовщиной со дня рождения Степана Бандеры и призвал присутствующих помянуть всех представителей ВО "Свобода", погибших в зоне АТО.

Мирошниченко зачитал список всех павших в зоне АТО и в конце выкрикнул: "Герои не умирают!". "Мы бандеровцы, и мы нация победителей", - добавил он.

Далее выступили другие представители "Свободы" - Юрий Сиротюк, Андрей Мохник, Владимир Назаренко и другие.



бандера свобода марш

бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш


бандера свобода марш

Фото, видео -Олег Богачук
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Я живу в той местности где УПА никогда не было, но Стапана Андрійовича я уважаю...Нам нужны такие люди.И самое главное, мечта Бандеры сбылась.Он всегда мечтал о развале Совка и чтобы независимая Украина была по оба берега Днепра.Давайте отдадим дань этому человеку.

https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
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Таки да. Украина независимая есть, а сраного совка - нет. Ещё бы и педерашка развалилась накуй, совсем бы джек-пот получился.
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кацаПсины коммунизм слямзили у немцев Карла Маркса и Фридриха Энгельса с помощью Вовочки чЛенина,,фашизм слямзили у Бенито Муссолини с помощью Сралина,кацаПсины ,.а что свое у вас есть?
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Ща мы ещё снегирей начнём жрать. Мы бандэровцы такие.

Ну и для обитателей мокшанских болот - писэнька:
- Биг мэ, Биг мє, Биг мє не знав, колы Бандєрою я став.
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Думаю,что Факельные Шествия необходимы!
(Именно здесь, на фронте есть кому защищать Неньку - это ответ Максиму М)
Верю в то, что такие шествие будут держать на Флажке наших Сучих политиков!
Так сказать, постоянно напоминать им, что народ Украины не рашоБыдло: долго беспредел терпеть не будет, если что - может наказать очень хорошо!
Как именно,думаю, напоминать не нужно.
Слава Україні!!! Ґероям Слава!!!
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Уважаемые админы, в этот день можно было бы выложить биографию - Степана Андрійовича Бандера, дабы больше ватников кацапских порвалось, да и некоторые ватные украинцы почитали, для общего развития.
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Пусть Тягнибок расскажет о своих "боках" и ворах в своей партии! А Патриотам без привязке к личностям - https://youtu.be/4mB7UDR_YnI
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Сегодня день рождения Степана Андрійовича Бандера, а не Тягнибока, так что угомонись.
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Посмотри видео и потом подумай, стоило ли писать...
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Вылаживать нужно вот так, я должен знать по какой ссылке ты меня и всех отправляешь, тем более сама ссылка неактивна - Гімн Українських Націоналістів
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Извини, я не совсем силен в ссылках, но меня на "Гимн Украинских Националистов" интернет перенаправлял! А в заглавии виднелось - ВО "Свобода" которое за каденцию "спромоглось" растранжирить 10% мест в ВР.
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І що це означає ?
А означає це одне - потрібні нові партії , якщо "Свобода" себе дискредитувала - нехай люди утворюють нові націоналістичні партії і об'єднання !
Чого чекаємо ?
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Это значит, что пока Партия( если она является таковою) не спросит со своего керманыча, почему мы мроИпали 10% избирателей, любые "прения" бесполезны !
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Повторюю ще раз - ця тема не про партію , а про день народження Бандери ...
Якщо Тягнибок поганий , погана Свобода - організуйте нові партії ... Так ?
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Огонь Прометея, это символичное знамя Свободы Человека жить не в КацаПсинском вонючем концлагере ГУЛАГ,Слава Героям !!!
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Головна новина для кацапів в Москвы - марш на честь Бандери !

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Первыми праздновали День рождения Бандеры жители Камчатки
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На Камчатке в новогоднюю ночь было Землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера...
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низький уклін Вам пане Степане! від одного Вашого імені ватні сявкі лапті обсцикають від жаху. СЛАВА УКРАЇНІ! СТПАНУ БАНДЕРІ СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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как можно заменять веру в Бога и Иисуса Христа национализмом и говорить такое что мол "моя религия это национализм, и мой пророк Бандера"?? это уже явно мягко говоря нездоровый фанатизм как минимум
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Почтите память Степана Андреевича, вспоминайте его слова и уважайте его как патриота Украины и защитника нашей земли от комм. захватчиков. Но не перебарщивайте! О религии и пророке - лишнее. Не сотвори себе кумира. Проснитесь и протрезвейте! Имейте всегда ясные головы.
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кацаПсины гордятся что они Интернационалисты НовоСирии,НовоДонбасса,НовоЮжной Осетии,НовоАбхазии,скоро будет НовоБелоруси,уже в Ютюбе есть нотки кацаПсинов,что белорусский язык придумали краснопузые шакалы специальным указом Сралина в 1926 году,а до этого укза Масника всех времен и народов белорусы говорили на немецком?или на финском? КремлеКрысы позорные..
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У мене одне запитання. А які варіанти розвитку країни запропонували ті, хто зараз ходить з факелами? Може вони роблять відкриття у фізиці чи ІТ? Чи вони мають стратегію розвитку України і загнали корупціонерів за Можайск? Вони пишуть нові твори? Ні, вони просто люблять гратися в ігри, які не вартують нічого. Як на мене більшість з них професійно непридатні і не впливають позитивно на розвиток нашого суспільства.
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Yaroslav Shepida це ти нічого не вартуєшь, бо не в змозі навіть прочитати, про що писав С.А. Бандера, не кажучи вже про "зрозуміти".
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Факел Прометея - Символ Свободы Человека в люббой стране мира...еще из древности,не задавайте бараньи ВОПРОСЫ..
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Гитлер - это кумир рашистских нацистов, которые хотят вновь поработить Украину и восстановить рашистскую империю. Степан Бандера боролся за независимую Украину, как от Раши, так и от Польши:как говорится, пусть почувствуют разницу кацапские морды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наша релігія - націоналізм. Наш пророк - Степан Бандера", - марш "ВО Свобода" в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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