EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  978  43
Все про:ООН (1850) Гутерреш (14)

 Новый Генсек ООН: "Призываю дать общий новогодний обет: поставим на первое место вопрос достижения мира"

Португалец Антониу Гутерриш, который с 1 января вступил в должность Генерального секретаря ООН, выразил желание сделать 2017 годом мира в мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу.

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017 год станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что приложит все усилия, чтобы решить проблемы людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди. "В этих войнах нет победителей, есть только проигравшие", - сказал Генсек ООН.

Читайте также: Португалец Антониу Гутерриш 1 января вступил в должность нового Генсека ООН. ФОТО

Как известно, Антониу Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 до 2002 года, с 2005 до 2015 занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту Генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года. На этой должности он сменил корейца Пан Ги Муна.

 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVSMFF3V1V4UmRHUkhRVEJaUkZGMFpFZEpUSGt2VVc1MFEyVXdTakE5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В характере шальном великоросса,
Прокравшись темной ночью, аки тать,
Зайти к соседу вежливо, без спроса,
И вежливо на стол ему насрать.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но Украину, среди стран страдающих от войны, новый генсек ООН не назвал. Цэ новэ досягнэння бывшего посла Януковича в Козломордии, а ныне представителя офшорного в ООН пана Ельченка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таки понял, сначала будет обед-банкет....)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И как ты себе видишь эту реформу? Я так понимаю ,что ты большой эксперт и специалист по ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прости, но мне не интересно общение с нулевками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо ! Исчерпывающий и компетентный ответ. Тебя обязательно пригласят в ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь скоро услышать твои доклады с самых высоких трибун ООН. Надо имя записать....Помолова. А то диктор объявит ,а я пропущу звезду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О ! Ты прав. Цензор кладезь экспертов ,академиков,профессоров , Нобелевских лауреатов..... Уникальное место. Сюда зашел ,почитал и можно сразу а президенты идти. Что-то не знаешь ,раааз на цензор,почитал экспердов и дальше страной управляешь. Вот такой он цензор уникальный....
 показать весь комментарий
Ответить
 
россия главный источник войн в украине, сирии, азербайджане,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этот португалец кажется будет получше корейца покемона который толька просиживал штаны , который нихера не делал, ему было насрать на украину на сирию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Читав колись таку сентенцію в стілє афорізЬма:

Свєжо пітаніє, но сєрєтся с трудом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Год достижения мира" , может быть только при воине. Потому что с парашей вот уже 3 года " достижения мира" по Украине и 6 лет " достижения мира" по сирии. Если разговор о конкретном мире то так и обьявляют." Этот год , год мира" и пусть хоть одна собака попробует это нарушить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для этого нужно удалить из ООН террористов, агрессоров и захватчиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Террористов нужно удалить вообще- отправив в АД.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...поставим на первое место вопрос достижения мира"

...любой ценой и за ценой не постоим!
.
Ну, я не знаю... ... если в январе в Украине не начнутся глобальные и жёсткие посадки, то опять нам со всем светом лет 600 воевать... ...за хлеб и воду и за свободу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага... предыдущий тоже поначалу петушком прыгал, а потом с хуйлом в губы начал целоваться.
поживём - посмотрим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для начала русским фашистам надо вернуться с чужих территорий в их стойло на педерацию и мир восстановится как бы сам собой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кого это онь призывает ку мру? Жертв агрессий - подставить левую щеку? Харрроший генсек, почище даже подслеповатого корейца...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стандартна рейдерська схема: Отжим. Призначення своїх смотрящих. Призначення судді який призиває усіх заспокоїтись.

Перший етап отжиму українських земель завершено... Зараз об'ява миру... і підготовка до наступного етапу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нуз а кроме призыва, есть ли план у мистера Фикса????
 показать весь комментарий
Ответить
 
План есть, только у Маккейна! Был бы он помоложе....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну пожалуй для нам всех!!! наиболее важна вот эта персона. Это первый заместитель Генсека Г-жа Амина Дж. Мохаммед. А почему? А именно она отвечает за развитие реформы ООН и призвана оказывать Генеральному секретарю содействие в обеспечении межсекторальной и межорганизационной согласованности мероприятий и программ, а также оказывать Генеральному секретарю содействие в повышении и руководящей роли Организации Объединенных Наций в экономической и социальной областях, включая усилия по укреплению Организации Объединенных Наций как одного из ведущих центров в вопросах: в области развития и помощи в целях развития;
Хммм.,а справится ли она???????
 показать весь комментарий
Ответить
 
меседж от португальца:"хотите мира-валите чуркина".как то так
 показать весь комментарий
Ответить
 
Походу кто-то не заплатил клубняковый взнос))..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовый Генсек ООН: "Призываю дать общий новогодний обет: поставим на первое место вопрос достижения мира"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Гройсман Донбасс Киев Маккейн Нацполиция Новый год оборона оккупация поздравление Порошенко самолет санкции Стамбул США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти