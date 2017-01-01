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Все про:аэропорт (1153) Борисполь (423) Госпогранслужба (2303) пограничники (995)

 В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин РФ, возможно причастный к терроризму, - Госпогранслужба

31декабря вечером в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданина России, который был в международном розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В сообщении отмечается: "35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористическом группировке.

Задержанного передали установленным порядком подразделению Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующего законодательства Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба в 2016 году отказала во въезде в Украину 6 тыс. россиян, - Назаренко
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так я до того веду що в кацапа мать дупа сяє не подитячому
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Если бы хуйло не полезло в Крым и на Донбасс никто ничего бы не похерил , Майдану было пофиг на рашку пока россияне не начали стрелять по людям .
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Не физди! Не было никакого адинарота! И при союзе кацапня ставила себя выше других. И раньше вы всех называли чурками ,хахлами ,нигерами ,узкоглазыми.....
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Не друзья мы и не братья, ГНИДА КАЦАПСКАЯ. И скажи спасибо за это своему кремлядьскому Сцарьку.
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По ходу, граждане РФ все причастны к террору....
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Ты мне не ответил. До этого будешь в спаме.
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мені навіть важко уявити собі громадянина рф, непричетного до тероризму
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Твоя свобода на бутылке. С которой ты соскочил, но это ненадолго.
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Вам нравится, что на Донбассе убивают русских военных?
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на срувесне Дима , иди туда , тут Хунта , забыл что ли ?
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Дима, свобода слова на россосии на мацькве на красном кладбищен, которое там называют площадью. Точно-точно. Выйди туда и громко пропой "путин - хуйло!!! ла-ла-ла-ла!"

Как раз, дима, узнаешьдействие нового закона, где то самое хуйло разрешило вертухаям отбивать вам почки и яйца в турма на законных основаниях.
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Национальность и вероисповедание в студию, пожалуйста!
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Понял. Тогда лечись, хотя это дело долгое. Но я задал вопрос: нравится ли тебе, что на Донбассе убивают русских военных?
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Ну не канал ботоксного педофила смотреть, в самом деле, кацап
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Кацапе, сьогодні твій бєнєфіс. Насолоджуйся. Не щодня таким недолугим стільки уваги.
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Да не надо. Пускай побультыхается фекалка кацапская, может убьется головой об стену
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На ростовском кладбище их поищи. Какой там уже гектар запустили для хирургических отходов?
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Військовослужбовці ЗС Росії, які беруть участь у бойових діях на території України

http://gur-mou.gov.ua/content/russia-cambatants-suspected-of-committing-war-crimes.html
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Хе-хе... Да ты ГНИДА Мацковская даже не знаешь, что такое отбойный молоток и как он работает! Шлюхтер ты, а не шахтер
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Каской постучи по асфальту.

ПыСы. Слышь,ольгинец, а чего твои коллеги боярышника перебрали, что ты один на всей ветке лаешь?
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Где эт такая страна "кривбас"??? У вас в ПИДАРассеи или в северной корее???
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Млять, это тебе ли говорить о рабах? Придурь, твой жирик шимпанз за кого бухал? Верно за нового хозяина педерации
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В вашем понимании демократия это когда полковник КГБ с педофильными привычками 20 лет правит страной, терроризируя и свое население и весь остальной мир?
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путин пригрозил лидерам ЕС...что Аллах им отомстит!
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Вот это добыча. Если и вправду есть связь с терактом в Стамбуле. Его надо теперь охранять . Посадить в аквариум, что бы со всех сторон было видно. Что бы с собой сам не покончил.
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Согласно учению великого ленина, каждый кацаб обязан быть террористом. Что собственно и подтверждается на практике.
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После теракта в Стамбуле..совпаденьице конечно..
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Да какая нахер разница кто задержан, вам всем мозги полоскают как дебилам. Налог в пенсионный фонд для предпринимателей подняли в 2 раза ( 3400 гривен) за неуплату или просрочку 320000 штраФ.СВЫНЯ ПОРОСЕНКО УНИЧТОЖАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС!!!! а РУЧНАЯ ПРЕССА КОРМИТ ВСЕХ ПСЕВДОНОВОСТЯМИ ПРО ТЕРРОРИЗМ И ТЕРРОРИСТОВ.
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дай ссылку, может быть посмотрю
А вот " СВЫНЯ" я что то слышал, это твое второе имя?
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Мнималку подняли в 3 раза, отсюда слдует что пенсионный тоже повышается в 2 раза. Почаще заходи на сайты податковой и рады
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ну да ты прав..., тут сидят те кто коменты за деньги строчат. Всем не предпринимателям !!!!
С апреля малый бихзнес будет платить пенсионный налог в 2 раза больше, потому тчо в 2 раза повысили минималку. Ну а теперь дальше отрабатывайте свои 100 гривен в час или сколько там вам платят..
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Строчат))) Это да, но не за деньги, бесплатно и тебе в пасть. Как оно, дура?
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оплата комментов тоже с удержанием налога. Все по закону.
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Есть разница, кто задержан. Потому что эта ветка по теме задержанного, а твой текст не к месту. Ты спамишь. И налоги плати. Тебе дали право на бизнес? Да. Тогда плати.
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Жалко гражданина ПаРашки. Поплачь, а я посмеюсь, дура
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нет мне плевать на Россию и ее граждан, просто это не новость...
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она не понимает, что пока суда не было - вина не доказана. Даже если он за ногу укусит пограничника, напишут "возможно укусил пограничника за лодыжку"
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мне право давать на бизнес не нужно , мой бизнес к стране н привзан, а налоги должны быть не завышеными , какими они сейчас являются
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Нужно. Оно дано всем. И все должны платить налоги. И что тебя возмутило. Что, мало среди них террористов?
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Если тебе везде мерещаться терриросты, то тебе пора уже отдыхать на Фрунзе103.
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Вот смотрите, Юлия. Знаю одного ЧП, у которого работает около 50-60 человек. Оформлены 18.

А потом этот ЧП заводит "ко-ко-ко", как в Вашем посте, о том, какая же падлючая эта шоколадно-офшорная власть и как она его, бедненького, хочет кругом ущемить и разорить.

А то, что он десятка полтора лет разводит государство Украина недоплатой налогови иных отчислений - это всё нормально, это так и надо.
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те кто держат по 50-60 человек, платыт зарплату официально. И потом не все так работают, не все барыжат оптом или перепродают мобилки, малый бизнес бывает разный. мы занимаемся разработкой ПО, для нас это многовато, учитывая что мы работаем официально.
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"те кто держат по 50-60 человек, платыт зарплату официально."

Смешно.
Ты ещё про спящих фопников расскажи. )))
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Этоне форум а сборише нищебродов готовых за 50 гривен продать и душу и совесть. Вы путаете нормальных людей которые заходят на этот сайт, врете, забиваете людям головы всякой чушью, создаете лживое информационное поле и отвлекаете от настоящих проблем.
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до свидания.

Есть для Вас отличный форум читателей Комсомольской Правды.
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Главный террорист мира находится в кремле. Сколько невинных женщин, детей стариков этот ублюдок убил Милошевича судил гаагский трибунал за гораздо меньшие преступления. этого кровавого кремлёвского преступника давно уже нужно посадить за преступления в Чичне, Грузии, Молдове, Украине, Сирии.
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Мощная кремлёвская пропаганда здорово действует на этих тупых пяных дикарей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту "Борисполь" задержан гражданин РФ, возможно причастный к терроризму, - Госпогранслужба
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