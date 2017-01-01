EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Экономика
  6911  194
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4197) зарплата (1604) предприниматели (1034) стипендии (109)

 C сегодняшнего дня минимальная зарплата составит 3200 гривен, а стипендии будут получать не все студенты

С 1 января минимальная заработная плата в Украине должна составлять 3200 гривень, что вдвое больше, чем раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, повышение прописано в государственном бюджете-2017.

В Кабмине отмечали, что деньги на повышение соцстандартов есть. В правительстве верят, что бизнес после повышения минималки не выведет зарплату работников в тень, а будет платить, согласно новых требований.

Меняется также система выдачи и размеры студенческих стипендий. Отныне деньги будут получать студенты с наивысшим рейтингом, а не все, как раньше. В правительстве убеждены, что стипендии будут иметь до 45% студентов.

В то же время, обычную стипендию увеличивают до 1100 гривень, а повышенную - до 1400.

Начиная с 1 января изменились правила уплаты налогов физическими лицами-предпринимателями.

Это предусмотрено законом, который Президент подписал 27 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступил в силу закон о госбюджете на 2017 год

Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛПов - вторая и третья группы, будут вынуждены платить единый социальный взнос более 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.

Ранее ФЛП, когда имел прибыль, то платил определенный процент налога и ЕСВ в месяц. Если движения средств не было, то платить было не нужно.

Смотрите также: Более сотни предпринимателей в Луцке выстроились в очередь, чтобы закрыть ФОПы. ФОТО

Нововведения еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их не каждый месяц - так называемых "спящих ФЛПов".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
надо было подымать МИНИМАЛКУ, и тогда согласно тарифной сетки не было бы уравниловки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда то поэт Юлий Ким и композитор Дашкевич сочинили песню "Суровую годы уходят" для кинофильма Собачье сердце,которую исполнили Швойндер и кампания
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо правильно говорить : с 1 января не повысилась , а УРАВНЯЛАСЬ квалифицированых и неквалифицированых работников . зарплата дворника и водителя , санитарки и медсестры, уборщицы и учителя. Теперь врач интерн отучившийся 7 лет очно т. к заочного у медиков нет, потративший тыс. 70 только на оплату учебы получит 3200 как и санитарка .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слышь нулевка если ты не в теме то нехер звиздеть. у бюджетников есть понятие "сетка" и оклад зависит через коэффициент именно от минималки. так что врачи будут получать больше чем санитарки именно потому что в "сетке" они выше и для них применяется коэффициент. Если чо - в семье два врача
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слышь ты мармеладное ЧМО . если ты не в курсе то согласно сетке с 1 января ставка первой тар сетки 1600, медсестра высшей квалификации с 9 тарифной сеткой ( коэффициент 1.73) получит ставку 1600 * 1.73 =2768. взависимости от стажа ей добавят еще грн 500. и того имея стаж лет 10 и высшую квалификацию получит грязными 3268. а вот допустим тебе долпойпу с одним месяцем работы когда будешь драить парашу за 1600 обязаны доплатить еще 1600 до 3200 просто так. . минималка же. Придурок ты мармеладный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пукнул мармеладный, я ж тебе долпойопу расказал уже посчитаные ставки у бюджетников.че тебе еще дурню не понятно?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для полных дебилов повторю - у меня в семье ДВА врача, кроме того есть три бюджетных организации в клиентах. я лучше тебя чмо помойное знаю что и как у них теперь будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
надоел ты мармеладный..... То что у тебя два психиатра это понятно. заведи еще психолога. говорят помогает. пусть твой психиатр узнает сколько будет получать та же медсестра и санитарка с 1 января.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гораздо больше? Це на скільки? Чи в скільки разів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ориентир 30-50 процентов в зависимости от специализации и ранга
 показать весь комментарий
Ответить
 
30% - це "гораздо больше"? Шо таке зараз штука гривень?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не тупи. 30 % от 1000 и от 5000 это таки разные деньги. смотри ниже и прозревай
 показать весь комментарий
Ответить
 
только чтобы ты понимал - мать моего ребенка до НГ получала 4000 (врач терапевт 1 категории в районной больнице города). теперь будет получать примерно 5500 в месяц. плюс "неотложки" (это когда терапевты дежурят на скоряке но в районной больнице а не на БСМП - мелочи типа температуры и ВСД) это еще 1000-1500 в месяц
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все буде красиво, тільки якщо бакс не підніметься.А він обов"язково підніметься.Так що мать вашего рібйонка в доларах буде мати менше ніж зараз, дядя.Отака єврейська казочка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слышь ты ванга с третьим глазом пониже спины. вы орали как подорваные "до нового года будет 30". и что? даже благодаря вашим гнилым вбросам - 28. и пойдет на спад после праздников. херовые вы ванги. прямо сказать - никакие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У мене теща теж тупувата в плані прив"язки гривні до долара. Вік бере своє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а теща или ты зарплату в баксах получаешь или ты тратишь в магазине баксы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
сочуствую. как же оказывается нескучно некоторые живут. даже с врожденными дефектами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не пенсионер. мне 44 года. своя фирма. еще вопросы будут? херовая из тебя ванга. никакая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
добавлю - две вышки (универ и институт) и опыт работы
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сам придумал..или подсказал кто то..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сплошное швондерство времён попытки построения недоразвитого военного коммунизма .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не. Вы путаете развитой воровской феодализм с недоразвитым военным коммунизмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая ж это перемога?, теперь тетки из водоканалов и врачи из больничек лишаться субсидий и дядя грося заберет эти "повышения" через задний ход)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если тети лишаться субсидии это означает что у них доход ПОЗВОЛЯЕТ платить без помощи государства. это плохо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага сейчас бизнес разбежится платить зп по -новому . аренду увеличили так же как и охрану объекта и еще зп по-новому а с зарплаты есв тоже по-новому! а покупательской способности нет.и пойдут наемные на биржу как дети в школу
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Колядники 2017"


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слышь петросян, и гройсман и гонтарева не нуждаются в "дай". ты с этим поспоришь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а в общем подрывом ватных пуканов удовлетворён, не нравиться им что социальные стандарты в Украине повышаются невзирая на все потуги Хуйла поднасрать, близок тот час когда уровень жизни в Украине повыситься и этого уже никак не скроешь, никакими зрадами и всепропало
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
По поводу стипендий,что я знаю от студентов
Проходной балл на стипендию подняли,но только вот оценки стали занижать.Пятерок почти не ставят,а за то,что раньше ставили 4,ставят 3. И как получить стипендию?Типа доказывать?Но ведь все мы знаем,что если учитель тебя захочет опустить-он это сделает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бред!!!

это тебе путинские студенты рассказали????
 показать весь комментарий
Ответить
 
С паРаша ресурсов:

Как оспорить оценку, полученную на экзамене
http://студенту.рф/580-kak-osporit-ocenku-poluchennuyu-na-ekzamene.html
"...
Причиной получения заниженного балла на экзамене могут быть несколько факторов.
Первое - плохой уровень подготовки. Дело в том, что многие студенты начинают готовиться к экзамену непосредственно перед его сдачей. Они думают, что на все 100% отточили материал, но на самом деле это далеко не так, а полученная информация ими просто зазубрена, то есть они не понимают ее смысла. В этом случае преподаватель имеет полное право занизить балл и поставить именно ту оценку, которая является показателем знаний студента. В данном случае, наверняка нет смысла оспаривать результат экзамена, так как преподаватель в таком случае окажется полностью правым.
Вторая причина - предвзятое отношение преподавателя к студенту. Наверняка, многие сталкивались с тем, что есть слишком требовательные преподаватели. Например, студент может по всем предметам курса получать только наивысший балл, но по одному из предметов он получит неопределенно низкую оценку. Здесь есть смысл подумать о том, как оспорить оценку, полученную на экзамене.
Третья причина носит весьма мифический характер, то есть до конца не доказано, имеет ли она место быть. Дело в том, что в последнее время многие студенты утверждают, что преподаватели намерено занижают баллы, чтобы лишить студента возможности получать повышенную стипендию. То есть, здесь преследуется только корыстный интерес. На самом ли деле это так, доказать пока не удается.
..."

Добавлю. Мне знакомый преподаватель ВУЗа говорит, что с каждым годом студенты всё более малограмотные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вжух и страна стала богатой!
Ух уж эти волшебники из Винницы!

 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо то порхоботы долго спят ))) Некому про перемогу орать, и офшорного вора защищать. Один бот на всю ветку, и тот в спаме ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никаких повышений жизненных стандартов не произошло.
Произошло просто резкое увеличение налоговых платежей в виде единого соцвнеску.
Жесткий удар по мелким предпринимателем.
Смертельный удар по сезонным предпринимателям: туризм, садовые центры, питомники, сельское хозяйство, фермеры, утепление квартир и т.д. - они все закрылись нахрен и ушли в тень
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то то я смотрю что в этом году зерна намолотили рекордное количество и продали на рекордные суммы... смертельный удар в действии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Намолотили и продали как раз не мелкие бизнесмены, мелких как раз выбрасывают с рынка
 показать весь комментарий
Ответить
 
как не произошло?, типерь ПриватБанкнаш!!!))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так дійсно - я "акціонер" Привата ..., обона - навіть і не акціонер ( а чому так не зробили - і коли стане прибутковим , з продажі , ВСІМ !!! нам не компенсують- а ) , але мінімальний попандос мій - і всіх кожного !!!! , як мінімум в 3 800 грн ... - вуйко бЄня та вуйко пЕця кланяюсь вам "низько" , та дякую...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как говорят, шо Беня умудрился продать! свои долги, а Пеця, всучить эти долги каждому украинцу!+ пр про борьбу с оллигархатом), перемога пля!))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кошерний мутняк...- так ситупція з Приватом була критична для ВСІХ , і всієї фінансової ...- так , можливо один з гірших варіантів , але чому не накладені АРЕШТИ на ВСІ АКТИВИ ПРивата , споріднених та афілірованих ...
.... як крайній - чому не "націоналізовано" з якими небудь "сертифікатами" на ВСІХ громадян України ...
...чергова МегаАфера... на понад 150 000 000 000 грн - - 5 000 000 000 $ US....
...так коли там ми будем ше просити кредити МВФ , і скільки ...
...агов - де найчеснішші НАеБУ - про ГПУ єнд СБУ мовчу ...
...агов - де там політпроститути ВСІХ мастей - що , всіх "нагодували"...
..... з "мацо- олівье" нас ВСІЇХ ...
...вітання...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бахнет опять обесценивание гривны и доллар возрастет до 30, а через неделю опять послушаем умные рассуждения Гонтаревой и Гройсмана, что причина не в повышении минзарплаты при убитой экономике!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пенсіонери, падлюки такі, знову всі долари скуплять.А потім будуть сидіти такі на лавочках, тіпа ми не при ділах.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
...ті 1 600 грн . по 8, 15 = +/- 196 $U..
( 195 * 28 сьогоднішній) = +/- 5 460 грн...
...ці 3 200 грн . по 28 = +/- 114 $U..(гіпотетично)
+ ПМ ( бенза - соляра -автогазИ) подорожчання на 100 - 200 %
+ продуктова група = +/- 25- 80 %
....+ комуналк - в РАЗИ !!! (хто без субсидій)
жити па_новому від...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С 1 января в Украине резко выросли ставки судебного сбора,теперь на суд будем собирать годами! https://strana.ua/news/48214-s-1-yanvarya-v-ukraine-rezko-vyrosli-stavki-sudebnogo-sbora.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так так - фізособа по немайновій - 640 грн .... , а ще адвокатура ...- нех гоям та терпилам по судам шастати ....
...і от ситуація - ПРИНЦИПОВА ..., нехай в 1 000 грн , і знає що твоя "правда" ..., і тепер задумаєшся -подавати , чи не подавати ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато Вяликия КацаПсины урезали бюджет на 30% на все соцвыплаты....зеленка Йорд и Валокордин строго по рецептам.Борычник ваще запретили до специального разрешения фюрера всея СаРая.. :D без Путлера даж бабы не рожають..Вяликия БЛИН..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня лично ну вообще не интересуют дела кацапстана,потому что главные враги нашего народа сидят на Банковой и в раде!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
враги на банковой а убивают украинцев кацапы, странно как то.... тебя видимо не интересует то что они убивают украинцев...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наших героев убивают наши же политики,руками кацапов,руками силовых структур,да и вообще у нас войны нет,пеця назвал это АТО,так что не надо ля-ля,тополя,нет на востоке никаких кацапов,раз войну войной не могут назвать!Трудно воевать,когда в Липецке у тебя бизнес и платишь налоги в бюджет страны с которой нужно воевать,зато можно нагреть руки на этой не названной войне!Так что иди ка ты гуляй,не уважаемый порохобот!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
....наших маленьких Українських "Анголят" ( ПОЗОР !!! нам всім !!!!) вмирає понад 5 000 !!!!! в рік, із за того , що Державна медицина безсила - за Кордоном ЛІКУЮТЬ ці НЕДУГИ , але в "Держави" на цее немає 700 000 000 $ US - а на злодія проходимця мародера бЄню єнд Приват є 5 000 000 000 т-ь міліардів!!!
...від серцево - судинних помирає в рік понад 360 000 Українців...
...від "онко" понад 500 000 !!!!!!!...
.... середня смертність українського Чоловічого +/- 64, 5 років !!!!!!!
...в ДТП в рік +/- 4 500 ....
.... в "АТО " за 2016 -й понад 220 !!! ....
...нічого особистого - тільки статистика ... - убивча та правдива ...
...може я щось брешу - як от онні гидоти стецеботні ( і зновуж , за НАШІ бюджетні Кошти)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...c 1 го января так называемые "спящие ФЛПы".- переходят в состояние полного рабочего сна.но с уплатой и зарплаты и налогов в конвертах...государству болт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за то уже выпустили купюру в 1000г. ..ну а все остальные на растопку пойдут....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ето лохи еще не все радости от Петручио У частных судебных исполнителей уже чешутся шаловливые ручонки И они уже слюной захлебываются Скоро очень скоро Многте лохи окажутся на улице За неуплату комуналки Но есть и хорошие новости Три месяца как то перекантуются на холоде А затем теплынь И любая лавочка идь кустик будет им домом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда это все студенты получали стипендии...вруны шоколадный...да подавитесь вы этими коп
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А тем временем Fitch снизило рейтинг Приватбанка,вы успели забрать свой депозит? http://hubs.ua/business/fitch-snizilo-rejting-privatbanka-100872.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть стипендии не платят. Кто майдан замутил? Студенты! Вот пусть и сосут хрен без соли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
. Кто майдан замутил? Студенты!

Во все времена студенты были самыми образованными и передовыми в деле развития общества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу и во все времена устроители цветных революций использовали их как тупых баранов снося не устраивающую власть, еще Шарля де Голля во франции снесли под лозунгом "запрещаем запрещать"
 показать весь комментарий
Ответить
 
а стипендии будут получать не все студенты

Типа цена на хлеб не повысится. Но вес булки уменьшится.
Наперсточники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь мы стали в два раза богаче ! Думают лохи.
Бензин, коммуналка, акцизы ... Европейские.
Минималка в 1000 евро ожидается в 3001 году?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бакс уже 28. Ой, как бы он скоро не подстроился к этим 3200. И кроме циферок никакой ощутимой разницы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стипендию никогда все студенты не получали , только у кого средний балл 4,5 и нет пересдач .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
троляк много набежало......., задолбался в спам их отправлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не розумію одного - всі талдичать де будуть брати такі гроші, як бідні підприємці будуть виживати, і ніхто не зауважив про те. а чи багато це - 3200 грн!!!
Що таке 3200грн, чи можна на них вижити??!!
Це мізер, херня, про що мова...!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предприниматели - вторичны.
Истерят потому, что у покупателей денег не добавится ! Покупать будут меньше, и то что подешевле, а налоги увеличатся.
Разгружать вагоны по ночам, что бы уплатить налоги никто не пойдет. Значит поднимут цены, что еще уменьшит покупательную способность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если некто получал зарплату на 50 гривень больше минимальной, для него ничего не изменится, так?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаC сегодняшнего дня минимальная зарплата составит 3200 гривен, а стипендии будут получать не все студенты
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Гройсман Донбасс курьез Маккейн Мариуполь Нацполиция Новый год оккупация поздравление Порошенко самолет санкции Сирия смерть Стамбул США теракт Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти