 В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин РФ, возможно причастный к терроризму, - Госпогранслужба

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В сообщении отмечается: "35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористическом группировке.
Задержанного передали установленным порядком подразделению Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующего законодательства Украины".
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так я до того веду що в кацапа мать дупа сяє не подитячому
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Как раз, дима, узнаешьдействие нового закона, где то самое хуйло разрешило вертухаям отбивать вам почки и яйца в турма на законных основаниях.
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https://twitter.com/Actu17/status/815358278037291009
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http://sled-vzayt.livejournal.com/
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http://gur-mou.gov.ua/content/russia-cambatants-suspected-of-committing-war-crimes.html
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ПыСы. Слышь,ольгинец, а чего твои коллеги боярышника перебрали, что ты один на всей ветке лаешь?
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Где эт такая страна "кривбас"??? У вас в ПИДАРассеи или в северной корее???
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А вот " СВЫНЯ" я что то слышал, это твое второе имя?
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С апреля малый бихзнес будет платить пенсионный налог в 2 раза больше, потому тчо в 2 раза повысили минималку. Ну а теперь дальше отрабатывайте свои 100 гривен в час или сколько там вам платят..
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Возможно ))))))))) ...
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А потом этот ЧП заводит "ко-ко-ко", как в Вашем посте, о том, какая же падлючая эта шоколадно-офшорная власть и как она его, бедненького, хочет кругом ущемить и разорить.
А то, что он десятка полтора лет разводит государство Украина недоплатой налогови иных отчислений - это всё нормально, это так и надо.
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Смешно.
Ты ещё про спящих фопников расскажи. )))
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Есть для Вас отличный форум читателей Комсомольской Правды.
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