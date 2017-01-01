 Пьяный водитель из Украины насмерть сбил двух девушек 14 и 16 лет в Польше, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте, сообщает Польское радио со ссылкой на журналиста Радио Вроцлав.
"30-летний водитель из Украины за несколько минут до наступления Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал на внедорожнике "Джип", съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", - сообщает журналист.
Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.
"Правоохранители сообщили, что водитель "Джипа" был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое", - сообщает Польское радио.
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А девочки ! У них жизнь только начиналась !
Как от таких уродов застраховаться ? Невозможно ! Поэтому только самые жестокие меры расправы помогут предотвратить подобное ! Будут бояться , что привяжут к двум тракторам и порвут гадов тросами !
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Дай Бог, что бы таких происшествий не было, конечно!
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Но дело не в этом. В СССР тоже пьяные за рулём гасали, хоть их и стреляли. Тут не в этом дело.
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А, ты за поздний совок...так он не закончился, он и сейчас продолжается.
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И в том и в другом случаи по максималке. Только эту максималку в Украине пусть отсиживает.
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хая поляки сожгут живьём эту забуханную тварь.
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я це все до того. що пяного бидла вистачає в усіх народах. да і не пяного теж вистачає.
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