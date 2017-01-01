 Лучшие анекдоты недели от "Цензор.НЕТ"

Предлагаем вашему вниманию 20 лучших анекдотов недели.

1.



Есть два варианта проведения реформ в Украине:

1.реалистический - прилетят инопланетяне и наведут порядок;

2. фантастический - руководство страны перестанет воровать и возьмется за реформы...





2.



- Путин, забери своих агентов из Верховной Рады!

- Так у вас тогда даже кворума не будет...



3.



Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...



4.



Теперь Путина в аду будут встречать с оркестром...





5.



Россияне возмущаются: "Как можна плясать на костях тех, кто летел плясать на костях?!"



6.



- Кобзон заявил, что должен был лететь в упавшем самолёте!

- Да он ещё с Моторолой в лифте должен был покататься!



7.



Это ж сколько нужно украсть, чтоб потом до конца жизни оставаться честным человеком?



8.



Обломки самолёта ТУ-154 для России - трагедия.., а руины разбомбленного ею 3-х миллионного Алеппо - торжество справедливости. Есть ещё кто-то, кто силится "Россию умом понять"?



9.



- Путина в цари!

- Да, да в 17-том - свергнуть, в 18-том - расстрелять!



10.



- Я жулик? Так пусть тот, кто из вас не жулик, меня посадит! - обратился глава ЦИК Охендовский к судьям.

И вышел на свободу...



11.



Пока христиане и иудеи праздновали день свю Николая, Хануку, Рождество, Аллах трудится, откликнувшись на молитвы жителей Алеппо...



12.



- Рассказать анекдот о Путине?

- Но я же русский патриот!!!

- Ладно, тогда несколько раз расскажу - чтоб дошло…



13.



Пассажиры ТУ-154 летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных. А поздравили всех украинцев!!!



14.



Налоговая главе с Насировым провела на ВДНХ новогодний корпоратив на 1000 человек со звездами шоу-бизнеса. Посмотрим, чем ответит этим нищим Генпрокуратура и Таможня.



15.



Путинопоклонница Н. Витренко не только принесла цветы к посольству РФ, но и торжественно выпила пузырек "Боярышника"!



16.



Украинцы скорбят за упавшим самолётом - почему там не было Путина?!



17.



Администрация новоизбранного американского президента Дональда Трампа заявила, что не считает Россию угрозой для себя.



Так русских американцы еще никогда не унижали...



18.



Если по ТВ показывают одного вора в наручниках - это криминальная хроника, а если много и в дорогих костюмах - то это уже светская хроника.



19.



Риторический вопрос: пообещает ли Порошенко в своем новогоднем поздравлении безвизовый режим с ЕС?!



20.



В детстве Петя читал о Робин Гуде и удивлялся: "Ну и лох - забирать деньги у богатых трудно, у них и охрана, да и жадные они… А раздавать бедным глупо - их много, на всех не хватит… и благодарности не дождешься…

Действовать наоборот - очень рационально: у бедных забирать проще - они, как правило, беззащитны.

Потом отдашь часть отобранного у бедных своим богатым друзьям и они будут ценить тебя, поддерживать…"

Когда Петр вырос, то стал президентом и воплотил эти мудрые принципы в жизнь.