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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Молдова (662) молоко (111) мясо (176) экспорт (458)

 Молдова отменяет с 1 января ограничения на поставки товаров из Украины

Республика Молдова отменяет с 1 января 2017 года введенные ранее ограничения на поставки в страну мясомолочной продукции и цемента из Украины.

Договоренность об этом была достигнута еще в ноябре 2016 года во время состоявшегося в Кишиневе заседания молдавско-украинской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вице-премьер Молдовы, министр экономики Октавиан Калмык заверил украинскую сторону, что "Молдова не будет продлевать с 1 января 2017 года режим ограничений на поставку украинской мясомолочной продукции и цемента".

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Глава Минэкономики отметил при этом, что Молдова предпримет другие меры для защиты отечественных производителей мясной и молочной продукции.

Ограничения были введены молдавской стороной весной 2016 года "с целью защиты отечественного производителя".

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министр экономики Октавиан Калмык! - у меня разрыв шаблона. Источник: http://censor.net.ua/n421901
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Что собаки ДОДОНА(гандона) ЖРАТЬ ЗАХОТЕЛИ???? Бо рашка не кормит! А если и кормит то только денатуратом и "боярышником"!! А в Украине свежие качественные продукты!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМолдова отменяет с 1 января ограничения на поставки товаров из Украины
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