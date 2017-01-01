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Все про:Геращенко Ирина (780) оккупация (6382) терроризм (19606) Донбасс (11681)

 "Уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие", - Ирина Геращенко

Война России в оккупированном Донбассе дорого обходится благодаря санкциям, благодаря жесткой позиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Они (россияне, - ред) не ожидали, что в Украине возродится сильная армия. Но уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие путем создания квази-структур, перехода к расчетам в рублях, щедрой поставки оружия, техники и "заблудившихся солдат", - сказала Геращенко.

По ее словам, РФ стремится, чтобы оставалась открытой граница, чтобы в ОРДЛО был беспорядок, чтобы там состоялась имитация выборов без решения ключевых вопросов безопасности.

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"Втюхать нам такой сценарий - это просто развалить Украину. Донбасс является частью Украины, и он должен быть в составе Украины украинским, жить по украинским законам, как все другие регионы Украины. И что еще очень важно - когда там рассуждают, кто там может или не может стать депутатом от Донбасса в Верховной Раде, хочу напомнить, что в контексте минских соглашений речь идет исключительно о местных выборах, в региональные органы власти", - подчеркнула Геращенко.

"И это очень тревожит этих всех "выдающихся руководителей", потому что они сами себя благодаря разрешению Кремля назначили премьерами, министрами, уполномоченными. И они откровенно нервничают: а кем же станут в случае выполнениям минских соглашений? Депутатами местных советов после сногсшибательных стремительных карьер "министров" и "спикеров", а что же будет с их "министерствами, ведомствами", - добавила она.

Она отметила, что Украина в качестве обязательной предпосылки местных выборов требует отмены всех этих псевдоструктур, которые Москва нам хочет втюхать, всех нелегитимных так называемых "парламентов и правительств республик".

"Я каждый раз спрашиваю российских визави в Минске: "Будьте любезны, уточните, а Российская Федерация признала "ЛНР" и "ДНР"?" Они тупят глаза: "Нет". Так о каких тогда министерствах, уполномоченных и спикерах вообще может идти речь, кто все эти люди вообще? И прямые переговоры с ними можно вести? За их действия должна отвечать РФ, которая заварила всю эту кровавую кашу", - сказала Геращенко.

Напомним, 31 декабря Геращенко заявила, что переговоры об освобождении украинских заложников должны продолжаться, но с Россией, а не с главарями боевиков.
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Этафсёнипарвда! Вывсёфрёти!Этафатошоп!Хахлыфожизды!Хохлодомор! Нукупитенашгаз...ой! это не нужно.
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да. "злой крот" - бегунец вчера верещал как подорваный "вы все врете, я та ездил, нет моста"
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Это характерно для лугандонов (большинства), независимо от того, проживают они в оркорЫцпублеках или на подконтрольной Украине территории - видеть то, чего нет( примеры сам знаешь) и не видеть того, что есть.
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это рак головного мозга у них. они иные - чужие.
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Хех! Поки там живий хоч один хуйлопамагі, вони звідти не підуть.
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какими нах они станут "депутатами местных советов"????
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Послушайте,эта мразь оттуда никогда уходить и не собиралась.Самая главная цель для Ху#ла-не давать Украине и украинцам жить как минимум лучше его соотечественникам.Как только в Украине средний заработок превысит 1 000 Евро-о войне можно будет забывать вообще.

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1000 евро в Украине. Ты видимо от вчерашнего не отошел или по новой заливаешь?
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а ты уже накатил боярышника кацап за хор ихтиандров с ваталёта...?
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Ну а чего им оттуда уходить? Свет бесплатный. Газ бесплатный. Вода бесплатная. Квартир пустых полно, выбирай какую хочешь. налогов никаких платить не нужно. Кто захочет после етого уезжать в свой Мухосранск, где нет даже дорог и где морозы под 50 градусов ето норма.
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Новости из Дурдома.

Житель России слепил символ года из говна. В смысле из коровьего говна.

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...шо из коровьева -- не факт... -- яимниверю! *)
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да мы в курсе, что у Порошенко в Липецке фабрика, что он налоги платит агрессору. Возмущены. Давно уже. Вот только одно странно: представители страны агрессора нам об этом говорят всё время, а меж собой - не обсуждаем, чего боян-то обсуждать? Зачем же напоминают? Хотят нам лучшего президента россияне, чтобы он разбил их наголову сразу? Мол, этот нерешительный, вы ж смотрите, так мы вас разобъем, а нам же от вас, украинцы, охота пестюлей получить, уж не обманите, братья. Видимо, так оно выходит, да, ольгинцы?
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Донбас, это у россиян такая сливная яма общего пользования... ...а Крым -- унитаз... ...а Сирия -- бидэ...
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Сами они не йудут.Пока не развалятся изнутриКак в ссср..А посему,валить их нужно.Везде.
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зачем глупости пишешь? каждый должен на своем месте как можно лучше работать.
бухгалтер - вести бухгалтерию, парикмахер - стричь волосы, артист - играть в спектакле, а воин - херачить ихтамнетов.
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ну так может и язык болтать не стоит, если реально сражаться не можешь т.к не твоя специальность
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так Украину уже насадили. и Украина с хреном в жопе рассуждает о том, что тот, кто засадил возможно когда то сам помрет и хрен сам вывалится
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И наши керманычи не собираются прекращать на шару кормить , поить , обогревать ... козломордых террористов . Чего им уходить ? В комфорте украинцев убивать самое то для террористов .
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Все руководители в "днр" и "лнр" фсбешники, специалисты - российские военные. Трактористы там в обслуге, шестерки. Вооружение целенаправленно идет из россии. Вопрос: кто из украинцев не хочет визового режима и готов им прощать?
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В Раде нет согласия по поводу виз с Россией

"...Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - не будет голосовать за ...
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А вы с петей все тешитесь надеждой что кацапы вот так сами уйдут?! наивные ..
Спасет ТОЛЬКО ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВСУ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАЧИСТКОЙ СБУ и МВД!
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Быренько беги в военкомат.
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я уже был ..еще в 2014-м в отличии от тебя диванного дятла клавиатуры..
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взяли но не сразу и не туда куда хотел..на главное что взяли..
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дай бог тебе больше никогда в руки не брать то что ты держал в руках в 2014. здоровья. ВУС 762626 (каплей ВМФ)
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Чебурашка? Татаро- мордовец?Ветеран лгбт ? Тогда ты точно рабсиянин ,геополитик и любитель пукинских вафель! Сновымгодом,уря!
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Все правильно,только достаточно вспомнить кто у нас управляет ВСУ,Вспомнили?И СБУ с МВД тоже.Единственная сила которая противостоит фсб это МИ6.
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Да нет, даже по истории все поражения происходят после ПРЕДАТЕЛЬСТВА. Так было, так есть. так будет. А теперь думайте и о проходах бронетехники в Изварино и об трагедии в Иловайске и т. д.
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А чего думать,предательство началось еще в тот день,когда Сеня,Тягнибок и боксер сходили к овощу на круглый стол,где им по телефону из кремля намекнули,либо все по-старому (но можете поиграть в патриотизм),либо немедленное военное вторжение (куски этих планов до сих пор всплывают).Кремль никогда не отдаст Украину просто так,единственное чего они боятся-нас с вами.Все последующие шаги власти,все назначения и увольнения корректировались кремлем,также как и Изварино и Иловайск.
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Так вот почему Порошенко постоянно подыгрывает Хуйлу! Боится что люди его не поддержат в борьбе за независимость? А что он сделал чтобы объединить население в НАРОД? Мне кажется - даже наоборот.
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Конрад карлович, у вас есть парабеллум? Зарядите один патрон и ...
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,,,именно благодаря жесткой позиции Украины , (рошена с подельниками из Франции и Германии ,итальнской подельницы куйла могоречини) воплощен план куйла.по членению Украины и созданию подобия Преднистровья -
Но уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие путем создания квази-структур, перехода к расчетам в рублях, щедрой поставки оружия, техники и "заблудившихся солдат"(жесткая позиция куйла на территории Независимой Украины)
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Странное заявление,чего они оттуда уйдут,если война выгодна нашей власти.
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Да чего им уходить, если вчера сам президент заявил, что "украинская оккупация Донбасса временна" Вот и ждут, блин )
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О, класс. Вот эта «украинская оккупация Донбасса», что перевернули кремлевские пропагандоны, и теперь повторяют ольгинские тролли - это супер. Можно прям поиском определять троллей и банить сразу, удобненько.
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Да шо ты говоришь? Сам САМ "кремлевский пропагандон"?
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Спасибо, что откликнулись.
Вижу, что не пропили ещё остатки логики.
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- ну тепер фсьо ... СБУ вже виїхало ..))
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СБУ всіма займеться , колись ... ))
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ПрохожЫй, ты куда пропал? Так что в словах Порошенко перевернули? )
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І чого ж нам очікувати - скільки ще буде тривати ця безкінечна АТО ?!
"...конфлікт , на Донбасі , не має військового вирішення ..." (Порошенко 2015)
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А кацлам опять писсец!
Катасонов: При нынешнем экономическом курсе народу россии,надо готовиться к гражданской войне .
https://goo.gl/OCkGhs
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кацапу пока по морде не дашь..он никуда не уйдет!
на перегной выродков кацапов-фашистов со срасеи!и только так!
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Не хотят уходить, поможем-будем увозить пфф))
Как в Россию из Украины везут груз 200

https://youtu.be/bg5n2ROComI
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Да пусть не уходят, на перегной тоже нужно чего-то. Одними минеральными удобрениями почву не поддержишь, а говно перегнившее всегда ценилось как удобрение. Кацапы - тоже говно, значит - тоже годятся.
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Хто хоче побачити Плотницького в сукні і на підборах ?
ГТРК ЛНР. Новогодний марафон Зимний вечер в Гаграх
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Російська загадка: Скільки різних людей на цих світлинах, два? Чи три?
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"........кем же станут в случае выполнениям минских соглашений? Депутатами местных советов после сногсшибательных стремительных карьер "министров" и "спикеров", а что же будет с их "министерствами, ведомствами", - добавила она.
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Здесь Геращенко конечно загнула.........

Подозреваю, что в случае выполнения(!) "минских соглашений", всякие там "министры/спикеры" лугандонии будут думають не о "депутатстве", а скорей всего о своей "шкуре", т.к. (если не от "толерантности" украинской власти, то уж точно от сознательных украинцев) звездец им настанет за их "деятельность".
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Да никогда они по доброй воле с Украины не уйдут. Никогда!
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Чому жодного разу нам не показали по телебаченню самі переговори у Мінському форматі ?
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Москалів потрібно масово знищувати ! Цифри про кількість знищених окупантів повинен знати весь світ, а також самі росіяни, для яких це "затаємнено" фанатом нацизму Путіним ...
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может, ира геращенко не знает, что россияне пришли на Донбасс не для того, чтобы уходить? на сегодняшний день ими замещены все сколько - нибудь значимые должности во власти на Донбассе и в силовых структурах, всюду российские советники, консультанты и кураторы. беззубая политика жевания соплей и договорняков привела к тому, что реально придется иметь дело не с местной гопотой, а конкретно с россией. местное населения, любуясь на украинскую свору ворюг и предателей у власти, совсем не горит желанием попасть снова под их каблук, доверие к киеву практически на нуле.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие", - Ирина Геращенко
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