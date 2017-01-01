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Все про:Россия (64495) самолет (2074) США (11547) дипломаты (174)

 Самолет с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона

Самолет с российскими дипломатами, высланными американской администрацией из США, вылетел из Вашингтона

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Самолет взлетел, все улетели", - сообщили в посольстве.

В пресс-службе также уточнили, что "перед взлетом командир экипажа объявил, что все дети, направляющиеся в Москву, приглашены на новогоднюю елку в Кремле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ.

Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Также читайте: Трамп не планирует говорить с Путиным о высылке российских дипломатов из США, - пресс-секретарь
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таки дали отпраздновать НГ в гейпендосии. или шопинг затянуля у запоребриков? домой.. к боярышнику
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Надеюсь Святой Николай и в этот раз не оплошает.
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дно атлантики ждет диплоприматов сравсии
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Ну ничего, МИД РФ теперь может увеличить свой штат диппредставительстьв в Зимбабве, Нуару, КНДР.
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Цікаво , буде подарунок на День Народження Степана Бандери ??? ЧЕКАЄМО ,,,,
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Рашистские спецслужбы влияют на выборы во многих странах, Америка, Молдова, Болгария, теперь суют нос во Францию.
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Крррасоты и достопримечательности дна морского ждут вас , какацапчики!
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если ты до сих пор не знаешь, рассеяне убивают украинцев и захватили часть территории.
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Забавно, что в Кремле посчитали нужным компенсировать детишкам тяжелую травму в связи с возвращением на Родину елкой в Кремле
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Надеюсь, у него "откажут закрылки", и у местных акул и крабов случится праздник.
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Сладкая жирная жизнь в США резко закончилась... Это ж какой депресняк будет у этих чемоданов и их отпрысков при возврате в родную встающую с колен говень.
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переживаешь...? ничего - накатишь за них как и за хор ихтиандров...
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Та и пусть летят. А я щас по Мариуполю прогулялся. Удивительное дело: продолжает быть предельно красиво! И ветерка никакого. Около минус пяти. А иней длинный- сохранился, на деревьях. Просто удивительно красиво. А очередь на каток- вышибает! Блин, хотел жене мастер -класс показать... Не удалось. Холодно таки, если час отстоять. А иначе- не выходит.
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Вы даже и близко не можете представить морального состояния этих тварисЧей)))
Жить в цивилизации пользоваться её благами...и тут БАХ, на самолет и назад, в кучу дерьма...))
Что бы сгладить шок у детишек, для них приглашение на елку в Кремле))
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Что ж так поздно?Кацапские летуны,походу,всю "шпагу" с самолёта слили,Новый год празднуя-могут и не долететь.
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