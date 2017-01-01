EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  3065  116
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (207) санкции (5753)

 Конгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф

Член палаты представителей от демократов Адам Шифф заявил, что в конгрессмены и Республиканской, и Демократической партий выступают за введение новых санкций против России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hill.

"Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры могут оказывать достаточный сдерживающий эффект", - сказал он.

Шифф подчеркнул, что сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм объединятся для получения более мощного пакета санкций.

Он также выразил уверенность, что от конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - Маккейн в Грузии
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А усиление или уменьшение санкций как-то отразится на жизни украинцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как сказать , меньше пуль в тебя прилетит , тебе полегче станет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампу , или учесть мнение сената , или готовится к импичменту !В истории нет примеров , когда мнение ДВУХ партий в сенате США , не учитывал Президент !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"еще более решительные действия" -- тонкий намек Трампу -- на толстые обстоятельства?)
да что там намек -- открытым текстом!
и да... Маккейн в Конгрессе и Сенате -- 34 года... Грэм -- 31 год....группировка, думаю -- еще та..)
вертели они -- таких президентов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минет Левински, это вам не минет путину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПисТец кацапов не минует, не долго осталось уродам!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он также выразил уверенность, что от конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой. Источник: http://censor.net.ua/n421910 угрожают своему президенту :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ )(УЙЛО - ПУТЛИН КРОВАВЫЙ ФАШИСТ А ТРАМП ОН ЖЕ РЕСПУБЛИКАНЕЦ . НУ И ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО МЕЖДУ ЭТИМ ПРОКЛЯТЫМ ФАШИСТОМ И РЕСПУБЛИКАНЦЕВ. ЕСЛИ КОНЕЧНО ТРАМП НЕ ЗАХОЧЕТ ТОЖЕ КАК И )(УЙЛО СТАТЬ МАТЁРЫМ ФАШИСТОМ. ЧТО МАЛОВЕРОЯТНО НЕПРИЕМЛЕМО КАК ДЛЯ КОНГРЕССА СЕНАТА ТАК И ДЛЯ ВСЕГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА США . РАЗВЕ ЧТО ТРАМП НЕ СЛИНЯЕТ В ФАШИСТСКУЮ ПА РАШУ КАК ЭТО РАНЕЕ СДЕЛАЛ НАШ ЗЭК И ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ХОЛУЙ - ИУДА ЯНУКОВИЧ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не только усилить, но создать такие условия, законы, правила, чтобы раша не смогла даже пользоваться всем тем, чем пользуется цивилизованный мир, к чему он стремится. И отношения с её территорией, должны соблюдаться всеми государствами, безгранично во времени. А тех, кто когда либо предложит открыть по этим правилам дискуссию, тотчас без суда, без следствия, сажать в клетку (например в зоопарке) и лишать гражданских прав и в первую очередь - право на секс.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Гройсман Донбасс Киев Маккейн Нацполиция Новый год оборона оккупация поздравление Порошенко самолет санкции Стамбул США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти