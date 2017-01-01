 Боевики обстреляли из 82-мм минометов Широкино и Водяное. За день трое наших бойцов получили ранения, - пресс-центр штаба АТО (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Штаба АТО.
На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.
На Донецком - из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по нашим позициям неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - у Сизого.
Всего зафиксировано 22 обстрела - 13 из них на Мариупольском направлении, 6 - на Донецком и 3 - на Луганском.
К сожалению, трое наших военнослужащих получили ранения.
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http://antikor.com.ua/articles/144514-pashinskij_bez_vsjakogo_preduprehdenija_napravil_pistolet_v_grudj_moemu_muhu
отака куйня малята...
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