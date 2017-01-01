 С начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, согласно поправкам в Налоговый кодекс, существенно возрастают акцизы на алкоголь и табачные изделия.
Таким образом, сигареты подорожают уже 1 января. Акцизы на табачные изделия увеличивают сразу на 40%. По прогнозам экспертов, это может повысить цену на пачку сигарет в среднем на 4-5 гривень.
Акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина - на 12%, на коньяк - на 17%. Но действовать повышение относительно подакцизного алкоголя начнет с 1 марта.
Этим же законом с 1 января отменяется 2% сбор на государственное пенсионное страхование при покупке наличной валюты. По мнению экспертов, этот сбор способствовал выводу "в тень" части рынка валюты, когда некоторые обменники продавали валюту без чеков по меньшей цене.
В то же время, с начала 2017 года в Украине должны подешеветь лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки.
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В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета. Цена на них будет зависеть от восточноевропейских аналогов. Кроме того, на эти лекарства вводится понятие "референтной цены", которая будет зависеть от стоимости препаратов в пяти странах Европы: Польше, Словакии, Венгрии, Латвии и Чехии.
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а шо лекарства подешевеют))))))))
Ну может мел для таблеток)))
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У Меня на них уже имммМУУУнитет давно вже выработался!
ПРямо кака детки малыя....)))))))
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Для развитых стран в целом характерны следующие черты:
o подавляющая часть ВВП производится в сфере услуг (70-82%);
o в сельском хозяйстве занятость составляет от 2 до 4% всей занятости (а объемы ВВП - в пределах 3-4% ВВП); в промышленности, транспорте, энергетике, связи - до 16% занятости (и ВВП в пределах 20%), в отраслях услуг, включая торговлю, финансы, - 80% занятости и выше (при 75-80% ВВП);
o высокая степень развития факторов производства, динамичный рост производительности экономики, общественного и индивидуального труда; региональная равномерность условий труда и жизни людей;
o высокий общий уровень дохода на душу населения, большая часть населения имеет достойный уровень жизни;
o большой запас произведенного капитала;
o население, как правило, занято высокоспециализированными видами деятельности;
o не более 10-15% населения являются бедными; при этом само понятие "бедность" сильно отличается от принятого в других группах стран.
То, что в материале, выше? Одевание штанов через голову.
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І , якось не помітно , вона перестала обзивати опонентів "популістами" - вочевидь сам такою стала ..))
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Лекарства подешевеют - что бы больше болели ?
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