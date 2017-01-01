 Cенаторы США подняли вопрос коррупции и реформ на встрече с украинскими лидерами, - Клобучар

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, по итогам визита в Украину, рассказала "Голосу Америки" сенатор-демократ Эми Клобучар.
"Да, мы говорили об этом. Мы говорили, что реформы проходят нелегко, что должно делаться больше, мы сказали им об этом. Но мы знаем об их работе с национализацией банка (Приватбанка - ред.). Это то, что, по нашему мнению, поможет реформам. Мы говорили о реформе судебной системы, о прозрачности электронных деклараций госслужащих, о важности этого шага. Мы думаем, это стимулирует больше инвестиций со всего мира. По моему мнению, это очень важно для украинской экономики. Я знаю, что есть несколько компаний в США, которые хотели бы видеть больше реформ в Украине и готовы больше инвестировать".
На уточняющий вопрос, какие именно американские компании готовы инвестировать в украинскую экономику, сенатор ответила: "Я не говорю о конкретных инвесторах, но в общем о финансовой реформе в Украине, которая является положительной".
Эми Клобучар в Сенате США недавно избрали старшим членом Комитета по регламенту, который, среди прочего, отвечает за выборы в стране и хорошее управление. Сенатор отметила, что республиканцы и демократы едины в вопросе, что Украину нужно поддерживать.
"Мы подтвердили украинским лидерам нашу поддержку, в частности, США предоставили Украине в прошлом году дополнительно 50 млн долларов, это стало возможным из-за сильной двухпартийной поддержке Украины во время российской агрессии и нелегальной аннексии Крыма", - заявила сенатор.
Она считает санкции достаточным ответом на российскую агрессию, между тем вопрос летального оборонительного оружия для Украины нельзя исключать, - говорит законодатель от Демократической партии: "Это вопрос, который должна однозначно рассмотреть новая президентская администрация. Да, я считаю, мы должны предоставить Украине оборонительное - чтобы быть конкретным - оружие. Украинские солдаты долгое время отдают свои жизни на передовой".
Эми Клобучар назвала Украину "страной смелых людей". Кроме встречи с украинскими лидерами, группа американских сенаторов встретилась также с вдовами украинских солдат и пострадавшими на войне.
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или это проблема, что, например, на рынках за день до проверки проверяющие предупреждают администрацию рынка, и в день проверки большинство торгашей не выходят на работу?
или разве проблема в том, что магазины не платят налоги с продаж и не регистрируют рабочих, а пару раз за год платят немного пожарникам и прочим?
не вижу здесь ничего плохого
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В Нью-Йорку, Чікаго і Сан-Франциско - риють бомбосховища; Вашингтон і Х'юстон - евакуйовано; Трамп(ер) - намагався повіситися та чуть не втопився; Обама - переїхав на ПМЖ в Кенію...
Слідкуємо за розвитком подій... Бяда, бяда блин, бяда!
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Сингапур, трепещи! Ли Куан Ю уже ерзает в могиле - соевые аморалы покажут этому реформатору кузькину мать!
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По-другому и быть не может, т.к. избранный меньшинством голосов избирателей Президент, хоть и имеет влияние на коллегию выборщиков, но вряд будет пользоваться авторитетом у конгрессменов и сенаторов, избираемых и контролируемых большинством.
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или брехали по привычке - на голубом глазу.
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