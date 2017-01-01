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 Решение о передаче Украине "Джевелинов" остается за Трампом, но санкции против РФ Конгресс может ввести и без президента, - американские сенаторы

Конгресс США может ввести новые санкции против России даже без поддержки президента Дональда Трампа, но решение о предоставлении оборонительного оружия Украине остается прерогативой президента США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из заявлений американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и Эми Клобушар, которые они сделали в интервью украинской службе "Радио Свобода".

Сенатор Грэм отметил, что президент в США является очень мощной фигурой.

"Он - главнокомандующий. Но Конгресс - это отдельная ветвь власти. У Конгресса есть возможность принять новые санкции. Президент может согласиться с принятым документом и подписать его. Но если две трети Конгресса голосуют за санкции, они становятся законом, независимо от того, что о них думает президент. Я надеюсь, что президент Трамп будет сотрудничать с Конгрессом для противодействия России. Это не только о наших выборах. Мы были в странах Балтии и мы слышали: они (Россия - ред.) посягают на демократию в Балтийских странах ежедневно. Что мы слышим в Украине - кибератаки, попытки "положить" правительственные ресурсы. Все это - когда кто-то делает то, что России не нравится. Хакерская атака на систему литовского парламента! Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что это сделала Россия. Если у вас занимает много времени понять, кто за этим стоит, это не говорит о вас хорошо. Россия делает это по всему миру. Но в 2017-м мы собираемся сильно поразить Путина санкциями и мы стремимся больше помогать нашим друзьям - в частности, Украине. Сенатор Маккейн приложил усилия, чтобы увеличить сумму средств, которую мы выделим на украинском оборону. Я надеюсь, мы дадим четкий сигнал наших союзников, что на Америку можно рассчитывать", - заявил Грэм.

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В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил о готовности предоставить оборонительное вооружение для украинских военных, чтобы они могли лучше защищаться.

"Например, противотанковые ракетные комплексы "Джевелин", это - оборонительное вооружение", - заявил Маккейн.

По его словам, этот вид оружия США до сих пор в Украину не поставляли из-за позиции президента Обамы, который решил не делать такой шаг.

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Маккейн заявил, что не знает как настроен сам Трамп по этому поводу.

"Я не знаю. Но я знаю генерала Маттиса, номинированного на министра обороны, и знаю, что он полностью поддерживает такой шаг", - отметил сенатор.

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Сенатор Линдси Грэм добавил, что Конгресс США может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию - дело за президентом

"Это - очень показательный пример для тех, кто интересуется, как работает американская демократия. Конгресс одобрит новые санкции - я в этом уверен. Подпишет их президент Трамп - я не знаю. Но если две трети из нас проголосуют за санкции, они станут законом. Конгресс согласует оборонительное вооружение. Мы сделали это в прошлом году и сделаем это снова. Но президент будет решать, давать это оружие или нет. Вот два примера: Конгресс может ввести санкции даже без поддержки президента, но по оборонительному оружию - здесь дело за президентом. Могу заверить вас, что большинство в Конгрессе проголосует за предоставление военного летального оружия для Украины", - заявил Грэм.

Сенатор Эми Клобучар в свою очередь отметила: "Мы могли сегодня встретиться с семьями, чьи любимые, братья, сыновья в плену россиян. Они не имеют контакта с ними, месяцами не могут с ними поговорить. Мы встречались с женщиной, мужа которой убили просто за то, что он боролся за свою страну. Вот что они делают - после незаконного вторжения. Вот почему так важно для США стоять за Украину".

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Как сообщалось, в утвержденном на прошлой неделе оборонном бюджете США предусмотрены средства на летальное оружие для Украины.
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это клоунада , не давать джавелины оборонительное оружие против кацапских танков чтобы хуйло не злить ??? что это за говенная политика ? короче надо самим производить оружие но сначала выгнать скот из руководства страны который только срет стране
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я думаю санкции против козлостана, более действенны "Джевелинов"...
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А лучше, когда действует и то, и другое. Но касательно оружия,- НАДО СВОИМ ОБРАСТАТЬ!
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проти ту-160 у нас є ракети якими недавно примусили обісратись пів росії. джевелін мать непотягне.
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За 3 года уже и сами могли бы разработать аналоги Джавелина. Тем более что в Украине давно есть технологии теплонаводящихся ракет.
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Так ти зряплатню не заробиш. Нема вогнику в месагах, не кріатівно.
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Не думаю, что Джавелины так легко с нуля сделать, иначе много стран уже сами бы давно разработали аналоги. Но то, что в Украине много умных инженеров, способных удивить - это факт. Думаю, что в ближайшее время мы увидим наше, новое и современное оружие.
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Ну Трумп и скажет - это все они, а не я. Противный и злой конгресс. Прости, Хуйло. Короче, гибрид на гибриде сидит.
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помню тут прокурор обещал "апач", если в одинтур.
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Да что вы плачетесь, уберите сук которые вам мешают создавать оружие ЛУЧШЕ американского. Или неужели ВАМ нужна КАРТОЧКА ЯРОША.
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Та да..Наши ветви власти ведут себя как сучья.....

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Тааааа нєєєєє....Наша какалиция и гідрант - сіла, ваще непабедіма!
Нікаво ісчо нє пабєділі....нє каррупцію, нє кумавство - ваще-то нікаво і нічаво!!!!
СІЛА, мммллляяяяяАААААММ!
)))))
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хватит бредить джевилинами и прочей хней, НИКТО не будет решать проблемы Украины и воевать за нее!!!
По джевилинам и всем остальным это теперь к Пашинскому!
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Две трети так и не смогли ответить на вопрос, так как были пьяны до состояния, когда уже нет сил ворочать языком...
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...лучше б они в этом году Крым и Донбас нам обратно передали... ...а то -- нищие дерутся, а у панов чубы трещат...
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Та зачем эти сказки про джавелины? Никто их и никогда не даст. Если дадут-то только вместе с афроамериканцем каким-либо. Но это уже на случай масштабной заварухи. А иначе наши барыги кацапам все и продадут. И не убеждайте меня, что я не прав.
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Все це лише балачки і не більше. Ніяких Джавелінів нам не дадуть. Потрібно створювати свою зброю.
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Все это очень печально. У нас тоже есть сумасшедшие. но у нас они не на ТВ, а в больницах.
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Ну, Вы думаете, что им будет дешевле нанять парня в Алабаме или Техасе, обучить его, экипировать, дать ему Джавелин и переправить в Польшу уничтожать российские танки?
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Думается что Трамп как нормальный бизнесмен сперва нашу власть подвинет, а потом нчнёт поставки. А если Рашка что вякнет тот Трамп может просто заявить что это меньшее что может сделать США в качестве выполнения своих обязанностей по Будапештскому Меморандуму.
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Да можно решать и "Джевелинами" и "Абрамсами" и еще многоим высокоточным, вплоть до ЯО. Но это не путь. Все должно решить международное право, Хельсинки и слагающие. Это в отношении Украины и РФ. Иначе? Все это мишура, не более. Только за этой "мишурой" - могут лежать десятки и сотни тысяч жизней. Ради чего?

Если человечество - созрело для принятия глобальных и общецивилизационных решений, значит все состоится своим путем. Если не созрело (человечество, как Хомо?) - значит откат и... неандертальцы?

Интересно, а что думает этот человек - Илон Маск из SpaceX о своей роли цели и задаче?
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Илон Маск, в конечном счете, принял предложение Трампа стать его советником...
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США не даёт ракетные комплексы "Джевелин? Но в Украине уже успешно испытали аналог американской этой ракеты «Javelin» . Конструкторское бюро «Луч», в Киеве, опубликовало новую информацию об успешных испытаниях переносного ракетного комплекса «Корсар». Особенностью данного комплекса является возможность стрельбы с плеча, а также по принципу «выстрелил и забыл». Кроме того, комплекс может поражать цель ударом сверху, в наименее защищенную часть корпуса бронетехники. Также он может уничтожать зависающие вертолеты. Конструкторское бюро опубликовало фотографии пораженных целей в результате стрельбы из указанного ракетного комплекса. В сообщении отмечается, что «Корсар» был создан для уничтожения подвижной бронетехники в зоне боевых действий и будет использован для уничтожения вражеских российских танков в зоне АТО.
Но если не нравится "Корсар" тогда можно допустим через Польшу, Литву... приобрести "Джевелин" и массово выпускать его уже в Украине или под его параметры довести "Корсар " Чтобы успешно уничтожать проклятых российских фашистов оккупантов и освобождать временно оккупированную этим кровавым врагом суверенную родную украинскую землю Крыма и Донбасса.
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Корсар можно назвать аналогом Джавелина только по весу и габаритам. Джавелин - ПТРК третьего поколения, с полностью автоматическим наведением на цель. Корсар - второго, с полуавтоматическим наведением. То что делает сильным Джавелин (возможность стрелять с плеча) - для Корсара недостаток. Потому как если оператор Джавелина может выстрелить и спрятаться в укрытие, оператор Корсара будет вынужден торчать на виду и наводить ракету на цель вручную.
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дадут или не дадут Джевелины я думаю что не дадут. ребята хватит воевать.
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Ты это впаривай тем кто залез в Крым и на Донбасс са сваими бурятами и прочими ихтамнетами, или когда Украина залезет в Воронеж.
Нихера себе заява, к тебе в страну лезет всякое хуйло, а ты даже не воюй.
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Это - очень показательный пример для тех, кто интересуется, как работает американская демократия.
Ну что ж, посмотрим на результат. Мы готовы учиться.
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они нам накуй не нужны - джавелины. В приоритете системы ПВО, РЗСО и артиллерия, беспилотные системы.
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Санкции особенно экономические и ресурсные, а так же на поставку всякого оборудования.
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Украина кишит предателями ! Как бы эти джавелины потом не оказались в стане врага !
Такое может быть запросто !
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Много, но не до такой уж степени. Сегодня 2017-й, а не 2014-й год.
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да пох на нас будет трумпу....что б он сдох со своими последними заявлениями
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Ну понятно, с Трампом никакого оружия не будет, продолжаем минский договорняк, "стоим, не провоцируем".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о передаче Украине "Джевелинов" остается за Трампом, но санкции против РФ Конгресс может ввести и без президента, - американские сенаторы
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