"Мы в США пытаемся противодействовать российским информационным атакам, а из Украины им подыгрывают", - посол Чалый о статье Пинчука
Посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал статью бизнесмена Виктора Пинчука в Wall Street Journal, в которой он заявил, что Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом и согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.
Напомним, украинский олигарх Пинчук в статье для The Wall Street Journal, обнародованной 30 декабря, призвал украинцев пойти на "болезненные компромисcы" ради доcтижения мира.
В частности, он предложил отказаться на ближайшее время от перспектив вступления в Европейский союз, забыть о членстве в НАТО, провести выборы на оккупированных территориях и не настаивать на возвращении Крыма.
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Российская страховая компания "Россия" после банкротства подала иск к своему акционеру - кипрской компании "Сватозар ентерпрайзис лимитед", которую контролирует группа EastOne бизнесмена Виктора Пинчука - иск на 7550000000 рублей (около $ 200 млн).
Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Агентство страховых новостей.
Как утверждают во временной администрации СК, иск связан с соглашениями, которые были направлены на сокращение активов компании: в сентябре 2013 года "Россия" получила взамен на акции, которые котировались, векселя оффшорной компании на 6,5 млрд рублей, оплата которых невозможна .
Центробанк России отозвал лицензию у "России" в ноябре 2013 года, до сих пор компания была одним из лидеров на российском рынке "автогражданки".
Напомним, что СК "Россия" входила в группу EastOne, которая также объединяет трубно-колесную компанию "Интерпайп", ряд медиаактивов (в том числе медиахолдинг StarLightMedia и издательство "Экономика").
Ранее в России возникли проблемы с бизнесом и в других украинских олигархов, в том числе у Петра Порошенко, Игоря Коломойского и Сергея Таруты.
Как сообщал iPress.ua, 31 января арбитражный суд Москвы признал банкротом страховую компанию "Россия", которая принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.
Проблемы в "России", которая занимает 35-е место по объему привлеченных премий (данные Банка России) и 15 - по объему премий по ОСАГО, начались давно.
В июне 2009-го и мае 2012 года за задержки выплат по ОСАГО регулятор ограничивал ее лицензию на "автогражданку". Уже в июне 2012 года выявлены нарушения были устранены, но СК осталась на особом контроле.
В октябре 2013 служба Банка России по финансовым рынкам приостановила действие лицензии страховщика. В СК ввели временную администрацию (в ее составе оказались представители Банка России и страховых объединений).
Российский союз автостраховщиков исключил "Россию" из соглашения о прямом возмещении убытков. Объединение оценило обязательства России по ОСАГО в 1,6-2,3 млрд руб (доля рынка составляла около 2%).
В установленный законом срок компания не устранила нарушения, поэтому 15 ноября 2013 ее лицензия была отозвана.
EastOne Group управляет активами Виктора Пинчука, который получил СК за долги у прежнего владельца Абдулжелина Абдулкеримова. Объем инвестиций в СК, согласно данным источника, оценивался в $200 млн.
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Я, например, знаю, что оно "выкупило" бывший советский "госстрах", переименовав его в "Оранту"...
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поки цю тварюку не засудять я не повірю ні у які реформи
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01.01.2017Рубрика: Литература, МненияОтзывов нет »
Ну, вот прошел еще один год. Опять доверились и опять опоздали.
- Как ваше мнение?
- А черт его знает.
- Что может быть?
- Все может быть.
- Что делать?
- Давай так: СТРАХ ИСПЫТЫВАТЬ МОЖНО, А БОЯТЬСЯ НЕ НАДО.
Хватит цепляться за эту жизнь. Как мы убедились - в ней ничего хорошего. Несколько раз вкусно, несколько раз хорошо. И это все.
Любое правительство либо нас сажает в помои, либо мы его сажаем туда. То есть оно нами руководит оттуда. И даже не руководит, а посылает и отнимает.
Что там было в этой жизни? Я вас спрашиваю, что там было в этой жизни… Много разной водки, поэтому ничего вспомнить невозможно…
- Миша, как вы меня не вспоминаете, мы же в поезде литра три выпили…
- Поэтому и не вспоминаю, сынок.
Ибо, как радость, мы пьем истово, до состояния ликования; как горе - пьем до состояния заглушения…
Да. Этого жалко. Водки с друзьями жалко. Водки на кухне, беседы рот в рот жалко. Любви на подоконнике жалко. Это только мы, это только у нас: лампочку в парадной хрясь и любишь, как ротный старшина, как бездомный кот, горящий изнутри.
Любви жалко, выпивки жалко. Возвращений. Блудных следов своих путаных с другом вдвоем мокрым утром туманным, нелетным, милицейским жалко…
Снега жалко тихого в лесу, шапочки меховой и личика под ним румяного, глазастого, переходящего в ножки нежные, скрытые под джинсовым панцирем…
Жалко. Да… За всю жизнь, за все годы, за все жизни моего деда, прадеда, отца, отчима, второго отчима и меня - ни одного толкового правительства.
Оно что, присуждено? Оно что, там глубоко наверху решено, что мы должны мучиться?
Клянусь, из взаимоотношений с властью вспомнить нечего. Ну нечего!
Отнять и послать. Послать и отнять. И из нас же! Из нас же!! На моей жизни, из того, что я помню, никогда не мог сказать, что эта компания откуда-то приехала.
Ну, рожи прошлые мы же все помним! Ну, еще раз напряжемся: рожи, те, что у киоска с утра, те и там, наверху. Как эти не могут двух слов связать, так и те. Эти - глаза маленькие, лицо большое, идей нет, и те - глаза маленькие, лицо большое, идей нет… Эти думают, чего бы с утра, и те… Ни разу никто не сказал правильно по-русски. Все через мат. Я сам матом могу. Все мы матом можем.
И чего дальше?
Сейчас некоторые наши из оголтелых кричат:
- Лучший генофонд уничтожен! Мы нашли виноватых! Давай за нами!
Куда ж за вами, если лучший генофонд уничтожен. А вы тогда кто? За вами пойдешь, опять морду набьют. Где же найти приличный генофонд?
Куда деваться человеку не совсем здоровому, но тихому и порядочному?
Почему у нас старый от молодого мозгами не отличается - вспомнить нечего.
Что-то есть типа мелочи в кармане: сырки в шоколаде за восемнадцать копеек, пол-литра за три шестьдесят две, фруктовое эскимо за восемнадцать копеек…
И только древние старики помнят по-крупному: глубокое и постоянное изменение нашей жизни к худшему. То есть непрерывное улучшение, приводящее к ухудшению жизни на основе строительства коммунизма, развитого социализма и недоразвитой демократии с нашим лицом.
Пишите мемуары. Мат, стояние в очередях, ожидание в приемных, долгие, бессмысленные разговоры с вождями и кипа собственных жалких заявлений:
«Прошу не отказать», «Прошу учесть», «Прошу обратить внимание», «Прошу выделить», «Прошу похоронить»…
И такая же дурная резолюция в левом углу: «Иван Васильевич, при возможности прошу изыскать».
А я мать его в гроб!
Давай вспоминать дальше, чтоб оправдать неистовое стремление к этой жизни.
В тридцать лет начинается поправление резко пошатнувшегося здоровья на фоне непрерывного уменьшения выделений на медицину.
- Вам надо на операцию. Собирайте вату, бинты, шприцы, капельницы, гималезы, гидалезы, банку крови. Лежите с этим всем. Мы вас разрежем и поищем внутри. Нам тоже интересно, отчего вы так худеете.
Полная потеря интереса к своему здоровью со стороны больных и врачей сделала нас одинаково красивыми. Про рты я рассказывал, творожистый цвет кожи упоминал, запах изо рта описывал. Сутулая спина и торчащий живот дополняют внешний облик строителя коммунизма.
Что ж, я так думаю, цепляться за эту жизнь. Когда и как мы переживем сегодняшних начальников, чтоб увидеть светлую полоску, я уж не говорю - почувствовать…
И так тонко складывается ситуация, что при гражданской войне мы опять будем бить друг друга: то есть беспайковый - беспайкового, низкооплачиваемый - бесквартирного, больной - больного.
Ведь все мы и вы понимаете, что до них дело не дойдет и дачу их не найдешь.
И опять дело кончится масонами, завмагами. армянами и мировой усталостью, которая и позволит всем вождям от районных до столичных снова занять свое место. Что они немедленно сделают с криком:
«Дорогу пролетариату! Народ требует! Народ желает, чтобы мы немедленно сели ему на голову!»
А мы с вами расчистим им путь своей кровью. Такие мы козлы, не умеющие жить ни при диктатуре, ни при демократии.
- Не готовы наши люди, - говорят вожди. - Не готовы! Жить еще не готовы. Помирать не хотят, а жить не готовы.
Вот я и предлагаю: не бояться помереть в этом веселом и яростном мире.
Врагов не бояться. Кто бы ни пришел - уголовник или патриот, вождь или сексот.
Кто первый ворвется в квартиру - он и перевернется.
Свобода стоит того, а эта жизнь того не стоит. Мужество рождается от трусости. Первый пострадает, второй задумается.
И меньше сидеть дома. Легче идти на контакты. Настало время контактов и политических знакомств. Искать своего, порядочного, которому тоже жалеть не о чем. Искать легко - по лицам. У порядочных есть лица, у непорядочных и там и там вместо лица задница… И сходиться.
Все уже ясно. Когда появится правительство, удовлетворяющее нас, - нас не будет. Когда появятся законы, разрешающие нам, - нас не будет.
А когда они войдут в действие - и детей наших не будет.
Поэтому первое. Свалки не бояться - тогда ее не будет.
Землю брать - тогда она будет.
Свободу держать зубами.
Вождей, живущих с нами параллельно, угробивших нашу юность, - давить.
И ничего не бояться. Хватит кому бы то ни было когда бы то ни было распоряжаться нашей жизнью. Каждый сам знает, когда ее закончить.
Михаил Жванецкий.
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Вспомним, что в 2016-м один грандиозный и непрекращающийся скандал разоблачил на глазах всего мира грязную тайну государственного допинга, а другой, еще более громкий, - вскрыл механизм работы державных хакеров. Так следует ли все это считать успехами секретной войны или ее провалами? Так ли удачен был для Путина прошедший год? И не следует ли 2017-му исправить ошибки предшественника, перестав раздувать путинский миф? В конце концов, как показал опыт советских вождей, миф больше всего боится не угроз, а смеха. - Ал. Генис 2016 http://www.svoboda.org/a/28200458.html
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1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Рецепты - разные. А в истории было так.
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Я думал он только пасьянсы раскладывать могет.....
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В 1940г. лидер французских коммунистов Морис Торез в первый же день после объявления Францией войны Германии бежал в Москву. И уже оттуда призывал французов не сопротивляться немецкой агрессии.
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Відібрати у нього бізнес і вигнати в Рашку...
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СБУ, власть должны всячески противодействовать подобным атакам на Украину, Пинчук должен заплатить высокую цену за нанесенный вред Украине.
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і Медведчука
і Марчука ...
Всіх купив - і змусив Пороха призначити їх у Мінськ !
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А Марчук тут причем?
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Золотi слова: Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" !
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
I вже давно пора рИГОаНАЛАМ сЕПАРАТИСТАМ Ахмету... Пiндюку , Добкiну так i перефарбованим: Порошенко, Кононенко, Гончаренко .... приєднатися до легітимного ...резедента ЗЕКа в бiгах зрадника януковіча в личакову фашистську паРАШУ, i там з ним вдосталь безкоштовно жерти парену ріпу зі столу свого господаря фашиста )(уйла - путлiна. Та при цьому турбуючись щоб на зраді України заробити якомога більше кривавих кремлівських срібняків для продажного Юди.
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Пусть он, сам лично, откажется от ЕС, свою семью перевезет в россию и сам туда едет. От такого шага, воздух в Украине будет только чище.
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Только тогда они будут думать, прежде чем предавать, наносить вред государству, а так безнаказанность поощряет предательство.
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