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Все про:доходы (473) Гройсман (1928)

 Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что задекларировал 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он с казал в эфире телеканала "Еспресо"

"В этом году вот от сдачи в аренду и управления моим имуществом, а я подчеркиваю это тысячи кв. м коммерческой недвижимости, в этом году я задекларировал 4 млн грн ", - подчеркнул он.

Глава Правительства отметил, что в отличие от многих других чиновников и политиков, он пришел во власть уже будучи финансово независимым. С середины 90-ых в течение 10 лет он занимался предпринимательской деятельностью, в результате чего приобрел тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.

"Тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал средства и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 90-х годов - начале 2000-х годов, которые стоили тогда небольшие средства. Но я превратил ту недвижимость в коммерческую недвижимость. Фактически, когда я пришел работать в городской совет, я должен избавиться от своего бизнеса, потому что это не совместимо, но это я сделал честно: я передал в управление и аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Оттуда я живу", - отметил Владимир Гройсман.

При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что открыто декларирует свои доходы на протяжении многих лет и его декларации с 2006 года можно найти в публичном доступе.. Он также подчеркнул, что честно платит налоги с каждой заработанной гривны и это достаточно значительные суммы.

"15-20 лет назад я не выбрал путь каким-то образом скрываться, наоборот, должен быть публичным. И как показал опыт, моя стратегия была абсолютно верной", - подчеркнул в завершение Владимир Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Гройсман живет в элитном районе в квартире тещи, - программа "Схемы". ВИДЕО
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А де набрати скільки нерухомості за такий короткий вік?
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Идет рабочий через КПП. Везет тачку с мусором. Охраник его спрашивает: - Что украл? - Да ничего я не украл, иду мусор выбрасывать. - Не может такого быть! - Давай, показывай мусор. Рабочий вываливает перед ним кучу мусора. Охраник смотрел-смотрел правда мусор. Запихнул все назад, рабочий повез тачку дальше: "Что украл, что украл... Тачку украл!"
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Кстати это не главное, что он смог заработать кучу лаве, шо не может прожрать до сих пор. Главный, краеугольный вопрос другой! Зачем! Зачем он бросил гешефтный бизнес и ушел на копеечную зарплату чиновника? Зачем? Ну хоть кто-нибудь из журналистов задал такой вопрос этим упырям Гойцманам-Вальцманам
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А вы тоже заметили, что:
- Многие "проповедники зрады" (Касьянов, Найем) - с радостью поддержали ПланПинчука по капитуляции Украины.
- А практически все "порохоботы" заявили: "Пинчук сволочь, и пошел он нахер с такими "планами".
Выводы: Кто же из них на самом деле ЗА Украину и ЗА ее интересы - оставлю за вами.
Sapienti sat
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тобто- якщо я за УКРАЇНУ то я порохобот?
неплети дурниць
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Сначала надо посмотреть на "антипорохоботов", а именно их отношение к Савченко, Тимошенко, Саакашвили... прежде, чем заявлять - "неплети дурниць".
А у "порохобтов" более взвешенное отношение к любым событиям и людям, потому они и контрастируют с истеричками.
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я наприклад поважаю Саакашвілі.а ненавиджу сявченко.... та і юля-крадюля мене похендехоху...
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Я о том и говорю, что нет одинаковых, чтобы доверяли всем из одного подмножества, как и ненавидели...
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аналогично. ненавижу пуйла,рашку, Гадю, гопоблок. люблю Украину,но ненавижу перекрашеных в БПП ПРстов. даю деньги на АТО через волонтеров,но власть кормить не собираюсь. и после этого всякая шушваль меня называет "агент кремля"..хотя до 2014 года я был "агент госдепа" ))
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А разве я напомнил её не в контексте другого поста?
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Нет, ну обвиняя кого то нужно хотя бы потрудится с доказательствами . Юлька далеко не ангел, но и не трусливая Барыга.
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Это дело веры...
Вот пример того, что один из супругов "живёт в хрущёвке":

Лужков рассказал, как мешал богатеть своей жене
http://www.ntv.ru/novosti/283977/
Юрий Лужков, бывший мэр Москвы: «Если бы она была самостоятельной, не была связана супружескими отношениями с мэром, она, конечно, имела бы гораздо больше возможностей».

надо только верить...
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а у порохошвалей задание: в одной строке с пуйлом- тимошенку прилетать. не заметил? видно от нее порохоботы на понос исходятся))
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Я верю, т.к. знаком с такими.
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и после этого они хотят чтоб им платили налоги?
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Хм.....и у меня недвижка в огороде растет)))
Тока перевести ее в ком-ю стоит дороже самой недвижки))
грося ! Маякни кому занести???
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ну и совсем для дебилов ..как стоило 300-400 баксов -общестроительные так и стоят!
не нужно делать лохов из народа!
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еще изданием книг классно день отмывать))))
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Сдавал землячкам в Умани квартиры на джедайский новый год ? )
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Чимось ще займався, чи лише своєю нерухомістю цілий рік?
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Барыги они такие когда государство разваливалось - они на этом "ЗАРАБАТЫВАЛИ". Может стоило тоже национализировать как Приватбанк.
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сдавать в оренду недвижимость это не бизнес. это преподавательская деятельность
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Все базарники страны до сих пор в шоке, как можно на базаре столько бабла заработать одному?! На минуточку, десять лет назад. То есть все десять лет он "проедает" деньги, заработанные на рынке. Красава! Или обычный вор.
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А він просто був болєє успішним і економив на тролейбусі.)))
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Винницкие базарники до сих пор в шоке от разводилова с "покращенням" городских базаров. Поэмы писать можно, как изящно и жестоко кинули торгашей под сладкий аккорд правильных патриотичных речей бывшего мера.
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"Оттуда я живу", - отметил Владимир Гройсман."
Видать - дитя индиго. Вундеркинд.

Откуда? А почему хотя бы на 10 тыс. аренды в стране не живут остальные граждане?

Понятно, что Гройсман живет "оттуда", а все остальные - отсюда. Две больших разницы.
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охотно верю, что был честным потом чиновником, как и многие в Украине не прихватил себе ничего после бизнеса, жил на нищенскую зарплату
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Кто мог приобрести в конце 90-х тысячи квадратных метров недвижимости?
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обычный выпускник ПТУ и директор в 16 лет по совместительству.
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с середины 90-х, это ему где то 15 -16 лет , вундеркинд , в этом возрасте еще в школе учатся, а он уже недвижимость приобретал, интересно за какие средства, или ему как такому талантливому бесплатно давали эту недвижимость?
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На базарі з папою рекетом займались звідти і доходи.
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Жыд порхатый, а я получил 1 200 гивен и жду платежку на 1 700 за коммунальные услуги. Спасибо и ты думаешь, как мне выжить?
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Это типа анекдота
-рабинович, вы где деньги берете?
- в тумбочке.
- а в тумбочке они откуда?
- жена кладёт
- а жена где берёт?
- я ей даю
- ну а у вас они откуда?
- да я же говорю: из тумбочки
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А откуда деньги в начале 90-х взял? И как мог стать владельцем рынка в 16 лет?
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Интересно сколько получила к примеру Меркель за сдачу своего житла в 2016..!?
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помнится овощ гонорары от "написанных "книг получал .этот пошол проще ..гонорары от аренды .))
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гонорары от книг и преподавания хоть законны. Хоть бы видимость соблюдал.
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Свою квартиру сдаёт, сам живёт у тёщи... подрабатывает грузчиком на рынке по выходным...туда-сюда...к концу месяца - мильёнов 7-8 набирается
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Щоб здавати тисячі кв. метрів комерційної нерухомості (вінницький базар, напевно), потрібно було ту нерухомість або збудувати, або придбати, а для цього потрібні були ВЕЛИЧЕЗНІ кошти. Пане Гройсман, ви можете сказати, яке походження цих коштів? Як ви їх заробили? А це, орієнтовно, мільйони доларів, якщо не десятки чи сотні.. Яким чином ви їх отримали?
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это лохам он эту лапшу может вешать, кто еще не понял, что во власть идут приумножать свои капиталы, так как власть - самый выгодный бизнес в Украине
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просто згадайте історію створень капіталу 90-х, а переписувати на когось весь капітал уже тоді навчилися
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Вы почитайте что этот вундеркиндер заявил на эспрессо сегодня http://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/3073079-groysman-obeshhaet-sledit-za-perehodom-biznesa-na-minimalku-v-3200.html
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....пью кровь украинского народа...." Оттуда я живу"(с)... и честно плачу налоги с каждой капли...Недвижимый ты наш)
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Послушать провластных свиномордов - так вообще непонятно, где вся эта коррупция, почему по ней первое место в Европе. Все честно и придраться не к чему. Парадокс.
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Вай! такой способный молодой человек начал зарабатывать приличные деньги, за которые за несколько лет смог приобрести кучу активов, дающих миллионные гешефты ежегодно. Но вот щось его бэмкнуло по голове и он бросил все, что позволяло его семье и будущим детям чувствовать себя уверенно и не думать о куске мацы на день грядущий, и ушел в политику на мизерную зарплату госчиновника. ЗАЧЕМ??? Наверное, шоб изгоям счастье принести. Вы верите этому? П.С. Гойцман скупал недвижимость частями, то там, а вот по случае аж вот там. И теперь сдает в аренду. Типичный рантье - ни в коем случае не реформатор. Но дело не в этом. Вопрос. Чегой это Виталек так взъелся на сдающих в аренду МАФы на Оболони? Почему считается некомильфо, то чем Гойцман гордится?
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Нехилая такая арендная плата по 333000 в месяц. Оказывается у него имеются тысячи квадратных метров недвижимости которые он приобрел за копейки благодаря своим талантам в юношеские годы. Недвижимость он в юношестве скупал пнимаите, в отличии от сверстников. Каким же талантливым юношей был этот Гройсман, а ведь по нему и не скажеш.
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Ни в одной стране мира такого цирка нет!
Премьер-министр страны с образованием "Винницкий колхозный рынок" живет на сдачу в аренду недвижимости, объяснить происхождение которой он не в состоянии!
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Ну добре - а де ж ти злодюго ту "недвижимость" взяв???
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І скільки він заплатив податків з 4 лимонів? Хтось знає?
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Аль Капучіно
У него слепоглухонемой Траст, это вам не ФОП по 704 грн платить
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...а недвижимость крадуну брехливому "мама/папа подарили". Все понятно. Чего тут не понятного. Только вот "почему-то" ни один земельный вопрос в Виннице и области без этой наглой рожи не решается (чувак из Винницы рассказал. Пытается оформить землю, свою, под коммерческую застройку. Экономику они собираются поднимать, шоколадные ублдки.)
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Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман

.
...у меня вопрос не про недвижимость, а лично к Премьеру: как это так получилось, что в середине 70хх. фамилю не поменяли? -- ...у меня щас в Стыцляндии куча друзей детства по фамилии Костиненко, Литвенко, Кориков... -- и все "гройсманы" ... -- отличные ребята, кстати!
...за недвижимость после поговорим...
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Та да...а жид..живьот у тёщи...

Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу!
То "бюджет" под дверь подсуну...
То "премьера" покажу!

)))
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ГУЛЯЙ БАРЫЖНАЯ РВАНИНА !!!! пока похоже это народу нравится. если он это терпит.
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В Украине 40 млн живет в нищете. Зато вся верхушка - миллиардеры.

Видимо свое слово скоро скажет мадам Гильотина.
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Президент Уругвая Хосе Мухика отказался от дворца и живет с женой на обветшалой ферме . fakty.ua/155411-prezident-urugvaya-hose-muhika-otkazalsya-ot-dvorca-i-zhivet-s-zhenoj-na-obvetshaloj-ferme
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И что ж ты сука сдашь в аренду????И сколько платишь за недвижемость???
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Этот до сих пор всю Украину за лохов держит. Вот только денег на лохов у вас уже практически нет. Что делать будете а ж..довские морды?????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман
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