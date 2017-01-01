 Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Самолет взлетел, все улетели", - сообщили в посольстве.
В пресс-службе также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".
В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ.
Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.
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Жить в цивилизации пользоваться её благами...и тут БАХ, на самолет и назад, в кучу дерьма...))
Что бы сгладить шок у детишек, для них приглашение на елку в Кремле))
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