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Все про:чиновник (1212) электронное декларирование (370)

 С сегодняшнего дня расширен список лиц, которые обязаны подавать е-декларации

С 1 января 2017 года, руководители управлений образования областных, Киевского городского, районных государственных администраций, а также руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности будут обязаны подавать е-декларации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень, об этом свидетельствуют нормы закона "О предотвращении коррупции".

Согласно документу, субъектами декларирования являются должностные лица юридических лиц публичного права, которые создаются распорядительными актами Президента, органа госвласти или органа местного самоуправления.

Так, "должностными лицами юридических лиц публичного права" следует понимать работников юридических лиц публичного права, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные функции, в частности обязанности по осуществлению руководства трудовым коллективом и административно-хозяйственные функции - обязанности по управлению или распоряжению государственным и коммунальным имуществом.

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В частности, с 1 января 2017 декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные законом, подают руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.

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При этом в случае временного исполнения работником организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде у него не возникает обязательство подать е-декларацию в этот период.

Напомним, в государственном предприятии "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), которое является администратором реестра электронных деклараций, отметили, что с 1 января 2017 из-за увеличения нагрузки стабильность работы реестра находится под угрозой.
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ну вот и усохни. буду сам себе собирать бабло, и деньги на АТО я через волонтеров даю. а кормить всяких БППшных юдо-паскудо -хрен собачий ! потому что вместе с ними бабло получает всякая стецевская шваль сидящая тут на форуме. и бабло за свои высеры они явно не декларируют. правда, проплаченец?
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Для тупых, в последний раз повторяю. Мне побоку че ту куда тратишь и сколько зарабатывает. Меня бесит что я трачусь на твоих родителей и детей, через бюджет. Мало того что я трачусь на всяких Грось, так еще и на таких хитров.паных как ты. Так что спустись на землю. Ты для меня такое же зло как и Грося, ибо вы одного поля ягоды.
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пока у власти будут такие гниды- я как можно меньше буду платить налогов. где удастся не заплатить-платить не буду. это мое отношение к власти. я их оцениваю гривной. всё. не нравится- меняйте власть. лестницу метут сверху.
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Ты налоги не будешь платить даже если нашу власть, сам Папа Римский возглавит. Для таких как ты, в Европе - тюрьма, а власть, для того что бы ты туда побыстрее и на дольше попал!
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ответишь? до этого нормально платил. как только эти паскуды стали нажирать хари а людям-толку ноль- платить прекращаю. всё.
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Уже многие декларируют свои доходы, если не знал. И платят с них налоги, легализуя своё благосостояние. Просто инфа остаётся только в распоряжении налоговой.
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Почти согласен. Но этот шаг нужно сделать после логического завершения предыдущих-реального наказания ворюг во власти по итогам расследования заполненных ими деклараций. Иначе даже я буду против!
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никак не связаны процессы подачи деклараций и наказания за их неправдоподобность. НИКАК. подавать должны ВСЕ без исключения. и проверяться должны ВСЕ
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Связаны, ещё и как. Нашим менталитетом и фразой "А я что, рыжий? Все воровали, и я воровал!". Совок'с.
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я бл сам из совка. 1972 года выпуска. но совок НЕНАВИЖУ как и все что с ним связано... Как же это дерьмо (совок) нам мешает. и не только нам
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И я ненавижу-и что? Его нужно убивать ежедневно не одно поколение подряд-как сорняки пропалывать.
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Следующий шаг - должны подавать жены, сестры, мамы, папы, тёщи и прочие родственники. А так все эти декларации-пародия. Сейчас они все адаптируются после первого тура и хрен к ним подберешься.
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Это уже сделано. Ты хоть что-то изучи прежде, чем лезть с комментами.
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Тобто правда тобі не подобається? То це ще не хамство.
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Покажи, чью бабу уже проверили. И я признаюсь в невежестве.
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Ти таким лексиконом зі своїми друзями розмовляй.
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Так ото ж нічого голословно тут заявляти, коли нічого сказати не можеш. З Новим роком, шакалат!
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Кто тебе доктор, если ты даже Гуглом пользоваться не умеешь?
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/03/160315_ru_s_visas_electronic_declaration_rada

Лучше быть "шакалатом", чем Шариковым.
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Из твоей ссылки: В законе, принятом 15 марта, эта норма не изменилась: публично декларировать доходы будут обязаны только те члены семьи, которые "совместно проживают и связаны общим бытом" с должностным лицом.

Ты это понимаешь, или нет? Ты не "шакалат". Ты-дятел шакалатный.
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Не я начал. Законная оборона. Ты не ответил на мой вопрос. Кого из жён-баб "бедных" депутатов и прочих "малоимущих" привлекли?
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Ладно, попробуем обнулится.
А сколько времени ты даёшь для такого привлечения? Недельки-двух хватит?
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Так и попыток вслух заявить об этом не было. Ну разве что про бедного коня, которого застрелили. И то там акцент был на застреленном дорогом коне, а не на владелице-нищенке.
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Да уже достали все эти заявления!!! Я хочу дела увидеть от всех и всяких "профессионалов" во власти!
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А когда посадки будут? Статью "Незаконне збагачення" никто не отменял. Да и проверить когда и каким образом обогатились все тещи, мамы и жены тоже не проблема, а работа налоговой. А там сидит Насиров и замыкает круг.
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замайданте нового президента и будет конфиксация
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Мы наверное этого не дождёмся,может наши дети или внуки...извините вот так я пессимистично настроен,увы.
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Не отчаивайся! Все буде добре. Бог любит Украину.
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точно любит!! осталось выяснить в какое место!!
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Татьяна,отчаяния и не вера разные вещи,я не верю.Что Бог любит Украину уверен! Просто время оно неумолимо, Вы поняли о чём я...
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Так. Но если у детей и внуков есть шанс, то может не все напрасно? Может нам выпало на нашу долю все это пройти и заплатить такую цену для наших поколений? А вдруг и на наш век хватит пожить в Новой Украине? Я не отчаиваюсь, ибо без веры совсем плохо.
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Прадеды, деды надеялись, отцы надеялись, дети наши надеются. Сколько можно?
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Встреча Нового Года показала, что шоколад Свиточ намного вкуснее Короны!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну это уж дзуськы! Как ни верти, а шакалатный шоколад самый вкусный. (Если, конечно, укушающий не мазохист).
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Ну да...каждый дворник и учитель должен подавать е декларацию...они ведь самые коррумпированые....
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Коррупция это система построения государства!!
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...я б, вместо Е-деклараций, учредил бы Фонд Обороны -- всё из матраса сдал и свободен! ...и МВФ бы трошки отдохнул... ...а то уже буржуи свою сальную морду от нас воротят...
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Не заполнили декларацию, с почином...
Первый пошел! #ДНР #Енакиево ГБ№1 с ночи 1 раненый орк из под #Углегорск. Еще 1 сдох- не довезли. Споймали поганцы "ответку" около полуночи!
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Смотрю по НТН дискотеку 80-х от АвтоРадио.
Прошла она в СК "Олимпийский 27 ноября 2016.
СуперКласс!
Санкции в действии!
АвтоРадио и НТН ЗАПРЕТИТЬ!
80-е отменить!
ДИСКО - декоммунизировать!
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А у нас забава народная - ЕБ -Декларации!

С Новым Годом!
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Старые клячи Ричи и Повери.... Сися Кейч...Поют под фанеру за 150 долларов. Убогое зрелище.
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С сегодняшнего дня в Финляндии начали платить безработным по 560 евро в месяц.
Интересно там имеются вакансии на должность безработного?
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Нет, но там имеются финские цены. Не думайте, что Вам булочку за 10 центов продадут. Или за 5 центов в троллейбусе будете час ехать.
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Да, в Финляндии цены - сдуреть можно. Я там был один раз, слава Богу, что всего неделю.
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Интересно, а простым людям также миллионные прибыли будут прощать как "небожителям",чисто гипотетически.
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Интересно не это. А то, что мы все уверены, что таких "простых" миллионеров будет валом.
Насчет прощать... я писал, вся эта тема возникла на лжи Соболева и Лещенко. Если бы они не врали про природу данной декларации, такого бы не произошло. Это механизм контроля на будущее, а не способ расправы за прошлое.
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Я понял тебя,только я написал о более раннем периоде,для того чтобы сейчас уменьшить впечатление от депутатских деклараций,контроллеры начнут давить по должностным ступенькам относительно простой народ.Получается контроль одинаковый для всех-ответственность разная.Не то чтобы я ректоров и директоров школ защищал-ворье то еще)
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я думав їх треба звільнити й посадити, а їм лише е-декларацію заповнити. Що це за танці з бубном?
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И толку если все равно никого не наказывает.На фейсе бойцы 93 бригады выложили в каких вагонах и условиях их мо везет на войну.Надо бы барыге и гнойсману глянуть,а потом рассказывать как всем армия обеспечена.
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Копрофільни дауни стецька проживши все життя в кацапстані не розуміють що чиновник найнята прислуга а ось чому господар повинен показувати свій дохід прислузі??
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В этой стране НИКОГДА не будет порядка.
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