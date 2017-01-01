 Боевики обстреляли из 82-мм минометов Широкино и Водяное. За день трое наших бойцов получили ранения, - пресс-центр штаба АТО (обновлено)

Об этом

сообщили в

Штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому.

На Донецком - из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты для ведения огня по нашим позициям неоднократно использовали гранатометы вблизи Станицы Луганской, а стрелковое оружие - у Сизого.

Всего зафиксировано 22 обстрела - 13 из них на Мариупольском направлении, 6 - на Донецком и 3 - на Луганском.