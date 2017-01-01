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Все про:Порошенко (10312) Евросоюз (11422) Мальта (18)

 Порошенко: "Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС"

Президент Петр Порошенко приветсвует начало председательства Мальты в Совете Европейского Союза.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты - нерушимое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", - отметил Президент.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Напомним, 1 января, 2017 года Мальта заняла в порядке ротации государств-членов ЕС председательский пост в Совете Европейского союза.
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Шоб ублажить офшори Мальти,
Наш Вальцман здєлаєт і сальто.


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Чтоб только не забыл медальку кому-нибудь с Мальты дать. Это так мило.
И так похоже на последние дни правления дорогого Леонида Ильича.
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Порошенко готов приветствовать хоть черта, главное с новостной ленты не сходить))Отец народа, а куле)))
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Приветствовать всех,кто приближается к власти ! - Вот его правило и наши напасти.
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наверно офшоры и через Мальту уже полируют..........ибо педро вальцманенко так бы не радовался
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Мальтийский крест в Российской геральдике Следует отметить, что этот символ не раз использовался россиянами. Так, он достаточно долгое время входил в состав полного герба Российской империи. Кроме того, Мальтийский крест использовался такими дворянскими семьями, как Вельго, Кутузовы, Орловы, Толстые, Денисовы и - Читайте подробнее на SYL.ru: http://www.syl.ru/article/91042/chto-takoe-maltiyskiy-krest
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Это такий хитрый дипломатический ход? Гениально!
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У Шокохряка слово "безвиз" еще не застряет в зубах? У всех адекватных и без склероза оно вызывает лишь саркастическую улыбку.
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"Пездвиз", это святой грааль шоколадной братии. Это как знамя крестового похода, или страничка корана, с которой шахид детонирует свой пояс. Это с недавних пор "нашефсё" в их понимании. Короче, если мы им это глотку не засунем, они нам это в опу приспособят и погонять нас начнут.
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А как ловко соевые наперсточники подменили этим безвизом Ассоциацию, которую мусолили еще рыги в свою бытность? Винницике мошенники и тут обскакали енакиевскую гопоту, народ теперь об Ассоциации даже не заикается, как же, Пеця сказал, скоро нам будет безвиз - а это круче.
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масоны мальтийские нам теперь помогут, зуб Порошенко даю
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Господи, счастье то какое!!!! Повезло же Мальте - САМ, ЛИЧНО поПРИВЕТСТВОВАЛ.
Думаю, что он когда-то от ощущения своей "великости" напьется и захлебнётся не в полной мере переваренной и возвращенной обратно закуской.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: "Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС"
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