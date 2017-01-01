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Все про:Будапештское соглашение (59) Крым (17874) Маккейн (189) оккупация (6383)

 Поведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы

Россия нарушила Будапештский меморандум, оккупировав Крым, и США не изменят своего отношения к этому вопросу даже при президентстве Дональда Тампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из заявлений американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и Эми Клобучар, которые они сделали в интервью украинской службе Радио Свобода.

Так, отвечая на вопрос журналиста относительно тревожных заявлений Трампа, что он может пересмотреть позицию США по оккупации Россией Крыма, Маккейн сказал: "Ну тогда бы вам, во-первых, пришлось перезаключить Будапештский меморандум, подписантом которого является США. Меморандум гарантировал, что Крым является частью Украины - в обмен на то, что будут уничтожены ядерные запасы, 100 с чем-то единиц ядерного оружия Украины. Действия России - явное нарушение договоренностей, которые сами же россияне и подписали. Отношение к нему Путина, его поведение - это поведение бандита и убийцы".

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Маккейн также подтвердил, что Россия уже нарушила Будапештский меморандум.

"Да, они нарушили. Почему мы тогда должны ожидать, что они будут придерживаться других договоренностей? Значит, не стоит заключать договоренности с Россией. Они все не будут действовать".

В свою очередь сенатор Линдси Грэм, отвечая на вопрос о признании аннексии Крыма, заявил: "Вы спрашиваете, может ли правительство США признать, что Крым был легитимно аннексирован россиянами? Нет. Конгресс выскажется по этому поводу. Сам президент не может этого сделать. И причина, почему Конгресс отклонит эту идею, это потому, что она подрывает верховенство права. Шотландия может однажды отделиться от Соединенного Королевства. Есть и другие части мира, где люди могут хотеть отделиться. Если это произойдет в Шотландии, то это будут свободные и справедливые выборы - не будет британских танков у людей во дворах. То, что произошло в Крыму, не было результатом свободных и справедливых выборов в соответствии с верховенством права. Это была аннексия территории силой. Если вы это легитимизируете, вы уничтожаете верховенство права. Вот почему мы никогда не согласимся с этим".

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Маккейн добавил: "Крым является неотъемлемой частью Украины, это было признано в Будапештском меморандуме. Украина - независимая страна, на ее территорию вторглись. А следовательно, наблюдать, как это разрастается в агрессию и нарушения Россией договоренностей - это будет только поощрять дальнейшие нарушения".
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я б радив цензору подібних статей не продукувати ....
бо ольгінськостецькові дрочілки використовують їх для створення у УКРАЇНЦІВ ВАТЯНОГО ОБРАЗУ АМЕРИКАНЦІВ по типу АМЄРІКАНЦИ АНІ ЖЕ ТУПИЄ....
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вырастешь тролль до уровня Цензора - тогда и будешь советовать...
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Когда начался политический взлет путина? Когда он решил проблему чеченской войны. Причем решил по принципу "так или иначе". Сейчас он создал проблему войны. Кроме того, у нас мало кто задумывается, но правительство России во главе с путиным совершает преступление не только против Украины, но и против своего собственного народа.
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расеяне - это быдло, которое целует иконы и портреты путена, поэтому Хуйло из кумир!

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Не стоит путать кацапов и россиян. Россияне - это граждане России. Их мало, но они есть. Кацапы - это люди без определенных моральных устоев, способные убивать за наличку или продвижение по службе не важно кого, не важно где.
У меня, например, есть родственники в России. Бабушка с дедушкой жили в селе в Белгородской области. Кстати, все села в округе говорили по-украински, мелочь, конечно... Товарищ у меня, до сих пор служит, уже на контракте. Родился в России, отец - офицер российского флота. Каждую годовщину Курска вспоминает товарищей. Поэтому не нужно путать.
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Так вот, эти самые расеяне или граждане расеи и выбирают последние 17 лет Хуйла со товарищи, чтобы ими правили. Умные и совестливые или уехали, или просто молчат, чтобы их не избили или не посадили в тюрьму. Поэтому они не играют никакой роли в жизни расеи.
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Я же говорю о гражданах, гражданство подразумевает как минимум активную гражданскую позицию. А вы мне рассказываете о населении Повторяю, не нужно путать.
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Не було б в Україні горя якби голосували свідомо. Таких горе-виборців вистачає і в Україні. Безумовно є різниця. У нас є люди що терпіти наругу над собою не будуть, це показали Майдани. Нажаль в Росії таких людей дуже мало. Значна більшість народу в Росії люмпенізована і не може себе уявити без "царя".
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Вообще то на россеи на сёла говорят иначе,скорей всего деревня.
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Сімейство МакКейнів вітає - і хай виздихнуть, хто зазіхає!..


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Не в том разделе размещено. Там есть «музыкальные инструменты», надо туда, было бы достовернее.
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А поведение Трампа как назвать? Трампуша будет не понятно,что вытворять,а Украина и украинцы будут страдать из за его неадекватности,необразованности и популизма! Бред какой то!
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Трамп не президент Украины, у нас есть свой уе...н.
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Трамп видимо по характеру такой-же как и пупкин, оба видимо в детстве гонялись в подъездах за гуляющими крысами.
Но есть одно НО!
Ленинградская нищая крыса в образе человечка из Гоголевского рассказа про "Шинель" в детстве бегала за ленинградскими крысами по ленинградским подъездам с пустыми карманами в индийских джинсах, а американская крыса в детстве бегала за крысами по Международному отелю и башне папы Трампа
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Трамп - это Янукович Америки. Кончит Ростовом.
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На вопрос "есть ли у вас родственники в крыму?"
80 процентов опрошенных Украинцев ответили -"недавно умерли!"
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кстати ДА.......У нас такая "тетя" (отца двоюродная сестра) с марта 2014 "умерла"
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Даже сенаторы понимают и делают для Украины больше чем этот ....., зять Кучмы
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Ждем отключение расеи от SWIFT настало время попрощаться с эти дебильным стадом .
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до ватников рассеян еще не дошло там рулит сенат, а не один царь как на рассеии.
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Возможно, они ему дадут откусить немного... половинку...
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Маккейн- ЛУЧШИЙ! Спасибо ему ОГРОМНОЕ за поддержку Украины! Как же жаль, что он- не Президент США.....
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Обама во второй половине понедельника выходит на работу - осталось еще много незавершенных дел.
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Трампу придется согласовывать свои решения с Сенатом, а иначе импичмент.
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Карла, а ты как встретил Новый год? Бухал самогонку и ждал очередного поздравления Генсека ЦК КПСС?
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сынок новый год как праздник принес тебе русский царь ПЕТР .
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Овощ тоже вначале улыбался,хоть по пенькам скакал....
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Твои господа лошадь в овраге доедают, поторопись.
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Думаешь, что лишняя хромосома делает тебя умнее всех?
Тебя лишняя хромосома потянула к пиндосам из паРаши, встающей с колен?
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Нечисть расейская, это как самолёт ТУ- расейский, уходящий в Сторону Моря!
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Украинская оккупация - это ненадолго.
Если сам Педро это заявил - значит за океаном вопрос уже согласован.
Кстати,а почему у вас эту оговорочку тут не осветили?
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Срань, россиянская оккупация это не надолго!
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Як у людини так і у держави друзі пізнаються в біді. Не всі згодні совість свою проміняти на гроші. Дай Бог довгих років друзям України.
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Розваги "русского мира": В Севастополі з ялинки поздирали всі іграшки, до яких змогли дотягтись (фото)


У Севастополі невідомі зірвали з головної міської ялинки на площі Нахімова електричну сніжинку заради забави, а також майже половину іграшок.

У окупованому Севастополі. Фото: ЖЖ.

В анексованому Криму почали красти навіть іграшки із міських ялинок. Про це повідомляють Патріоти України із посиланням на "Росбалт".
У Севастополі невідомі зірвали з головної міської ялинки на площі Нахімова електричну сніжинку заради забави. А награвшись, закинули її на сусідній стовп. Також в соцмережах повідомляють, що вкрадена половина іграшок.
Пропажу прикраси помітили співробітники підприємства, яке наряджає новорічну красуню. "Ми помітили, що зірки немає. Пішли в ділянку. Там заяву прийняли, хоча і звернули нашу увагу, що хід справі може дати тільки заяву від власника викраденого майна. А це ЦКУ "Управління по експлуатації об'єктів міського господарства". Туди ми теж віднесли заяву. До речі, сніжинку ми все-таки знайшли, на сусідньому стовпі", - розповів Валентин Міленін.
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Если трамп, признает что крым россиянским, ну тогда трампу придется еще что-то признавать что Украина станет Ядерной державой!
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Суми-Мацква-Гром-2-120 сек...пепел...пепел...пепел...
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Не фотожабой единной жив человек. , а Lvbnhj и прочие парашники...
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Трамп и путин в этом мире пустое место .Надеяться на пустое место глупо.
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Трампу пофиг на весь мир и на путина и на украину он будет заниматься экономикой
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Путин не смог бы решится на аннексию если бы не велись многолетние переговоры с кем то из США. А то что в США проглядели аппетиты Путина когда подмахнули ему Крым эту ошибку Маккейн никогда не признает. Но и Крыму вернуться в Украину Маккейн не поможет.
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Пшёл вон ,винторогий,здесь боярышником не угощают!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоведение Путина - это поведение бандита и убийцы. Трамп не сможет единолично признать Крым российским, - американские сенаторы
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