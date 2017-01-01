 Конгрессмены Республиканской и Демократической партий США выступают за усиление санкций, - член палаты представителей Шифф

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hill.
"Мы считаем, что нужно сделать еще больше. Честно говоря, не думаю, что уже принятые меры могут оказывать достаточный сдерживающий эффект", - сказал он.
Шифф подчеркнул, что сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм объединятся для получения более мощного пакета санкций.
Он также выразил уверенность, что от конгресса можно ожидать "еще более решительных действий", если Дональд Трамп, став президентом США, попытается отменить санкции, введенные своим предшественником Бараком Обамой.
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да что там намек -- открытым текстом!
и да... Маккейн в Конгрессе и Сенате -- 34 года... Грэм -- 31 год....группировка, думаю -- еще та..)
вертели они -- таких президентов....
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