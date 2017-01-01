 Нападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство", - спикер областной Нацполиции Жукович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.
"Сейчас квалификация идет - это ст. 296 УК "хулиганские действия". Пока по этой статье мы выясняем, что там происходило. С места событий мы изъяли две гильзы и дальше выясняем все обстоятельства", - заявил Жукович.
Жукович также отметил, что Пашинский применил зарегистрированное оружие.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп примени оружие и ранил нападавшего в ногу.
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https://www.youtube.com/watch?v=Yg6Gljel6qg
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Так Лозинского хоть посадили а Пашинского точно наградят.
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Пашинський позичив 3,5 млн і наймав охорону, у дружини - купа землі й акції
...дружина депутата володіє будинком площею 1020,6 кв. м і нежитловими приміщеннями площею 179,4 кв. м у селі Хлепча Васильківського району Київської області (права на них Руслана Анатоліївна набула 3 вересня 2015 року).
Там же в неї є сім земельних ділянок сукупною площею 13 370 кв. м. Ділянка площею 1537 кв. м з'явилася у Руслани Пашинської 30 червня 2011 року (вартість не вказана), решту ділянок вона придбала 8 червня 2006 року: 2997 кв. м за 756 743 гривень, 1691 кв. м - за 426 977 гривень, 1576 кв. м - за 397 940 гривень,2019 кв. м - за 509 797 гривень, 2500 кв. м - за 631 250 гривень, 1050 кв. м - за 265 125 гривень.
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Віктор Лозінський офіційно перебував свідком до 1 липня, коли проти нього було порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 121 ККУ[9].
Невдовзі після поширення інформації про інцидент колеги по фракції Андрій Кожем'якін та Володимир Пилипенко запропонували нагородити Лозінського медаллю за начебто знешкодженого бракон'єра[3][10]. Також на захист Лозінського висловились віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов та міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко[11][12].
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нанардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство"..."
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