 С сегодняшнего дня расширен список лиц, которые обязаны подавать е-декларации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень, об этом свидетельствуют нормы закона "О предотвращении коррупции".
Согласно документу, субъектами декларирования являются должностные лица юридических лиц публичного права, которые создаются распорядительными актами Президента, органа госвласти или органа местного самоуправления.
Так, "должностными лицами юридических лиц публичного права" следует понимать работников юридических лиц публичного права, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные функции, в частности обязанности по осуществлению руководства трудовым коллективом и административно-хозяйственные функции - обязанности по управлению или распоряжению государственным и коммунальным имуществом.
В частности, с 1 января 2017 декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные законом, подают руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.
При этом в случае временного исполнения работником организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде у него не возникает обязательство подать е-декларацию в этот период.
Напомним, в государственном предприятии "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), которое является администратором реестра электронных деклараций, отметили, что с 1 января 2017 из-за увеличения нагрузки стабильность работы реестра находится под угрозой.
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http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/03/160315_ru_s_visas_electronic_declaration_rada
Лучше быть "шакалатом", чем Шариковым.
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Ты это понимаешь, или нет? Ты не "шакалат". Ты-дятел шакалатный.
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А сколько времени ты даёшь для такого привлечения? Недельки-двух хватит?
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https://pbs.twimg.com/media/C1FOxrZWQAQ2jGv.jpg
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Первый пошел! #ДНР #Енакиево ГБ№1 с ночи 1 раненый орк из под #Углегорск. Еще 1 сдох- не довезли. Споймали поганцы "ответку" около полуночи!
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Прошла она в СК "Олимпийский 27 ноября 2016.
СуперКласс!
Санкции в действии!
АвтоРадио и НТН ЗАПРЕТИТЬ!
80-е отменить!
ДИСКО - декоммунизировать!
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С Новым Годом!
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Интересно там имеются вакансии на должность безработного?
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Насчет прощать... я писал, вся эта тема возникла на лжи Соболева и Лещенко. Если бы они не врали про природу данной декларации, такого бы не произошло. Это механизм контроля на будущее, а не способ расправы за прошлое.
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