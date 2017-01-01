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 "Украина решительно осуждает терроризм", - Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в городе Стамбул, который повлек за собой десятки человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в соболезновании Главы Украинского государства, направленном Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

"От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил Петр Порошенко.

"Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой", - подчеркнул Глава государства.

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Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.

Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.


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Шо шо. Ліпєцький сказав, що ми повинні бути всі шокірованиє
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а кто налоги от фабрики отчисляет стране-агрессору на террористов ?
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Цинічна барига родинам загиблих наших бійців не співчуває. За те тут воно перше
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Ну дык основы дипломатической работы.....+ селфи под танком.
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Цинічна барига родинам загиблих наших бійців не співчуває. За те тут воно перше opus

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а ти гарнюня, що зробив для України...?
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Лучше бы Пэтя выразил соболезнования украинскому народу, за "ЖИТИ ПО НОВОМУ" Хотя обещание сдержал живем по новому
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Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и хавает турецкие огурцы.
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в Украине достаточно своих огурцов кацап, это не Расиюшка тут сельское хозяйство очень развито.
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Осуждает терроризм ??? А воровство,вранье,предательство,оффшоры,подкупы ? Непонятно. Как это у него получается разделять.
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Он осуждает тераризм а все остольное нет - что не понятно .
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Да просто всё то что Вы перечислили у него в крови,более объяснения этому "феномену"...НЕТ!
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А как у тебя получилось смешать всё это в кучу - ёщё большая загадка!
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...позволю себе слегка заметить, что основная масса турецкого народа, даже не знает, что слово: "Ночной клуб" означает...
А так да! -- согласен с Президентом. Смерть москалям!
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Та нi айух! Ёпта! 100500 раз быу у Iстамбуле, анiводнага алахакбарскава уйопка не бачыу. Люблю гэты горад , ня меньш за Кieу! Эртахана у топку! ИМХО! Прабацьце.
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Путин и кацапы будут всегда производить терористические взрывы во всех странах Европы и во всем Мире. Вспомните слова путина, что "если вы с россией не захочете дружить то в ваших странах террористы всегда будут производить взрывы и терроры" ?
Неужели никому во всех странах Европы, Америки, Азии и Африки непонятно, кто и что является самой террористической угрозой всему МИРУ ?
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Украина должна и обязана кушать цветы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Украина решительно осуждает терроризм", - Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле
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