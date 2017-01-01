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Все про:Стамбул (139) теракт (1911) курды (26)

 Курды заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

Боевики из "Рабочей партии Курдистана" заявили сегодня, 1 января, что не стоят за организацией теракта, унесшего жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

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Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.

Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.


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Так это и ежу было понятно.....этот теракт работа винторогих скотов из паРаши.....
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курды минус... остается подхуйловники моли. вариантов других нет
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Схоже на те. Цей теракт для них занадто звірячий.
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Эти хоть признаются. Интересно ,а когда пуйло признается? Вата так его нахваливает- мужик ,стерхи , дзю-до, бла-бла-бла.... Так что же "мужик" сцыт сознаться?
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На такое способны только винторогие Кацапы ...
Пора уже весь Кацапстан забивать ногами всем Миром..
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Кадыровец убивает удмурта? В Сирии русская гражданская война какая-то.
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Це не стиль курдів. курди вбивають військових\поліцію. а це чисто мирняк розсиріляли. стиль хуйловців\іділовців.
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Курди в Стамбулі вбивали мирних жителів, але дійсно характер цього теракту відрізняється.
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Курды нападают на военных и только. Ты обсмотрелся звезды.
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ФСБ взрывало россиян в спальных районах,травило газом в Норд Осте-явно почерк Хуйла!
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Курды открестились, ИГИЛ то же не взял на себя организацию терракта...
Тогда кто ещё, остаётся рашистское ГБьё?
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Странно всё это, на России теракты прекратились,а в других странах,не понравившихся Пуйлу Жара..!!
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Россиянцы что же вы творите, вы же должны понимать, терактами вы делаете проблемму пердогану!
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