 В Бразилии неизвестный застрелил 11 человек во время празднования Нового года

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, о б этом сообщает Reuters.
Отмечается, что среди погибших, вероятно, была бывшая жена и 8-летний сын нападавшего.
Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.
В полиции Сан-Паулу считают, что он пошел на преступление из-за развода с женой.
Некоторые местные СМИ сообщали о 15 погибших и нескольких раненых. Кроме того, соседи рассказали журналистам, что сначала приняли звуки стрельбы за взрывы петард. Они слышали их около четверти часа полуночи. Полицию вызвали на место происшествия после того, как один из раненых добрался до их дома.
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варті тільки скрєпи
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В Израиле он бы успел прожить 5 секунд после первого выстрела. И цифра погибших была бы не 11, а 1 (не считая трупа его самого).
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...а в Нюрнберге три кордона охраны перед Бургом и внутри сектора безопастности... ...все сумочки, корзиночки и барсеточки вносу не подлежат -- складывай под стеночку -- на выходе забирай...
Бутылки с Шампунем -- бэз проблэм... -- отгуляли, откричались и отстрелялись спокойно ...*)
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