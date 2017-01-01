 "Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - Маккейн в Грузии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В сообщении отмечается: "Мы сделаем все возможное, чтобы США до конца поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - заявил журналистам в Тбилисском международном аэропорту Дж.Маккейн.
В ходе визита сенаторы встретятся с премьер-министром, президентом и министром обороны Грузии. Сразу же из аэропорта американские сенаторы направились в село Хурвалети Цхинвальского региона, где российские и югоосетинские военные возвели проволочные заграждения.
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Выходить на фрумы республики Татарсктана и раскачивать ситуацию - ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ,цель- заразить жителей сепаратизмом,пусть раскачивают Татарстан.
Это более эффективно,чем писать какая плохая рф,ЕЕ НУЖНО РАСКАЧИВАТЬ изнутри.
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Знай, сука, своё место, казлятина !!!
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@_Ljoshik
Друзья, это шедевр, а не поздравление !!!!
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Он ничего не решает, от него ничего не зависит.
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