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 Пьяный водитель из Украины насмерть сбил двух девушек 14 и 16 лет в Польше, - СМИ

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте, сообщает Польское радио со ссылкой на журналиста Радио Вроцлав.

"30-летний водитель из Украины за несколько минут до наступления Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал на внедорожнике "Джип", съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", - сообщает журналист.

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Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.

"Правоохранители сообщили, что водитель "Джипа" был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое", - сообщает Польское радио.

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жаль девочек. А урод не отмажется - это не в Украине.
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Слишком гуманно. Я бы рекомендовал промышленную мясорубку.
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а если б кацап в Украине сбил, у нас бы ссыкливо написали "иностранец сбил...."
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Можно и не равные , но четвертовать ! Вот урод , каково теперь родителям ! Новый Год пришёл для них.((
А девочки ! У них жизнь только начиналась !
Как от таких уродов застраховаться ? Невозможно ! Поэтому только самые жестокие меры расправы помогут предотвратить подобное ! Будут бояться , что привяжут к двум тракторам и порвут гадов тросами !
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И привязывать к тракторам надо сразу... прямо на месте происшествия...
Дай Бог, что бы таких происшествий не было, конечно!
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человек можна вытащить из Украины, но говно из человека нельзя....
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я сам водитель. 10,5 лет. пьяных за рулем надо лишать не только прав на управление. но и прав на приобретение и владение. задолбали синяки за рулем!!!!
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Не поможет. Пьяному море по колено, да в луже утонет. Всё равно будут сбивать, пока есть доступ к алкоголю.
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будут. но если после этого гарантировано будет "стоп-колеса" то может задумаются. Иначе - отстреливать как собак
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Кому задуматься? Пьяному? Пьяный думает, что его пронесёт, у пьяного мышление шизофреническое.
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А как накатят стопаря, так и начнётся: "я смогу, я доеду, я тихонечко". Был у меня такой знакомый, разбился по пьяне.
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потому полицейские правильно мочат ужраных мажоров
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должны. и это правильно. пока не станет страшно бухать за рулем - совковую безнаказанность не победить.
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Хех. При СССР за такое расстреливали, а сейчас условный дают. Где безнаказанность?
Но дело не в этом. В СССР тоже пьяные за рулём гасали, хоть их и стреляли. Тут не в этом дело.
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чушь. при совке за такое садили. зоны для "аварийщиков" оттуда (из совка) пошли.. наоборот - при союзе им смягчали наказание. типа "не хотел", "стечение обстоятельств". отец в 80-х был народным заседателем в суде
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Вот сам читал статью в газете за 1940 год. Водила сбил двух человек и получил расстрел.

А, ты за поздний совок...так он не закончился, он и сейчас продолжается.
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не слышал про расстрел за ДТП с жертвами - поэтому промолчу о том что возможно было в 40-ых
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Как он с 2-мя промиллями вообще передвигался?
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Он просто культурно выпилвал с закусками и в хорошей компании.
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Вот тут я за показательный суд в Польше и пожизненное припаять.
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Да никто тебе, хуйловец, никакого безвиза и не даст. Выдыхай.
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Горе какое! Ладно, будем надеятся, что водила член БПП, Оппоблока или хотя бы Батькивщины. Кому как нравится.
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Сто пудов БЮТовец, его Юлька отмажет, ведь она президент Украины.
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За то, что за руль село бухое существо, нужно давать тюремный срок. И не малый! А если пьяный совершил наезд на человека, а тем более , убил его - "вышка"! "Без базара"! Это будет справедливо.
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или гопник или барыга.
И в том и в другом случаи по максималке. Только эту максималку в Украине пусть отсиживает.
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будет скандал, а на россии будет передача
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стыдно, шо это животное из Украины.
хая поляки сожгут живьём эту забуханную тварь.
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у 1992 році в Луцьку було щось схоже. тоді пяний поляк вїхав у натовп людей. 5загинуло, багато травмувалось. натовп ледь не розде поляка. пригнали цілий загін ОМОНУ. щоб відбити.
я це все до того. що пяного бидла вистачає в усіх народах. да і не пяного теж вистачає.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный водитель из Украины насмерть сбил двух девушек 14 и 16 лет в Польше, - СМИ
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