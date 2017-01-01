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Все про:ОБСЕ (2141) Донбасс (11682) Курц (3)

 Председательство Австрии в ОБСЕ: Курц, выступавший за снятие санкций с РФ, рассказал о своих целях

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с воскресенья, 1 января, председательствует Австрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по данным Министерства иностранных дел Австрии, Вена ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию существующих конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, представляющей угрозу многим государствам.

По словам председателя организации, сильная ОБСЕ - это основа для безопасности в Европе.

"Австрия готова взять на себя ответственность и возглавить организацию во второй раз в течение двух десятилетий", - добавил он.

Курц также подчеркнул, что организация может предоставить "все необходимые инструменты для содействия деэскалации и создания возможностей для устойчивого политического урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ."

Не в последнюю очередь речь идет о войне в Украине.

Курц подчеркнул, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы общей безопасности, потенциал ОБСЕ должен быть повышен и ее подходы во всех трех измерениях должны быть обновлены, сообщается на сайте ОБСЕ.

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Австрийское председательство будет поддерживать все усилия в рамках ОБСЕ, чтобы преодолеть разногласия между государствами-участниками. В то же время Австрия будет продолжать усилия 2016-го года по укреплению неофициальных и альтернативных каналов коммуникации в целях укрепления взаимного понимания и доверия, говорится в сообщении организации.

"Вместо того, чтобы тратить много ресурсов на ссоры между собой, мы должны использовать нашу энергию для устранения различных внешних опасностей", - сказал председатель ОБСЕ.

Курц также заявил, что Австрия будет организовать серию мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом и предотвращение радикализации, особенно среди молодежи. Они будут включать региональные семинары, а также неформальные встречи министров иностранных дел в июле 2017 года.

Ранее Себастиан Курц заявлял, что во время своего председательства в ОБСЕ Австрия будет прилагать усилия для смягчения санкций Евросоюза против России.

"Мы должны восстановить доверие в Европе и в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", - отметил Курц.

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По его словам, в отношениях с Россией нужно отойти от мышления в категориях "холодной войны". "За каждое положительное изменение на местах мы имели бы пошагово смягчать санкции", - пояснил он.

Кроме того, Курц планирует на следующей неделе посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Востоке Украины. В ОБСЕ со штаб-квартирой в Вене входят 57 стран, в том числе Украина.


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Скорее всего энтузиазм Курца пропадет после посещения Украины.
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...а нахиба ему Украина? -- он и так Восточный Рейх -- Österreich...
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Написано, что приехать хочет. статью читал?
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если курц - грантоед кремлевский, приезд ничего не изменит
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Да и сам ничего не решит. Просто охота в Мариупольский ресторан и все остальное.
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Он американский. А Штаты в воров не вкладываются... -- но могут честь своим присутствием оказать -- это не западло -- "Вот приедет барин -- барин нас рассудит".
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...хотеть можно всё, что угодно.. А смысел? -- что он тут потерял или наёдёт? ...или, думаешь, ему чего-то в Украине не хватает для ещё более полного европейского щастя?
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Кроме того, Курц планирует на следующей неделе посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Востоке Украины. Источник: http://censor.net.ua/n421905
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Правильно! Все политики сегодня оказывают Украине повышенное внимание -- как доктор Трамп прописал! ...а если больной выплёвывает таблетки в унитаз -- медицина бессильна...
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Доктора сами на таблетках сидят, ну это - колеса крутят.
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...аха... ты ещё заряди, что Обама с Трампом Украину не поделили...*) -- не смеши меня с похмелья... -- за добавкой бежать некуда -- всё закрыто...*(
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А бросить пить не пробовал? Сам же про почки говорил. От сердца и почек дарю вам цветочек
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...я всякое пробовал за 57 лет... ...поэтому вывод: Никто Украину, кроме самой Украины не спасёт!
...последняя речь Порошенко, насчёт, что он всё понял и учёл, вселяет последнюю надежду... -- ...а дальше Трамп Президент США. ...причём тут мои почки? ... *)
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Так тебе то что в Германии? Мы сами себя спасаем, а почки гробишь выпивкой.
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Али, ты ж мусульманин, а не иудей... -- фули ты вопросом на вопрос отвечаешь? *)
С НГ Тебя, кстати! -- пусть в твоём доме всегда прибудет Аллах!
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Хоть и в стиле звездных воен, ну да ладно. А про почки ответил. Ты уже такой же дед как и я, поэтому ограничивай себя в алкоголе.
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Кстати, я нигде не писал какое у меня вероисповедание.
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...ну и ладно... ...когда моя сеструха вышла замуж в Тунис, я сказал: Арабы нахохлились, а хохлы арабели...*)
Будьмо, Ахуя! ..."Ахуя", это брат по-арабски... ...так шо -- ша! -- без комментов...
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Так и мои вышли, кто в Турцию, а кто и в Палестине жил...Арабский не знаю , никто не помог выучить. А тунисцы нормальные ребята, работал с ними. Вот египтяне не нравятся, борзые они.
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...главно, шо не тебя они "выгнали с Египета"...*) -- нэ сумуй... -- Все буде Україно!
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от БЛА-БЛА-БЛА до БЛЯ-БЛЯ-БЛЯ всего одна буква. СКУРВИТЬСЯ
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а я подозреваю, что таки "найдет" позитив. Кто хочет - тот нарисует.
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будапешский референдум 2
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Сходи за боярышником, тебе пора опохмелиться.
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когда Украина отказалась от ядерного оружия и подарила его России
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не референдум, а меморандум
линолему, тфу, милениум
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Ну, откуда ей знать значения слов?) Юля - лингвист, тьфу, юрист
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Её (самсонову) бы скрестить с Бесланом - потомство было бы уже совершенно новым видом млекопитающих: уже не человек, но ещё и не обезьяна. Что дало бы потомство этих мутантов?
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Цели его написаны на шаблоне хуйлом, а финал - квартира в мордве .
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Не хочет австрияк чтобы рассеюшка с колен встала. Хочет чтобы не шли ей на пользу санкции:
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Хитрый хлопец - насчёт ответственности в течение последних двух десятилетий. Надо бы пораньше "вспоминать". Давненько Австрию фюреры не аннексировали.
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...та понятно... -- ...и первым делом санкции снимут с Ростова и области.
А в Киеве что? -- а в Киеве всё бабло в постельном белье и в Нацбанке... -- никто, никому, ничего не должен...
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К, сожалению, Барыга занимался деньгами и властью, а не решением проблем. и это видят уже и на Западе и терпеть убытки ради Украины, желающих становится всё меньше и меньше
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...акції газпрому і гарний рахунок десь у оФшорній панамі...
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"Мы должны восстановить доверие в Европе и в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", - отметил Кeрц
Когда в конце 30-х годов европапередники Курца восстановили доверие к Гитлеру, перешли от системы наказаний к системе поощрений, тогда разгорелась Вторая Мировая.
Вне всякого сомнения курц - кремлевский грантоед и агент влияния хуйла.
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Рекомендую посмотреть оскаровский фильм " ничья земля" 2001 о войне в Югославии. Юги прошли войну и фильм опускает работу миротворцев на линии фронта ниже плинтуса. Поэтому надеятся на ОБСЕ не стоит. И еще- в Вене самые большие зарплаты получают сотрудники представительства Газпром. Вена скуплена руцькими . Офис ОБСЕ в центре и перед ним никто до сих пор не выставил фото погибших украинцев. Наши послы в Вене тоже не часто вспоминают войну.
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ну раз керувать будет эта размазня, с такими речами и позицией, то точно Миру войны не избежать.
уже ж было, блять! - в 1938 году! шо опять эти чистоплюи и пиздаболы утопят мир в крови!!!
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в свете обещаний американских сенаторов ужесточить санкции против России уже в начале этого года, заявления Курца выглядят особенно глупо и самонадеянно.

понятно, что парадигма нахождения в оппозиции к существующей линии певедения Европы требует делать все наоборот. например, не ужесточать, а ослаблять санкции. но должны же быть и мозги! демократы и республиканцы едины в вопросе санкций, а Курц против! звучит, как анекдот. так можно и на персональные санкции нарваться.
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То, что этот курц на кукане у хуйла - сомнений не вызывает. Потому, что только кромешный идиот может ожидать от террориста парашки положительных изменений. Главное в ОБСЕ это то, что ничего не делается, для того, чтобы избежать влияния агрессоров террористов на эту организацию и ОБСЕ уже сама становится источником угроз для жертв агрессоров и террористов. Видится, что агентура террористов уже проникла на ключевые посты в этой организации.
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Курц так и не понял, что мейл из раши с предложением удлинить член, был просто спамом
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Европа пережила 2 мировые войны,но выводов так и не сделала.Россия была активной участницей и разжигателем этих войн.Пока цинизм и выгода побеждает,русских не будут воспринимать как зло и деструктив.Коррупция в Европе похоже дошла до самого верха.
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Чурок в Австрию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И побльше!!!! Побольше!!!!!!
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Политика кнута и пряника ! ... старо ... на путлера не подействует ... он маньяк, и будет добиваться мирового господства любыми средствами ...
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какое может быть господство у страны неспособной собрать летающий и непадающий самолет из импортных проверенных и надежных компонентов?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседательство Австрии в ОБСЕ: Курц, выступавший за снятие санкций с РФ, рассказал о своих целях
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