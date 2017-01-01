 Новый Генсек ООН: "Призываю дать общий новогодний обет: поставим на первое место вопрос достижения мира"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу.
"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017 год станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - заявил Гутерриш.
Он добавил, что приложит все усилия, чтобы решить проблемы людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди. "В этих войнах нет победителей, есть только проигравшие", - сказал Генсек ООН.
Как известно, Антониу Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 до 2002 года, с 2005 до 2015 занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту Генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года. На этой должности он сменил корейца Пан Ги Муна.
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Прокравшись темной ночью, аки тать,
Зайти к соседу вежливо, без спроса,
И вежливо на стол ему насрать.
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Свєжо пітаніє, но сєрєтся с трудом.
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...любой ценой и за ценой не постоим!
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Ну, я не знаю... ... если в январе в Украине не начнутся глобальные и жёсткие посадки, то опять нам со всем светом лет 600 воевать... ...за хлеб и воду и за свободу...
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поживём - посмотрим.
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Перший етап отжиму українських земель завершено... Зараз об'ява миру... і підготовка до наступного етапу...
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Хммм.,а справится ли она???????
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