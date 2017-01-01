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 Боевики обстреляли из 82-мм минометов Широкино и Водяное. За день трое наших бойцов получили ранения, - пресс-центр штаба АТО (обновлено)

По состоянию на 18.00 1 января российско-террористические войска совершили 22 обстрела наших позиций: 13 из них на Мариупольском направлении, 6 – на Донецком и 3 – на Луганском.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перед самым Новым годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, - спикер АТО. КАРТА

На Донецком - из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по нашим позициям неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - у Сизого.

Всего зафиксировано 22 обстрела - 13 из них на Мариупольском направлении, 6 - на Донецком и 3 - на Луганском.

К сожалению, трое наших военнослужащих получили ранения.

Смотрите также: Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО


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А ведь правда всех подозрительных придется с благополучных стран выселять на родину. Чтобы терактов не было. После терактов обычно говорят, что этот человек был на заметке у органов.
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..."Пашинский без всякого предупреждения направил пистолет в грудь моему мужу"
http://antikor.com.ua/articles/144514-pashinskij_bez_vsjakogo_preduprehdenija_napravil_pistolet_v_grudj_moemu_muhu

отака куйня малята...
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думаю правильно він зробив, бухе бидло треба вчити.
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защищаешь паскуду депутатскую? пашинского нужно ухандошить топром по рылу. и быстро. пушку достать не успеет
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За за чо получаем за за то что наши гибнут.
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Посмотрел по ТВ выступление "ОЕ". Понял одно: "Ніяка підлюча маскальська тварюка нічого не поробить моій ГАРНІЙ УКРАЇНІ".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики обстреляли из 82-мм минометов Широкино и Водяное. За день трое наших бойцов получили ранения, - пресс-центр штаба АТО (обновлено)
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