Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что задекларировал 4 млн грн доходов от аренды недвижимости в 2016 году.
"В этом году вот от сдачи в аренду и управления моим имуществом, а я подчеркиваю это тысячи кв. м коммерческой недвижимости, в этом году я задекларировал 4 млн грн ", - подчеркнул он.
Глава Правительства отметил, что в отличие от многих других чиновников и политиков, он пришел во власть уже будучи финансово независимым. С середины 90-ых в течение 10 лет он занимался предпринимательской деятельностью, в результате чего приобрел тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.
"Тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал средства и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 90-х годов - начале 2000-х годов, которые стоили тогда небольшие средства. Но я превратил ту недвижимость в коммерческую недвижимость. Фактически, когда я пришел работать в городской совет, я должен избавиться от своего бизнеса, потому что это не совместимо, но это я сделал честно: я передал в управление и аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Оттуда я живу", - отметил Владимир Гройсман.
При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что открыто декларирует свои доходы на протяжении многих лет и его декларации с 2006 года можно найти в публичном доступе.. Он также подчеркнул, что честно платит налоги с каждой заработанной гривны и это достаточно значительные суммы.
"15-20 лет назад я не выбрал путь каким-то образом скрываться, наоборот, должен быть публичным. И как показал опыт, моя стратегия была абсолютно верной", - подчеркнул в завершение Владимир Гройсман.
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- Многие "проповедники зрады" (Касьянов, Найем) - с радостью поддержали ПланПинчука по капитуляции Украины.
- А практически все "порохоботы" заявили: "Пинчук сволочь, и пошел он нахер с такими "планами".
Выводы: Кто же из них на самом деле ЗА Украину и ЗА ее интересы - оставлю за вами.
Sapienti sat
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неплети дурниць
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А у "порохобтов" более взвешенное отношение к любым событиям и людям, потому они и контрастируют с истеричками.
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Вот пример того, что один из супругов "живёт в хрущёвке":
Лужков рассказал, как мешал богатеть своей жене
http://www.ntv.ru/novosti/283977/
Юрий Лужков, бывший мэр Москвы: «Если бы она была самостоятельной, не была связана супружескими отношениями с мэром, она, конечно, имела бы гораздо больше возможностей».
надо только верить...
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Тока перевести ее в ком-ю стоит дороже самой недвижки))
грося ! Маякни кому занести???
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не нужно делать лохов из народа!
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Видать - дитя индиго. Вундеркинд.
Откуда? А почему хотя бы на 10 тыс. аренды в стране не живут остальные граждане?
Понятно, что Гройсман живет "оттуда", а все остальные - отсюда. Две больших разницы.
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-рабинович, вы где деньги берете?
- в тумбочке.
- а в тумбочке они откуда?
- жена кладёт
- а жена где берёт?
- я ей даю
- ну а у вас они откуда?
- да я же говорю: из тумбочки
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Премьер-министр страны с образованием "Винницкий колхозный рынок" живет на сдачу в аренду недвижимости, объяснить происхождение которой он не в состоянии!
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У него слепоглухонемой Траст, это вам не ФОП по 704 грн платить
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...у меня вопрос не про недвижимость, а лично к Премьеру: как это так получилось, что в середине 70хх. фамилю не поменяли? -- ...у меня щас в Стыцляндии куча друзей детства по фамилии Костиненко, Литвенко, Кориков... -- и все "гройсманы" ... -- отличные ребята, кстати!
...за недвижимость после поговорим...
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Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу!
То "бюджет" под дверь подсуну...
То "премьера" покажу!
)))
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Видимо свое слово скоро скажет мадам Гильотина.
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