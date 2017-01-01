 Курды заявили о непричастности к новогоднему теракту в Стамбуле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.
"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.
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Пора уже весь Кацапстан забивать ногами всем Миром..
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Тогда кто ещё, остаётся рашистское ГБьё?
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