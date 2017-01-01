 Председательство Австрии в ОБСЕ: Курц, выступавший за снятие санкций с РФ, рассказал о своих целях

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по данным Министерства иностранных дел Австрии, Вена ставит перед собой три амбициозные цели: деескалацию существующих конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, представляющей угрозу многим государствам.
По словам председателя организации, сильная ОБСЕ - это основа для безопасности в Европе.
"Австрия готова взять на себя ответственность и возглавить организацию во второй раз в течение двух десятилетий", - добавил он.
Курц также подчеркнул, что организация может предоставить "все необходимые инструменты для содействия деэскалации и создания возможностей для устойчивого политического урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ."
Не в последнюю очередь речь идет о войне в Украине.
Курц подчеркнул, что для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы общей безопасности, потенциал ОБСЕ должен быть повышен и ее подходы во всех трех измерениях должны быть обновлены, сообщается на сайте ОБСЕ.
Австрийское председательство будет поддерживать все усилия в рамках ОБСЕ, чтобы преодолеть разногласия между государствами-участниками. В то же время Австрия будет продолжать усилия 2016-го года по укреплению неофициальных и альтернативных каналов коммуникации в целях укрепления взаимного понимания и доверия, говорится в сообщении организации.
"Вместо того, чтобы тратить много ресурсов на ссоры между собой, мы должны использовать нашу энергию для устранения различных внешних опасностей", - сказал председатель ОБСЕ.
Курц также заявил, что Австрия будет организовать серию мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом и предотвращение радикализации, особенно среди молодежи. Они будут включать региональные семинары, а также неформальные встречи министров иностранных дел в июле 2017 года.
Ранее Себастиан Курц заявлял, что во время своего председательства в ОБСЕ Австрия будет прилагать усилия для смягчения санкций Евросоюза против России.
"Мы должны восстановить доверие в Европе и в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", - отметил Курц.
По его словам, в отношениях с Россией нужно отойти от мышления в категориях "холодной войны". "За каждое положительное изменение на местах мы имели бы пошагово смягчать санкции", - пояснил он.
Кроме того, Курц планирует на следующей неделе посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Востоке Украины. В ОБСЕ со штаб-квартирой в Вене входят 57 стран, в том числе Украина.
8249 55
"Уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие", - Ирина Геращенко(85)
Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе(143)
Террористы весь день обстреливали наши позиции возле Водяного из артиллерии калибром 122-мм, - пресс-центр штаба АТО(7)
На Луганском направлении произошло боевое столкновение, на Донецком - обстрелы на всех рубежах, - Мотузяник(31)
Ось вона - країна непереможеного сюрреалізму. ФОТОФАКТ(0)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 115 взрывов на Донбассе 28 декабря(7)
"Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу(181)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...последняя речь Порошенко, насчёт, что он всё понял и учёл, вселяет последнюю надежду... -- ...а дальше Трамп Президент США. ...причём тут мои почки? ... *)
Ответить
Ответить
С НГ Тебя, кстати! -- пусть в твоём доме всегда прибудет Аллах!
Ответить
Ответить
Ответить
Будьмо, Ахуя! ..."Ахуя", это брат по-арабски... ...так шо -- ша! -- без комментов...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
линолему, тфу, милениум
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А в Киеве что? -- а в Киеве всё бабло в постельном белье и в Нацбанке... -- никто, никому, ничего не должен...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда в конце 30-х годов европапередники Курца восстановили доверие к Гитлеру, перешли от системы наказаний к системе поощрений, тогда разгорелась Вторая Мировая.
Вне всякого сомнения курц - кремлевский грантоед и агент влияния хуйла.
Ответить
Ответить
уже ж было, блять! - в 1938 году! шо опять эти чистоплюи и пиздаболы утопят мир в крови!!!
Ответить
Ответить
понятно, что парадигма нахождения в оппозиции к существующей линии певедения Европы требует делать все наоборот. например, не ужесточать, а ослаблять санкции. но должны же быть и мозги! демократы и республиканцы едины в вопросе санкций, а Курц против! звучит, как анекдот. так можно и на персональные санкции нарваться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить