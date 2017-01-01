 "Уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие", - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.
"Они (россияне, - ред) не ожидали, что в Украине возродится сильная армия. Но уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие путем создания квази-структур, перехода к расчетам в рублях, щедрой поставки оружия, техники и "заблудившихся солдат", - сказала Геращенко.
По ее словам, РФ стремится, чтобы оставалась открытой граница, чтобы в ОРДЛО был беспорядок, чтобы там состоялась имитация выборов без решения ключевых вопросов безопасности.
"Втюхать нам такой сценарий - это просто развалить Украину. Донбасс является частью Украины, и он должен быть в составе Украины украинским, жить по украинским законам, как все другие регионы Украины. И что еще очень важно - когда там рассуждают, кто там может или не может стать депутатом от Донбасса в Верховной Раде, хочу напомнить, что в контексте минских соглашений речь идет исключительно о местных выборах, в региональные органы власти", - подчеркнула Геращенко.
"И это очень тревожит этих всех "выдающихся руководителей", потому что они сами себя благодаря разрешению Кремля назначили премьерами, министрами, уполномоченными. И они откровенно нервничают: а кем же станут в случае выполнениям минских соглашений? Депутатами местных советов после сногсшибательных стремительных карьер "министров" и "спикеров", а что же будет с их "министерствами, ведомствами", - добавила она.
Она отметила, что Украина в качестве обязательной предпосылки местных выборов требует отмены всех этих псевдоструктур, которые Москва нам хочет втюхать, всех нелегитимных так называемых "парламентов и правительств республик".
"Я каждый раз спрашиваю российских визави в Минске: "Будьте любезны, уточните, а Российская Федерация признала "ЛНР" и "ДНР"?" Они тупят глаза: "Нет". Так о каких тогда министерствах, уполномоченных и спикерах вообще может идти речь, кто все эти люди вообще? И прямые переговоры с ними можно вести? За их действия должна отвечать РФ, которая заварила всю эту кровавую кашу", - сказала Геращенко.
Напомним, 31 декабря Геращенко заявила, что переговоры об освобождении украинских заложников должны продолжаться, но с Россией, а не с главарями боевиков.
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Житель России слепил символ года из говна. В смысле из коровьего говна.
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бухгалтер - вести бухгалтерию, парикмахер - стричь волосы, артист - играть в спектакле, а воин - херачить ихтамнетов.
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"...Крупнейшая фракция в парламенте - БПП - не будет голосовать за ...
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Спасет ТОЛЬКО ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ ВСУ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАЧИСТКОЙ СБУ и МВД!
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Но уходить из Донбасса россияне пока не собираются, наоборот - усиливают там свое присутствие путем создания квази-структур, перехода к расчетам в рублях, щедрой поставки оружия, техники и "заблудившихся солдат"(жесткая позиция куйла на территории Независимой Украины)
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Вижу, что не пропили ещё остатки логики.
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"...конфлікт , на Донбасі , не має військового вирішення ..." (Порошенко 2015)
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Катасонов: При нынешнем экономическом курсе народу россии,надо готовиться к гражданской войне .
https://goo.gl/OCkGhs
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на перегной выродков кацапов-фашистов со срасеи!и только так!
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Как в Россию из Украины везут груз 200
https://youtu.be/bg5n2ROComI
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ГТРК ЛНР. Новогодний марафон Зимний вечер в Гаграх
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Здесь Геращенко конечно загнула.........
Подозреваю, что в случае выполнения(!) "минских соглашений", всякие там "министры/спикеры" лугандонии будут думають не о "депутатстве", а скорей всего о своей "шкуре", т.к. (если не от "толерантности" украинской власти, то уж точно от сознательных украинцев) звездец им настанет за их "деятельность".
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