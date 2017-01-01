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Все про:Бандера (680) марш (510) Нацполиция (5303) шествие (101)

 За порядком во время факельного шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве будут следить 700 полицейских

За правопорядком во время факельного шествия ко дню рождения Степана Бандеры будут следить около 700 правоохранителей, из которых 250 - военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"За правопорядком будут следить около 700 правоохранителей, из которых 250 - военнослужащие Национальной гвардии Украины. 1 января 2017 года по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка", - говорится в сообщении.

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Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 января 2017 года, в Киеве состоится традиционный ежегодное факельное шествие, приуроченное к 108-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Мероприятие начнется в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.
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Пф-ф-ф... 700 полицейских.

Вы бы знали, сколько ватанов запоребриковых будет следить за этим шествием.
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Полиграф, там какой-то монах ( тоже номерной) с тобой идёт. Радуйся, что на фекальном шествии вас уже двое будет.
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полицаи должны быть на дамбабве, ведь у нас ато, как бредит вальцман, а не война...
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Это сложно для "корейца". Он только-только Бандера правильно писать научился, а Вы его сразу дополнительными вопросами валите.
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Дня два, наверное, писал, сохраняясь в редакторе. А тут его нах@й послали одной строчкой.
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А как тебя нациста занесло из россии в Канаду и почему ты тут рекламируешь нацистов?
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Факельное шествие в Украине и фашистский марш на Пидароссии, в чем разница

https://www.youtube.com/watch?v=HLTZjgnoklw
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Ненавижу нацизм в любом проявлении, но Германия с 1933 по 1939 г.г. сумела создать бесприцидентную технику (и не только военную), ракеты, принципом которых пользуется мир до сих пор, порядок (хотя бы не ссать в подъездах), ядерное (сдерживающее Хуйла) оружие. Так чем плохие факельные шествия, объединяющие стадо в НАЦИЮ?
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да-да придурок лишнехромосомный, факельными шествиями только нацисты балуются, факельные шествия советских пионеров и комсомольцев...

С тебя, кацапа, достаточно будет и выжрать боярышника празднуя день рождения Степана Андреевича, а на факельное шевствие не ходи, воспламенишся истчо

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У ватанов пуканы будут гореть довольно ярко
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ну, все. хунта уже проводит факельное шествие, а в россиюшке еще и не опохмелились...
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Так из запоя долго выходить придётся. Числа до 20.
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зачем выходить? это ж какая душевная травма! ипотека не плачена, денег нет но вы держитесь, еще и скоморохи на ковре-самолете занырнули. нее, такого они не вынесут.
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И это пишет гражданин страны 404 в которой стоят памятники офицерам СС и сотруднику Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии.
Но узник Заксенхаузена Степан Бандера таким, как кость в горле.
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А действительно, ватка, кто такой это Бендера, о котором ты талдычишь?
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Поздравляю всех россиян с днем рождения Бандеры. Никто из них толком не знает кто это такой, но все его жутко боятся.
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Самый лучший комментарий ко дню рождения С. Бандеры!
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Baks 13 опередил ты меня)) ватоцефалы в шоке)
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Как там. Андреевич, Ансамбль Пены и Плеска еще гимн Украины не играет? Постарайся уж, плять.
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Україна понад усе!
Аби без провокацій обійшлося.
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Все жители Украинского государства, прекрасно понимают, что Герой Украины С.Бандера он до последнего боролся за Свободную Украинскую Родину. А кем тогда он должен был быть для нашего лютого кровавого врага оккупанта суверенных украинских территорий Крыма и Донбасса фашистской России которая преступно заявляет что он был - предателем кровавого ссср ? Во как, они предателем для нашего проклятого кровавого врага фашиста захватчика! А что тогда по логике мерзких кремлёвских коммуно - фашистов, фашистов и зомбированных фашистом путлином лапотных россиян он не более не менее как должен был быть продажным кацапскими холуём и предателем Украины. Украинский народ изучил и написал свою родную историю славянской Украины - Руси. До этого нам ее перекрученную и сфальсифицированную придумывали и писали наши лютые враги захватчики проклятые кремлёвские коммунофашисты и путлинские фашисты, эти кровавые оккупанты суверенной украинской территории Крыма и Донбасса. Да мы, славяне украинцы, должны писать подлинную историю про себя, а не учить чужую липовую историю выдуманную нашем лютым кровавым врагом оккупантом не славянской, и фашистской придуманной с потолка и только в 18 веке лапотной Россией - Ордой.
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скиньте пожалуйста ссылку на стрим, если есть
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о, сегодня по все каналам рашаТВ будет истерика. Ждем картинки и аналогии с шествиями нацистов. У кацапья на другое фантазии не хватит.
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Завтра, если есть в Украине власть - включат! А если нет - Бог им судья (власти).
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Карта територій, на які претендувала УНР. Від Бреста до Кубані, від Гомеля до Дунаю.

http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/03/25/33276/


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печальные вы кацапы. А все потому что боярышник закончился.
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Так это Членин создал Пидароссию. Украина была задолго даже до Пидаросской империи.
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Какая правда про создание Украины? У меня коллекция денег УНР и Украинской державы 1918 года до большевиков. Так, что не врите, ведь мой прадед принимал участие в тех событиях.
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Это не смешно, ведь было признание УНР, да и это 1918 год, а не 1920 год. Так, что не лгите.
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Тупой КОЗЁЛ, Украина- Русь была тысячелетия, даже в "смутные времена" мова выжила, а уж теперь пошли все .... i коровi в трiщiну.
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В современных границах, Украину создали большевики, по моему, это исторический факт.
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Включай мозги свидомый. До 1918 года, Украина уже пару сотню лет, входила в состав РИ. А какая территория была у Украины до 1654 года, т.е. до вхождения в РИ?
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Кацапы приходят на украинские сайты обсуждать кацапские фантазии.
Вам шо, собственных кухонь для этого мало?
нах@й, нах@й. )
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Ясно что своих национальных героев должен выбирать их родной народ. И даже ужасные кацапы -лапотники, и которые даже не славяне ​а генетические татаро - угро - финны москали - кацапы и у них на 90 % процентов это все ложные придуманные якобы рассейскии герои. Все эти "герои " москалей кацапов они либо ордынские или продажные москали холуи орды, либо царские сатрапы - нелюди, а потом героями стали кровавые палачи кремлёвские коммуно - фашисты которые загубили миллионы граждан. А теперь добавятся в ранг героев лапотной ещё и кровавые путлинские фашисты! И вся это свора кровавых -сатрапов, диктаторов -нелюдей, палачей -уродов маньяков кацапов официально считается национальными героями лапотной педерации паРАШИ. Ну а украинский народ, так он и сам хорошо разобрался кто его национальные герои, это те украинские патриоты которые умирали но до последней капли своей крови мужественно сражались за своё родное суверенное независимое украинское государство за свою свободную соборную Украинскую Родину. А козломордым москалям - кацапам теперь уже и фашистам, совет выдумывайте и дальше но только своих нац - героев из путлинских фашистов, или из кого хотите. Но не прикасайтесь своими грязными руками к святому для десятков миллионов украинцам к их национальным Героям и патриотам суверенной Украины.
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З Днем народження Степан Андрійович! Дякуємо вам за те що Ви зробили для України та великий низький Вам уклін!!!

1 січня 1909 року народився справжній герой, патріот, відважний борець за Україну, провідник ОУН - Степан Бандера. Про героїзм таких людей як Степан Бандера, ми будемо розповідати з покоління в покоління. Ми пам'ятаємо наших героїв і ніколи їх не забудемо.

"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!"

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ЧОРНИЙ /// КОМІТЕТ | ВКонтакте
https://vk.com/chorkomПеревести эту страницуСМОЛОСКИПНА ХОДА ДО ДНЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ 1 січня о 18:00 від пам'ятника Т.Г.Шевченку почнеться смолоскипна ходадо 108-ої річниці з дня народження Степана Бандери. ... Стрімспробуємо зробити на youtube.
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Есть ли во Львове Дом профсоюзов? Если нет, то надо срочно построить. Хоть из соломы. Это даже лучше: кацапы будут как рождественские свиньи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа порядком во время факельного шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве будут следить 700 полицейских
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