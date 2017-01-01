EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1882  29
Все про:Бразилия (188) стрельба (2062)

 В Бразилии неизвестный застрелил 11 человек во время празднования Нового года

В бразильском городе Кампина мужчина ворвался на новогоднюю вечеринку с оружием и застрелил по меньшей мере 11 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, о б этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди погибших, вероятно, была бывшая жена и 8-летний сын нападавшего.

Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

В полиции Сан-Паулу считают, что он пошел на преступление из-за развода с женой.

Некоторые местные СМИ сообщали о 15 погибших и нескольких раненых. Кроме того, соседи рассказали журналистам, что сначала приняли звуки стрельбы за взрывы петард. Они слышали их около четверти часа полуночи. Полицию вызвали на место происшествия после того, как один из раненых добрался до их дома.

Также читайте: Посол Греции Амиридис убит в Бразилии
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
при условии что не так давно респедерастиви обнаружило "Азов" в южной америке - есть вопросы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ватніки створюють ментальність, у якій людське життя нічого не варте
варті тільки скрєпи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оружие для нормальных людей в Бразили запрещено. Облом для кацахола
 показать весь комментарий
Ответить
 
может поэтому столько жертв, один человек с пистолетом становится богом в толпе из сотни безоружных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для тупых повторю, для нормальных людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для тупых повторяю. Я часто бываю в Бразилии....самого два раза грабили в Рио и Сантосе. Эта стрельба обычное дело для Бразилии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
работал в Бразилии несколько раз, никто не грабил. правда с ножом всегда. я хохол, у меня че забрать надо постараться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотря где ты был. В Форталезе , Ресифи ,Натале ,Масейо....короче на экваторе и севере нет проблем , там в основном белое население . А вот на юг - Сальвадор ,Сантос ,Рио , Сан-Паоло самый криминал,негров полно. Я Бразилию знаю ,как свои пять пальцев. И не хвастайся типа ты Рэмбо Сзади ткнет подросток в печень шилом и бычье здоровье не поможет. Чемпионов мира по кик-боксингу валили юноши с ножами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
жутое расслоение на бедных и богатых, социализм и запрет оружия. путь всех банановых республик. в ЮАР еще круче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ЮАР ещё нормально. Я в сентябре в Венесуэле был ....вот там мрак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
туда я ваше боюсь. Но ограды под напряжением я пока только в ЮАР видел. в той же лат америке пока стеклышки и колючка. умные люди знали что животных надо держать в зоопарках, пардон бантустанах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Каракасе тоже колючка под током в частных домах . Заборы по 5 метров и внутри штук 6 питбулей или стафордов бегают. В многоэтажках даже на самых верхних этажах решетки под током. Спокойно могут застрелить средь бела дня за 10 баксов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и этим красавцам виза для европы не требуется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну в Европу гопота просто не попадет. Денег не хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а было бы разрешено- этого стрелка сразу бы укокошили..и жертв было бы на десяток меньше
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, планка мирового психического здоровья резко понижается. Напряжённый образ жизни даёт о себе знать везде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Было бы у посетителей с собой короткоствольное оружие - остались бы живы.
В Израиле он бы успел прожить 5 секунд после первого выстрела. И цифра погибших была бы не 11, а 1 (не считая трупа его самого).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сми уже сообщили причину- бывшая жена запрещала видеться с его сыном. Это сносит крышу у мужчин многих стран, не только бразильцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно в мире теперь отмечают новый год. Раньше хвастались у кого круче фейерверки, теперь у кого больше трупов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Киеве всё ОК ! ...
...а в Нюрнберге три кордона охраны перед Бургом и внутри сектора безопастности... ...все сумочки, корзиночки и барсеточки вносу не подлежат -- складывай под стеночку -- на выходе забирай...
Бутылки с Шампунем -- бэз проблэм... -- отгуляли, откричались и отстрелялись спокойно ...*)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Бразилии неизвестный застрелил 11 человек во время празднования Нового года
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Гройсман Донбасс Киев Маккейн Нацполиция Новый год оборона оккупация поздравление Порошенко самолет санкции Стамбул США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти