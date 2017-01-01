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 Cенаторы США подняли вопрос коррупции и реформ на встрече с украинскими лидерами, - Клобучар

Группа американских сенаторов - Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар - в разговоре с украинскими лидерами в Киеве затронула вопросы коррупции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, по итогам визита в Украину, рассказала "Голосу Америки" сенатор-демократ Эми Клобучар.

"Да, мы говорили об этом. Мы говорили, что реформы проходят нелегко, что должно делаться больше, мы сказали им об этом. Но мы знаем об их работе с национализацией банка (Приватбанка - ред.). Это то, что, по нашему мнению, поможет реформам. Мы говорили о реформе судебной системы, о прозрачности электронных деклараций госслужащих, о важности этого шага. Мы думаем, это стимулирует больше инвестиций со всего мира. По моему мнению, это очень важно для украинской экономики. Я знаю, что есть несколько компаний в США, которые хотели бы видеть больше реформ в Украине и готовы больше инвестировать".

На уточняющий вопрос, какие именно американские компании готовы инвестировать в украинскую экономику, сенатор ответила: "Я не говорю о конкретных инвесторах, но в общем о финансовой реформе в Украине, которая является положительной".

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Эми Клобучар в Сенате США недавно избрали старшим членом Комитета по регламенту, который, среди прочего, отвечает за выборы в стране и хорошее управление. Сенатор отметила, что республиканцы и демократы едины в вопросе, что Украину нужно поддерживать.

"Мы подтвердили украинским лидерам нашу поддержку, в частности, США предоставили Украине в прошлом году дополнительно 50 млн долларов, это стало возможным из-за сильной двухпартийной поддержке Украины во время российской агрессии и нелегальной аннексии Крыма", - заявила сенатор.

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Она считает санкции достаточным ответом на российскую агрессию, между тем вопрос летального оборонительного оружия для Украины нельзя исключать, - говорит законодатель от Демократической партии: "Это вопрос, который должна однозначно рассмотреть новая президентская администрация. Да, я считаю, мы должны предоставить Украине оборонительное - чтобы быть конкретным - оружие. Украинские солдаты долгое время отдают свои жизни на передовой".

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Эми Клобучар назвала Украину "страной смелых людей". Кроме встречи с украинскими лидерами, группа американских сенаторов встретилась также с вдовами украинских солдат и пострадавшими на войне.
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А шо это за неназванные украинские лидеры? Огласите весь список пжалста. Кого там в собственных лужах коррупции мордами повезькали
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Не думаю, что бы кто-то кого-то куда-то тыкал. Просто намекнули, что делится надо. Вы как маленькие прямо.
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мне интересно такое, вот те кто ноют про коррупцию - много они налогов уплатили? а если они нифига не платят, то о чем они тогда ноют?

или это проблема, что, например, на рынках за день до проверки проверяющие предупреждают администрацию рынка, и в день проверки большинство торгашей не выходят на работу?
или разве проблема в том, что магазины не платят налоги с продаж и не регистрируют рабочих, а пару раз за год платят немного пожарникам и прочим?
не вижу здесь ничего плохого
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Давай начни с себя и расскажи нам о своих налогах.))))
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Танюша, не пиши ему, там клиника. Ему сегодня утром только клаву дали и он уже успел отметится идиотскими постами.
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Каждый месяц я плачу начисление порядка 160 тысяч, при всём этом я оплачиваю сотрудникам медстраховку из своего кармана. А что сделало для меня государство? Кроме как помех для работы абсолютно ничего! Мне проще содержать два десятка пенсионеров чем кормить стадо дармоедов всех мастей. С нг хрен с маслом этому ворью, а не налоги, всех переводим на гпд
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Луиза, мы дойные коровы для "неолигархов". Ведь у них льготы по налогам, а мы должны пополнять бюджет.
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Мне надоели эти игры. Решили с нг работа сотрудников по цивилке, ведение бухгалтерии аудит компанией и юристами по дог, в офисе директор и секретарь, фсё. Пусть приходят из минтруда, пожарники и прочая нечисть- дома уже никого нет.
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Им цэлый кулемет подарили а они , лодку раскачивают
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Не прошло и три года. Давно пора сенаторам США и ЕС взять за жопы наших украинских воров-чиновников при власти и сделать из них простых штукатуров на стройках народного хозяйства, шоб не здохли с голода, суки. Или пришедшие с войны наши хлопци их долбаных чиновникав отучат воровать, падл.
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Петро Олексійович їм цього не пробачить!
В Нью-Йорку, Чікаго і Сан-Франциско - риють бомбосховища; Вашингтон і Х'юстон - евакуйовано; Трамп(ер) - намагався повіситися та чуть не втопився; Обама - переїхав на ПМЖ в Кенію...
Слідкуємо за розвитком подій... Бяда, бяда блин, бяда!
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А шо такое коррупция?))))Это нечто подобие -диструкции..экстракции...дифракции диферберации...конституции..проституции и реверберации в одной посуде, ...но в личных карманах)))
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США давите наших украинских воровских вшей и мандовошек вместе с гнидами, иначе 1914 или 1939. Другого не дано.
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Воруя 25 лет наша пейсато-олигархичческая опг ставила, с помощью охендовских,свою уголовную власть.По этому и не было наказаний за уголовные злодеяния.И барыга липецкий то же уверен что будет после его или сеня вор или кто то из своихО они на столько в этом уверены что у них атрофировалось чувство самосохранения.И выросла надежда и уверенность в хуйла дающего убежище всем кто разрушал Украину.А вот украинцев они не боятся видя в толпе тупых рабов не способных защитить да же себя.Вот в этом я с ними почти согласен.
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А устраивать этой уголовной властью геноцид украинскому народу это не преступление одной нации власть держащей по отношению к другой.И рознь здесь не при чем, это украинцы обозначают своего внутреннего врага таким понятным термином для всего народа..Не было бы преступлений пейсатой власти не было бы и подобных обозначений.
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"Не надо разжигать межнациональную рознь" - як хто тіпо допомагав німцям юдеїв чмирити, так це - українці, і ніхто чомусь не каже, що це -роздмухування нацворожнечі. А коли вказують національність грабіжників, які тих же самих українців обирають до нитки, то "Не надо разжигать межнациональную рознь". Типова жидівська хуцпа.
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...а что мы будем делать, когда боевуха вдруг прекратится и в ОРДЛО с Крымом пойдёт гуманитарка из США? -- там же люди стонут! ...охранять голубые каски? -- от ОБСЕ... ...о то ж...
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Да это же зрада зрадная,реформы проходят нелегко!А в какой стране легко проходят реформы?Сенатор США Клобучар считает что в общем финансовая реформа в Украине является положительной.
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Сенатор США Клобучар расхвалила соевых додиков на две губы да еще и расцеловала в десна в благодарность за эффективное искоренение проклятой коррупции.
Сингапур, трепещи! Ли Куан Ю уже ерзает в могиле - соевые аморалы покажут этому реформатору кузькину мать!
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назови хоть одну реформу, даже которая "проходит нелегко". Взлет цен на коммуналку в три раза и обесценивание гривны в три раза просьба не причислять к реформам. Замену названия милиция на полиция тоже.
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электронное декларирование доходов украинских чиновников,даже в ЕС нет такой открытости.
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это декларирование, которое петро кастрировал до не имеющей силы бумажки, подстраховав себя и своих друзив. Вместо реального инструмента боробы с коррупцией он превратил декларирование просто в заметки, за которые нет последствий.
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і шо, хтось відповів - звідки чиновникам впали на голову ці статки?
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С главными коррупционерами говорить об искоренении коррупции - дело безнадёжное, всё равно, что просить крокодилов стать вегетарианцами!
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Как я понимаю пророчество Ванги о том, что после Обамы в США не будет Президента, и ситуацию с вмешательством России в процесс назначения Президента США, Трампу никто не доверяет, он приравнен к ребёнку и все его решения не будут выполняться или будут саботироваться, и все его шаги вопреки воле Конгресса, и Сената не будут иметь значения, т.к. все его вето будут преодолеваться.

По-другому и быть не может, т.к. избранный меньшинством голосов избирателей Президент, хоть и имеет влияние на коллегию выборщиков, но вряд будет пользоваться авторитетом у конгрессменов и сенаторов, избираемых и контролируемых большинством.
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поднять вопрос мало, у барыг в ответ есть тонны лапши разных сортов. Пора называть фамилии коррупции, и сообщать - дали 50 млн долл, а не 5 млрд, потом что - Такенко, Таканенко и Такецман обещали это это и это и не выполнили.
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Пока у нас не начнут садить нынешних, а не бывших и экс, с громкими победными реляциями, можно сказать, что борьба с коррупцией полностью отсутствует. Это единственный критерий. Всякое орание властей, что вот, мы уже боремся, это признак абсолютного фикса.
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интересно, и шо наши барыги сенаторам рассказали? как отбрехались? краснели ли?
или брехали по привычке - на голубом глазу.
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До этого они не знали шо надо бороться с собой и теперь все будет корошо.
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Как интересно! Ворам о воровстве так часто еще никто не говорил.
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Істеричного завивання кацапської нечисті на Бандерівському форумі Української Хунти в день народження Степана Андрійовича Бандери свідчить лиш про повну деградацію ЕрЕфянських тварюк. Розберемося з корупціонерами без сопливих мокшанськихексьпєрдов. Смерть кацапським окупантам. Слава Україні !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныCенаторы США подняли вопрос коррупции и реформ на встрече с украинскими лидерами, - Клобучар
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