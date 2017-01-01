 Решение о передаче Украине "Джевелинов" остается за Трампом, но санкции против РФ Конгресс может ввести и без президента, - американские сенаторы

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из заявлений американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и Эми Клобушар, которые они сделали в интервью украинской службе "Радио Свобода".
Сенатор Грэм отметил, что президент в США является очень мощной фигурой.
"Он - главнокомандующий. Но Конгресс - это отдельная ветвь власти. У Конгресса есть возможность принять новые санкции. Президент может согласиться с принятым документом и подписать его. Но если две трети Конгресса голосуют за санкции, они становятся законом, независимо от того, что о них думает президент. Я надеюсь, что президент Трамп будет сотрудничать с Конгрессом для противодействия России. Это не только о наших выборах. Мы были в странах Балтии и мы слышали: они (Россия - ред.) посягают на демократию в Балтийских странах ежедневно. Что мы слышим в Украине - кибератаки, попытки "положить" правительственные ресурсы. Все это - когда кто-то делает то, что России не нравится. Хакерская атака на систему литовского парламента! Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это сделала Россия. Если у вас занимает много времени понять, кто за этим стоит, это не говорит о вас хорошо. Россия делает это по всему миру. Но в 2017-м мы собираемся сильно поразить Путина санкциями и мы стремимся больше помогать нашим друзьям - в частности, Украине. Сенатор Маккейн приложил усилия, чтобы увеличить сумму средств, которую мы выделим на украинском оборону. Я надеюсь, мы дадим четкий сигнал наших союзников, что на Америку можно рассчитывать", - заявил Грэм.
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В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил о готовности предоставить оборонительное вооружение для украинских военных, чтобы они могли лучше защищаться.
"Например, противотанковые ракетные комплексы "Джевелин", это - оборонительное вооружение", - заявил Маккейн.
По его словам, этот вид оружия США до сих пор в Украину не поставляли из-за позиции президента Обамы, который решил не делать такой шаг.
Маккейн заявил, что не знает как настроен сам Трамп по этому поводу.
"Я не знаю. Но я знаю генерала Маттиса, номинированного на министра обороны, и знаю, что он полностью поддерживает такой шаг", - отметил сенатор.
Сенатор Линдси Грэм добавил, что Конгресс США может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию - дело за президентом
"Это - очень показательный пример для тех, кто интересуется, как работает американская демократия. Конгресс одобрит новые санкции - я в этом уверен. Подпишет их президент Трамп - я не знаю. Но если две трети из нас проголосуют за санкции, они станут законом. Конгресс согласует оборонительное вооружение. Мы сделали это в прошлом году и сделаем это снова. Но президент будет решать, давать это оружие или нет. Вот два примера: Конгресс может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию - здесь дело за президентом. Могу заверить вас, что большинство в Конгрессе проголосует за предоставление военного летального оружия для Украины", - заявил Грэм.
Сенатор Эми Клобучар в свою очередь отметила: "Мы могли сегодня встретиться с семьями, чьи любимые, братья, сыновья в плену россиян. Они не имеют контакта с ними, месяцами не могут с ними поговорить. Мы встречались с женщиной, мужа которой убили просто за то, что он боролся за свою страну. Вот что они делают - после незаконного вторжения. Вот почему так важно для США стоять за Украину".
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Как сообщалось, в утвержденном на прошлой неделе оборонном бюджете США предусмотрены средства на летальное оружие для Украины.
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Нікаво ісчо нє пабєділі....нє каррупцію, нє кумавство - ваще-то нікаво і нічаво!!!!
СІЛА, мммллляяяяяАААААММ!
)))))
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По джевилинам и всем остальным это теперь к Пашинскому!
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https://vk.com/club134389797?w=wall-134389797_3028
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http://viche.net.ua/index.php/rosiia-2/item/video-taki-ne-zrya-rosijskij-goluboj-ogonek-u
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Если человечество - созрело для принятия глобальных и общецивилизационных решений, значит все состоится своим путем. Если не созрело (человечество, как Хомо?) - значит откат и... неандертальцы?
Интересно, а что думает этот человек - Илон Маск из SpaceX о своей роли цели и задаче?
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США не даёт ракетные комплексы "Джевелин? Но в Украине уже успешно испытали аналог американской этой ракеты «Javelin» . Конструкторское бюро «Луч», в Киеве, опубликовало новую информацию об успешных испытаниях переносного ракетного комплекса «Корсар». Особенностью данного комплекса является возможность стрельбы с плеча, а также по принципу «выстрелил и забыл». Кроме того, комплекс может поражать цель ударом сверху, в наименее защищенную часть корпуса бронетехники. Также он может уничтожать зависающие вертолеты. Конструкторское бюро опубликовало фотографии пораженных целей в результате стрельбы из указанного ракетного комплекса. В сообщении отмечается, что «Корсар» был создан для уничтожения подвижной бронетехники в зоне боевых действий и будет использован для уничтожения вражеских российских танков в зоне АТО.
Но если не нравится "Корсар" тогда можно допустим через Польшу, Литву... приобрести "Джевелин" и массово выпускать его уже в Украине или под его параметры довести "Корсар " Чтобы успешно уничтожать проклятых российских фашистов оккупантов и освобождать временно оккупированную этим кровавым врагом суверенную родную украинскую землю Крыма и Донбасса.
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Нихера себе заява, к тебе в страну лезет всякое хуйло, а ты даже не воюй.
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Ну что ж, посмотрим на результат. Мы готовы учиться.
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Такое может быть запросто !
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