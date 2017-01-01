 "Украина решительно осуждает терроризм", - Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в городе Стамбул, который повлек за собой десятки человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в соболезновании Главы Украинского государства, направленном Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
"От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил Петр Порошенко.
"Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой", - подчеркнул Глава государства.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.
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а ти гарнюня, що зробив для України...?
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А так да! -- согласен с Президентом. Смерть москалям!
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Неужели никому во всех странах Европы, Америки, Азии и Африки непонятно, кто и что является самой террористической угрозой всему МИРУ ?
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