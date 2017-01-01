 "Наша релігія - націоналізм. Наш пророк - Степан Бандера", - марш "ВО Свобода" в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Митинг начался с Национального гимна в исполнении более тысячи сторонников лидера ОУН.
После исполнения гимна слово взял бывший народный депутат от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Игорь Мирошниченко. Он поздравил участников митинга со 108 годовщиной со дня рождения Степана Бандеры и призвал присутствующих помянуть всех представителей ВО "Свобода", погибших в зоне АТО.
Мирошниченко зачитал список всех павших в зоне АТО и в конце выкрикнул: "Герои не умирают!". "Мы бандеровцы, и мы нация победителей", - добавил он.
Далее выступили другие представители "Свободы" - Юрий Сиротюк, Андрей Мохник, Владимир Назаренко и другие.
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https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=-1xzf3103uU
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Ну и для обитателей мокшанских болот - писэнька:
- Биг мэ, Биг мє, Биг мє не знав, колы Бандєрою я став.
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(Именно здесь, на фронте есть кому защищать Неньку - это ответ Максиму М)
Верю в то, что такие шествие будут держать на Флажке наших Сучих политиков!
Так сказать, постоянно напоминать им, что народ Украины не рашоБыдло: долго беспредел терпеть не будет, если что - может наказать очень хорошо!
Как именно,думаю, напоминать не нужно.
Слава Україні!!! Ґероям Слава!!!
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А означає це одне - потрібні нові партії , якщо "Свобода" себе дискредитувала - нехай люди утворюють нові націоналістичні партії і об'єднання !
Чого чекаємо ?
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Якщо Тягнибок поганий , погана Свобода - організуйте нові партії ... Так ?
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Гурт "Соколи" - рости рости черемшино.
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смолоскипний марш на честь Дня народження Бандери. Хмельницький
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https://www.youtube.com/watch?v=-KiUwb0thGU
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