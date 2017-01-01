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 "Много убитых. Я жива! Жива!", - украинская туристка выжила во время теракта в Стамбуле

Жительница города Ривне Наталья Вольнова выжила во время стрельбы в новогоднюю ночь в Стамбуле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Facebook.

"Террористы только что захватили клуб, в котором наша компания праздновала Новый год. Много убитых. Я жива! Жива!" - написала ривнечанка.

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Потом она добавила еще одну запись.

"Спасибо полицейскому, который вытащил меня из-под стола одну из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе (как потом оказалось, из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи, не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента....", - написала украинская туристка.

Позже украинская туристка попросила журналистов не беспокоить ее и других свидетелей теракта: "Здесь никто не хочет говорить, здесь или кричат и теряют сознание, или плачут, или молча сжимают зубы. Я устала говорить одно и тоже. Другие так же не будут ничего говорить, кто был тот понимает. Спать хочется, а говорить нет. Мы вернулись домой 3 часа назад. Ни есть ни пить никто не хочет. Пробуем уснуть !!!! Просыпаемся от любого шороха".

В итоге украинская туристка удалила все записи из соцсети.

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Как сообщалось, в новогоднюю ночь в результате террористического акта в ночном клубе в Стамбуле погибли по меньшей мере 39 человек, еще 40 получили ранения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Много убитых. Я жива! Жива!", - украинская туристка выжила во время теракта в Стамбуле
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