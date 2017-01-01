 Поведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из заявлений американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и Эми Клобучар, которые они сделали в интервью украинской службе Радио Свобода.
Так, отвечая на вопрос журналиста относительно тревожных заявлений Трампа, что он может пересмотреть позицию США по оккупации Россией Крыма, Маккейн сказал: "Ну тогда бы вам, во-первых, пришлось перезаключить Будапештский меморандум, подписантом которого является США. Меморандум гарантировал, что Крым является частью Украины - в обмен на то, что будут уничтожены ядерные запасы, 100 с чем-то единиц ядерного оружия Украины. Действия России - явное нарушение договоренностей, которые сами же россияне и подписали. Отношение к нему Путина, его поведение - это поведение бандита и убийцы".
Маккейн также подтвердил, что Россия уже нарушила Будапештский меморандум.
"Да, они нарушили. Почему мы тогда должны ожидать, что они будут придерживаться других договоренностей? Значит, не стоит заключать договоренности с Россией. Они все не будут действовать".
В свою очередь сенатор Линдси Грэм, отвечая на вопрос о признании аннексии Крыма, заявил: "Вы спрашиваете, может ли правительство США признать, что Крым был легитимно аннексирован россиянами? Нет. Конгресс выскажется по этому поводу. Сам президент не может этого сделать. И причина, почему Конгресс отклонит эту идею, это потому, что она подрывает верховенство права. Шотландия может однажды отделиться от Соединенного Королевства. Есть и другие части мира, где люди могут хотеть отделиться. Если это произойдет в Шотландии, то это будут свободные и справедливые выборы - не будет британских танков у людей во дворах. То, что произошло в Крыму, не было результатом свободных и справедливых выборов в соответствии с верховенством права. Это была аннексия территории силой. Если вы это легитимизируете, вы уничтожаете верховенство права. Вот почему мы никогда не согласимся с этим".
Маккейн добавил: "Крым является неотъемлемой частью Украины, это было признано в Будапештском меморандуме. Украина - независимая страна, на ее территорию вторглись. А следовательно, наблюдать, как это разрастается в агрессию и нарушения Россией договоренностей - это будет только поощрять дальнейшие нарушения".
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бо ольгінськостецькові дрочілки використовують їх для створення у УКРАЇНЦІВ ВАТЯНОГО ОБРАЗУ АМЕРИКАНЦІВ по типу АМЄРІКАНЦИ АНІ ЖЕ ТУПИЄ....
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У меня, например, есть родственники в России. Бабушка с дедушкой жили в селе в Белгородской области. Кстати, все села в округе говорили по-украински, мелочь, конечно... Товарищ у меня, до сих пор служит, уже на контракте. Родился в России, отец - офицер российского флота. Каждую годовщину Курска вспоминает товарищей. Поэтому не нужно путать.
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Но есть одно НО!
Ленинградская нищая крыса в образе человечка из Гоголевского рассказа про "Шинель" в детстве бегала за ленинградскими крысами по ленинградским подъездам с пустыми карманами в индийских джинсах, а американская крыса в детстве бегала за крысами по Международному отелю и башне папы Трампа
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80 процентов опрошенных Украинцев ответили -"недавно умерли!"
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Тебя лишняя хромосома потянула к пиндосам из паРаши, встающей с колен?
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Если сам Педро это заявил - значит за океаном вопрос уже согласован.
Кстати,а почему у вас эту оговорочку тут не осветили?
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У Севастополі невідомі зірвали з головної міської ялинки на площі Нахімова електричну сніжинку заради забави, а також майже половину іграшок.
У окупованому Севастополі. Фото: ЖЖ.
В анексованому Криму почали красти навіть іграшки із міських ялинок. Про це повідомляють Патріоти України із посиланням на "Росбалт".
У Севастополі невідомі зірвали з головної міської ялинки на площі Нахімова електричну сніжинку заради забави. А награвшись, закинули її на сусідній стовп. Також в соцмережах повідомляють, що вкрадена половина іграшок.
Пропажу прикраси помітили співробітники підприємства, яке наряджає новорічну красуню. "Ми помітили, що зірки немає. Пішли в ділянку. Там заяву прийняли, хоча і звернули нашу увагу, що хід справі може дати тільки заяву від власника викраденого майна. А це ЦКУ "Управління по експлуатації об'єктів міського господарства". Туди ми теж віднесли заяву. До речі, сніжинку ми все-таки знайшли, на сусідньому стовпі", - розповів Валентин Міленін.
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