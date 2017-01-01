 На местном уровне должны научиться качественно управлять публичными финансами, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу Espreso.tv.
"Наша задача, чтобы на местном уровне все научились качественно управлять публичными финансами. Самое главное, чтобы процесс бюджетообразования на местах был инклюзивным и ориентировался на интересы граждан", - сказал Гройсман.
Он отметил, что у многих общин уже формируются бюджеты общественных инициатив, где общественность включается в процесс, - куда тратить средства, зачем, - и осуществляет контроль за их использованием.
В этом контексте Гройсман отметил, что децентрализация дает возможность подорвать основы коррупции. "Когда система очень централизована, ею легко управлять относительно теневых вещей. А децентрализация наоборот все раздает на места и там очень трудно централизованно строить какие-либо коррупционные схемы", - сказал он.
Премьер-министр опроверг распространяемые слухи относительно уничтожения системы местного самоуправления. Бюджетом на 2017 год в рамках продолжения децентрализации предусмотрено и повышение ответственности местной власти, и увеличение поступлений в местные бюджеты. Из года в год местные бюджеты в Украине увеличиваются на +50%. В следующем году предполагается рост доходов местных бюджетов на +25%.
"Новая дорога в вашем селе, поселке, городе, новый тротуар, новый детский садик, новый троллейбус, новый школьный автобус, новый клуб, энергоэффективность: новая котельная, освещение, новое общественное пространство - это и есть результат реформы по децентрализации власти", - подчеркнул Глава правительства.
По его словам, результат от децентрализации власти на местах - разный, поскольку зависит от качества местной власти.
Премьер-министр отметил, что был инициатором реформы по децентрализации власти и реформы местного самоуправления, когда пришел работать в центральную власть.
"Все делал для этого и буду делать для того, чтобы местная власть, которую мы избираем на местах, имела в распоряжении деньги, владела компетенциями, полномочиями и была подконтрольной, в первую очередь, тем, кто ее избирает", - заверил Гройсман.
667 77
Я получил в 2016 году 4 млн грн доходов от сдачи в аренду недвижимости, - Гройсман(65)
"Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман(78)
Минские встречи Савченко, благородный "Боярышник", приключения "Адмирала Кузнецова". Лучшие ФОТОжабы уходящего года.(17)
Гройсман о ситуации с "1+1": Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне. ВИДЕО(50)
Система стипендий должна выступать сильным мотивационным фактором для студентов(0)
Гройсман будет встречать Новый год дома с семьей(66)
Гройсман: "Завышать цены на лекарства - значит не уважать украинцев, а за неуважение к украинцам все должны быть наказаны"(135)
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_nPK8QSt8Po
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мне важно сколько зарабатываю Я и сколько можно ПОТРАТИТЬ без проблем.
мне пох и на прокурора и на судью. есть кому заниматься этими уродами. для меня на первом месте - моя семья, близкие мне люди, ребенок, родители, любимая женщина. Не надо кидаться на огромное. начни с малого. обеспечь счастье финансовое и спокойстивие ограниченному кругу близких.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
самогонкоймохито из ГоаКрыжополя галюники начались шо тобись щось казалы?
Ответить
Троллем на ЦН.
Ответить
Ответить
Ответить
КрыжополяГоа, прекращаю с тобой ненужную пикировку, ибо обещал администратору вас убогих не забижать не по теме. Можешь два раза гавкнуть в спину. И не забудь ответить Камате Каоре, шо ты, богатое существо с тупиком аж в 200 баксов, там в Пейсбуке пейсал про свою помощь армии. А то шось тоже - "там вижу, там не вижу"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как видим, "качество" - перешло в колличество, а не на оборот. Предложение? Это замечательно, после решения остротекущих проблем и не поступательного развития, а резкого и скачкообразного со знаками +++. Тогда можно.
Пока? Восстановить свои позиции в соответствии с международными нормами и правом. Первая и главная задача. О кантонах? Потом решать будем. ВСЕМ НАРОДОМ СТРАНЫ, НА РЕФЕРЕНДУМЕ. КАК НАМ БЫТЬ. А не по хотелкам! Когда? Добившись главного и основополагающего.
Ответить
Ответить
Ответить
Всех вьезжающих фотографировать
У всех пересекающих границу и зону разделения брать отпечатки пальцев
Ответить
- Многие "проповедники зрады" (Касьянов, Найем) - с радостью поддержали ПланПинчука по капитуляции Украины.
- А практически все "порохоботы" заявили: "Пинчук сволочь, и пошел он нахер с такими "планами".
Выводы: Кто же из них на самом деле ЗА Украину и ЗА ее интересы - оставлю за вами.
Sapienti sat
Ответить
Ответить
А кровати и дураки могут передвигать!
И дипломов и нафик нєнада.....
Ответить
Без денег управляйте.
Ответить