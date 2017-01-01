 У боевиков "ЛНР/ДНР" изъяли личное оружие, - ГУР Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"С целью предупреждения неправомерных действий относительно гражданского населения в ОРДЛО командование центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ПО (Ростов-на-Дону) ВС РФ предписано изъять личное оружие (пистолеты) у офицерского состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК на время проведения новогодних и рождественских праздников", - отметили в ГУР.
Ранее сообщалось, что пьяный боевик во время конфликта применил ручную гранату, в результате были уничтожены четверо террористов, двое ранены в оккупированном Донбассе.
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Извини, но какой из этих каналов украинский?
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