 Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман

"В этом году вот от сдачи в аренду и управления моим имуществом, а я подчеркиваю это тысячи кв. м коммерческой недвижимости, в этом году я задекларировал 4 млн грн ", - подчеркнул он.Глава Правительства отметил, что в отличие от многих других чиновников и политиков, он пришел во власть уже будучи финансово независимым. С середины 90-ых в течение 10 лет он занимался предпринимательской деятельностью, в результате чего приобрел тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости."Тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал средства и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 90-х годов - начале 2000-х годов, которые стоили тогда небольшие средства. Но я превратил ту недвижимость в коммерческую недвижимость. Фактически, когда я пришел работать в городской совет, я должен избавиться от своего бизнеса, потому что это не совместимо, но это я сделал честно: я передал в управление и аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Оттуда я живу", - отметил Владимир Гройсман.При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что открыто декларирует свои доходы на протяжении многих лет и его декларации с 2006 года можно найти в публичном доступе.. Он также подчеркнул, что честно платит налоги с каждой заработанной гривны и это достаточно значительные суммы."15-20 лет назад я не выбрал путь каким-то образом скрываться, наоборот, должен быть публичным. И как показал опыт, моя стратегия была абсолютно верной", - подчеркнул в завершение Владимир Гройсман.