 C сегодняшнего дня минимальная зарплата составит 3200 гривен, а стипендии будут получать не все студенты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, повышение прописано в государственном бюджете-2017.
В Кабмине отмечали, что деньги на повышение соцстандартов есть. В правительстве верят, что бизнес после повышения минималки не выведет зарплату работников в тень, а будет платить, согласно новых требований.
Меняется также система выдачи и размеры студенческих стипендий. Отныне деньги будут получать студенты с наивысшим рейтингом, а не все, как раньше. В правительстве убеждены, что стипендии будут иметь до 45% студентов.
В то же время, обычную стипендию увеличивают до 1100 гривень, а повышенную - до 1400.
Начиная с 1 января изменились правила уплаты налогов физическими лицами-предпринимателями.
Это предусмотрено законом, который Президент подписал 27 декабря.
Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛПов - вторая и третья группы, будут вынуждены платить единый социальный взнос более 704 гривны в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли.
Ранее ФЛП, когда имел прибыль, то платил определенный процент налога и ЕСВ в месяц. Если движения средств не было, то платить было не нужно.
Нововведения еще до начала действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их не каждый месяц - так называемых "спящих ФЛПов".
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А от и сама пестня - приятного и вдумчивого прослушивания.
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- Дура, я папа.)))
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Проходной балл на стипендию подняли,но только вот оценки стали занижать.Пятерок почти не ставят,а за то,что раньше ставили 4,ставят 3. И как получить стипендию?Типа доказывать?Но ведь все мы знаем,что если учитель тебя захочет опустить-он это сделает
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это тебе путинские студенты рассказали????
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Как оспорить оценку, полученную на экзамене
http://студенту.рф/580-kak-osporit-ocenku-poluchennuyu-na-ekzamene.html
"...
Причиной получения заниженного балла на экзамене могут быть несколько факторов.
Первое - плохой уровень подготовки. Дело в том, что многие студенты начинают готовиться к экзамену непосредственно перед его сдачей. Они думают, что на все 100% отточили материал, но на самом деле это далеко не так, а полученная информация ими просто зазубрена, то есть они не понимают ее смысла. В этом случае преподаватель имеет полное право занизить балл и поставить именно ту оценку, которая является показателем знаний студента. В данном случае, наверняка нет смысла оспаривать результат экзамена, так как преподаватель в таком случае окажется полностью правым.
Вторая причина - предвзятое отношение преподавателя к студенту. Наверняка, многие сталкивались с тем, что есть слишком требовательные преподаватели. Например, студент может по всем предметам курса получать только наивысший балл, но по одному из предметов он получит неопределенно низкую оценку. Здесь есть смысл подумать о том, как оспорить оценку, полученную на экзамене.
Третья причина носит весьма мифический характер, то есть до конца не доказано, имеет ли она место быть. Дело в том, что в последнее время многие студенты утверждают, что преподаватели намерено занижают баллы, чтобы лишить студента возможности получать повышенную стипендию. То есть, здесь преследуется только корыстный интерес. На самом ли деле это так, доказать пока не удается.
..."
Добавлю. Мне знакомый преподаватель ВУЗа говорит, что с каждым годом студенты всё более малограмотные...
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Ух уж эти волшебники из Винницы!
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Произошло просто резкое увеличение налоговых платежей в виде единого соцвнеску.
Жесткий удар по мелким предпринимателем.
Смертельный удар по сезонным предпринимателям: туризм, садовые центры, питомники, сельское хозяйство, фермеры, утепление квартир и т.д. - они все закрылись нахрен и ушли в тень
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.... як крайній - чому не "націоналізовано" з якими небудь "сертифікатами" на ВСІХ громадян України ...
...чергова МегаАфера... на понад 150 000 000 000 грн - - 5 000 000 000 $ US....
...так коли там ми будем ше просити кредити МВФ , і скільки ...
...агов - де найчеснішші НАеБУ - про ГПУ єнд СБУ мовчу ...
...агов - де там політпроститути ВСІХ мастей - що , всіх "нагодували"...
..... з "мацо- олівье" нас ВСІЇХ ...
...вітання...
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( 195 * 28 сьогоднішній) = +/- 5 460 грн...
...ці 3 200 грн . по 28 = +/- 114 $U..(гіпотетично)
+ ПМ ( бенза - соляра -автогазИ) подорожчання на 100 - 200 %
+ продуктова група = +/- 25- 80 %
....+ комуналк - в РАЗИ !!! (хто без субсидій)
жити па_новому від...
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...і от ситуація - ПРИНЦИПОВА ..., нехай в 1 000 грн , і знає що твоя "правда" ..., і тепер задумаєшся -подавати , чи не подавати ...
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...від серцево - судинних помирає в рік понад 360 000 Українців...
...від "онко" понад 500 000 !!!!!!!...
.... середня смертність українського Чоловічого +/- 64, 5 років !!!!!!!
...в ДТП в рік +/- 4 500 ....
.... в "АТО " за 2016 -й понад 220 !!! ....
...нічого особистого - тільки статистика ... - убивча та правдива ...
...може я щось брешу - як от онні гидоти стецеботні ( і зновуж , за НАШІ бюджетні Кошти)
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Во все времена студенты были самыми образованными и передовыми в деле развития общества.
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Типа цена на хлеб не повысится. Но вес булки уменьшится.
Наперсточники.
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Бензин, коммуналка, акцизы ... Европейские.
Минималка в 1000 евро ожидается в 3001 году?
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Що таке 3200грн, чи можна на них вижити??!!
Це мізер, херня, про що мова...!!!!!!!!!!!!!!!!
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Истерят потому, что у покупателей денег не добавится ! Покупать будут меньше, и то что подешевле, а налоги увеличатся.
Разгружать вагоны по ночам, что бы уплатить налоги никто не пойдет. Значит поднимут цены, что еще уменьшит покупательную способность.
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