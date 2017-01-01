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 "Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - Маккейн в Грузии

Американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар в воскресенье, 1 января, прибыли в Тбилиси с двухдневным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается: "Мы сделаем все возможное, чтобы США до конца поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии. Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - заявил журналистам в Тбилисском международном аэропорту Дж.Маккейн.

В ходе визита сенаторы встретятся с премьер-министром, президентом и министром обороны Грузии. Сразу же из аэропорта американские сенаторы направились в село Хурвалети Цхинвальского региона, где российские и югоосетинские военные возвели проволочные заграждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков
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Таки нравится мне вояж Маккейна. Украина, Грузия, Прибалтийские страны... Пытаюсь понять это инспекция или что-то затевается?
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тупое, а ты хоть понимаешь что какие-то американцы переживают за Украину, а от наших властей ты слышало про усиление санкций, введения дополнительных мер по принуждению агрессора и т.д.? А так да - зрады нет. Даже нет зрады в том, что USAID отказалось продолжать финансирование проектов в Украине из-за коррупции.
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тупое, я работаю с 18 лет. А по сути тебе сказать нечего, потому что ты умом слабоват.
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пусть обещает. потом приедет домой, отчитается перед Трампом о потраченных коммандировочных, и будет делать что велят
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Ну не факт, что отчеты могут происходить как раз наоборот.
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Влажные подростково-кацапсие грёзы, да, ордынец ???
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восемь лет как Грузия нормально развивается . несмотря на две язвы. а те загнивают и глядя на эти два региона сразу видно что Грузия развивается. а не эти регионы.
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И к власти пришли(как у нас говорят) промосковские силы.
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Уважаемый мистер Маккейн , не останавливайтесь пожалуйста на достигнутом.
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Предлогаю комментаторам с цензора тоже присоединится к войне против рф
Выходить на фрумы республики Татарсктана и раскачивать ситуацию - ЗАЧЕМ КОРМИТЬ МОСКВУ,цель- заразить жителей сепаратизмом,пусть раскачивают Татарстан.
Это более эффективно,чем писать какая плохая рф,ЕЕ НУЖНО РАСКАЧИВАТЬ изнутри.
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у них сьогодні -шабат. ніззя! адже БАНДЕРА сьогодні народився....
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Федот, вы реально там на московии все безмозглые?

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А казламордые кацапы фсё крепчают и крепчают, да, казламордые ???
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Ссысся, да ??? Правильно делаешь...
Знай, сука, своё место, казлятина !!!
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красиві і розумні. а не такі як у тебе на росії сопливі кацапки.....


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Та вы,что то с трампушкой решайте лучше,такого критина позорного, будущего президента США, даже в Украине не было,думала,что янукович это предел,оказывается нет! Правду говорят идиотизм,лицемерие не имеет границ.
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згинуть наші поропшонкі як роса на сонці!!!!
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Грузия сейчас живет гораздо лучше нестабильной России,многие россияне хотели бы там остаться на пмж.Те у кого не хватает денег уехать в Европу.
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У нас с Саакашвили завтракал, теперь с теми, кто его посадить хочет, будет улыбаться. Вот так делается мировая политика. И это считается нормальным.
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Маккейн может делать всё, что угодно. Ну типа как Жирик.
Он ничего не решает, от него ничего не зависит.
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Ти вважаєш американський Конгресс аналогічним рашистській госДурі?
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Надо было Саакашвили захватить в Грузию ....
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Сеичас еще санкции за оккупированные территории Грузии последуют. Слишком долго мир молчал и смотрел на весь беспредел параши
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Сомневаюсь. Их и так есть за что давать, а там многое ворошить пришлось бы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы продолжим работу для принятия против России жестких санкций", - Маккейн в Грузии
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