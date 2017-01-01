 Молдова отменяет с 1 января ограничения на поставки товаров из Украины

Договоренность об этом была достигнута еще в ноябре 2016 года во время состоявшегося в Кишиневе заседания молдавско-украинской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вице-премьер Молдовы, министр экономики Октавиан Калмык заверил украинскую сторону, что "Молдова не будет продлевать с 1 января 2017 года режим ограничений на поставку украинской мясомолочной продукции и цемента".
Глава Минэкономики отметил при этом, что Молдова предпримет другие меры для защиты отечественных производителей мясной и молочной продукции.
Ограничения были введены молдавской стороной весной 2016 года "с целью защиты отечественного производителя".
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