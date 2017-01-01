 Порошенко: "Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС"

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты - нерушимое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", - отметил Президент.
Напомним, 1 января, 2017 года Мальта заняла в порядке ротации государств-членов ЕС председательский пост в Совете Европейского союза.
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Наш Вальцман здєлаєт і сальто.
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И так похоже на последние дни правления дорогого Леонида Ильича.
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Думаю, что он когда-то от ощущения своей "великости" напьется и захлебнётся не в полной мере переваренной и возвращенной обратно закуской.
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