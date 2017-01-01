 За порядком во время факельного шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве будут следить 700 полицейских

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"За правопорядком будут следить около 700 правоохранителей, из которых 250 - военнослужащие Национальной гвардии Украины. 1 января 2017 года по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка", - говорится в сообщении.
Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.
Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.
Как сообщалось, в воскресенье, 1 января 2017 года, в Киеве состоится традиционный ежегодное факельное шествие, приуроченное к 108-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. Мероприятие начнется в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.
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Вы бы знали, сколько ватанов запоребриковых будет следить за этим шествием.
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https://www.youtube.com/watch?v=HLTZjgnoklw
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С тебя, кацапа, достаточно будет и выжрать боярышника празднуя день рождения Степана Андреевича, а на факельное шевствие не ходи, воспламенишся истчо
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Но узник Заксенхаузена Степан Бандера таким, как кость в горле.
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Аби без провокацій обійшлося.
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@AlAhmediya
Я-Бандеровец!!!
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http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/03/25/33276/
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http://ukrpravda.net/index.php?topic=2755.msg63568#msg63568
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Вам шо, собственных кухонь для этого мало?
нах@й, нах@й. )
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Ясно что своих национальных героев должен выбирать их родной народ. И даже ужасные кацапы -лапотники, и которые даже не славяне а генетические татаро - угро - финны москали - кацапы и у них на 90 % процентов это все ложные придуманные якобы рассейскии герои. Все эти "герои " москалей кацапов они либо ордынские или продажные москали холуи орды, либо царские сатрапы - нелюди, а потом героями стали кровавые палачи кремлёвские коммуно - фашисты которые загубили миллионы граждан. А теперь добавятся в ранг героев лапотной ещё и кровавые путлинские фашисты! И вся это свора кровавых -сатрапов, диктаторов -нелюдей, палачей -уродов маньяков кацапов официально считается национальными героями лапотной педерации паРАШИ. Ну а украинский народ, так он и сам хорошо разобрался кто его национальные герои, это те украинские патриоты которые умирали но до последней капли своей крови мужественно сражались за своё родное суверенное независимое украинское государство за свою свободную соборную Украинскую Родину. А козломордым москалям - кацапам теперь уже и фашистам, совет выдумывайте и дальше но только своих нац - героев из путлинских фашистов, или из кого хотите. Но не прикасайтесь своими грязными руками к святому для десятков миллионов украинцам к их национальным Героям и патриотам суверенной Украины.
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1 січня 1909 року народився справжній герой, патріот, відважний борець за Україну, провідник ОУН - Степан Бандера. Про героїзм таких людей як Степан Бандера, ми будемо розповідати з покоління в покоління. Ми пам'ятаємо наших героїв і ніколи їх не забудемо.
"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!"
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https://vk.com/chorkomПеревести эту страницуСМОЛОСКИПНА ХОДА ДО ДНЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ 1 січня о 18:00 від пам'ятника Т.Г.Шевченку почнеться смолоскипна ходадо 108-ої річниці з дня народження Степана Бандери. ... Стрімспробуємо зробити на youtube.
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