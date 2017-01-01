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Все про:акциз (294) алкоголь (1366) лекарства (618) Налоговый кодекс (1376) сигареты (471) экономика (3378)

 С начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты

С 1 января начинают действовать новые нормы законов, которые коснутся ценовой политики на ряд товаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, согласно поправкам в Налоговый кодекс, существенно возрастают акцизы на алкоголь и табачные изделия.

Таким образом, сигареты подорожают уже 1 января. Акцизы на табачные изделия увеличивают сразу на 40%. По прогнозам экспертов, это может повысить цену на пачку сигарет в среднем на 4-5 гривень.

Акцизный налог на алкогольные напитки повышается на 20%, на слабоалкогольные напитки, пиво, сидр, перри, крепленые и игристые вина - на 12%, на коньяк - на 17%. Но действовать повышение относительно подакцизного алкоголя начнет с 1 марта.

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Этим же законом с 1 января отменяется 2% сбор на государственное пенсионное страхование при покупке наличной валюты. По мнению экспертов, этот сбор способствовал выводу "в тень" части рынка валюты, когда некоторые обменники продавали валюту без чеков по меньшей цене.

В то же время, с начала 2017 года в Украине должны подешеветь лекарства, на которые правительство ввело регулирование ценовой надбавки.

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В постановлении правительства говорится о целом перечне лекарств из нескольких сотен наименований. В частности, это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, диабета. Цена на них будет зависеть от восточноевропейских аналогов. Кроме того, на эти лекарства вводится понятие "референтной цены", которая будет зависеть от стоимости препаратов в пяти странах Европы: Польше, Словакии, Венгрии, Латвии и Чехии.
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А он у вас козломордых давно 70 а ты таежник об этом даже и не знаешь. Вам на соловки новости доходят как минимум через пять лет..Посадят хуйла а вы еще лет десять будете жить под его руководством. ДЕБИЛЫ БЛЯ.
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)))Ну то шо сигареты подорожают-верю
а шо лекарства подешевеют))))))))
Ну может мел для таблеток)))
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ОЙЦ! Та ненада пугать Меня сваими рехформами!
У Меня на них уже имммМУУУнитет давно вже выработался!
ПРямо кака детки малыя....)))))))
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Цікаво, чому гойцмани вважають, що ціну на газ повинен встановлювати ринок (якого до речі немає), а на ліки - має бути державне регулювання надбавок?
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Бо піпл хаває - що їм не скажи , у все вони повірять ..))
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Если ты бот так намекаешь на Савецкий союз, то именно ему было присуще госрегулирование цен, что и ввел Гойцман на лекарства. Так как ты рвешь зжесь за него задницу, значит ты за совковые методы управления. Что ты хочещь сказать в свое совковое оправдание?
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Ты бы пошел опохмелился что ли, что ты на всех кидаешься? Ну другое у людей мнение, чем линия партии и правительства, что теперь?
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Не може він піти , не заробив ще - оскільки воно погано працювало минулого року , його тепер на свята змушують допрацьовувати ..))
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Просто уймись и перестань вести себя как Моська.
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Ты главное - не останавливайся! Ты уже всем показал достаточно. Больше качественных истерик! Санитары уже подъезжают.
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За тобой приехали! Старайся не поворачиваться к ним задом. Береги себя! :D

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Меня коробит?, мне приятно,что с тобой могут сделать три амбала.... Я их просила быть пожестче с тобой.
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Спасибо. Минус один 1 января? Це просто свято.
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Таня.Їм збільшили мінімалку,так воно вже сутки з цензора не вилазить
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Перед смертью не надышишься.... Бумеранг еще никто не отменял.
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Ето ж стецьгав он надудлился вкусной косорыловки И решил пару грн на пивас подработать Его уже не унять Выполнит запланированое А скоро его сослуживци подтянутся Ети уже солидно по методичкам Будут петь о мудрости Гроси и как они счастливы что лохам сигареты вздорожают Для их же пользы
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Чем дороже товар,тем больше его на полках валяется...,изобилие из Рога,от фирмы Рога и Копыта..
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Грося і троляки мінстеця тримають народ за дебілів ? Гривня , й надалі , буде дешевшати - все буде дорожчати ...окрім ліків ?!
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Куда нам столько? Сплошное покращання. Гройсман ты дурак?
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ННН, Ну лохи ж хавють ваше лайно про "перший мільярд" " 24 вілли" , "відпочинок в Іспанії" то чому їм не можна повірити в позитив про ліки?
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Скільки зараз дають за 1 кг моркви на біржі?
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Опять трольня недовольна - дорожает - плохо, дешевеет -тоже плохо.
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Ну и? Тебе лично что не нравится - подорожание сигарет или удешевление лекарств?
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Так, для сведения:

Для развитых стран в целом характерны следующие черты:
o подавляющая часть ВВП производится в сфере услуг (70-82%);
o в сельском хозяйстве занятость составляет от 2 до 4% всей занятости (а объемы ВВП - в пределах 3-4% ВВП); в промышленности, транспорте, энергетике, связи - до 16% занятости (и ВВП в пределах 20%), в отраслях услуг, включая торговлю, финансы, - 80% занятости и выше (при 75-80% ВВП);
o высокая степень развития факторов производства, динамичный рост производительности экономики, общественного и индивидуального труда; региональная равномерность условий труда и жизни людей;
o высокий общий уровень дохода на душу населения, большая часть населения имеет достойный уровень жизни;
o большой запас произведенного капитала;
o население, как правило, занято высокоспециализированными видами деятельности;
o не более 10-15% населения являются бедными; при этом само понятие "бедность" сильно отличается от принятого в других группах стран.


То, что в материале, выше? Одевание штанов через голову.

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Що найцікавіше - схоже влада вирішила "віджигати по повній" і обіцяти всім і все ! :D
І , якось не помітно , вона перестала обзивати опонентів "популістами" - вочевидь сам такою стала ..))
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Пох, курю самосад личного производства и лечусь средствами народной медицыны. Так шо ХЕР ВЫ НА МНЕ ЗАРАБОТАЕТЕ, твари.
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ты видать еще после кучминского самосада глаза не нашел
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А ты видать ещё "под стол пишки" ходила в те времена.
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Та там і старе і нове.Пижжити по-рошеновські.
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Хорошо что цены на сигареты повысили. Были бы большие цены как в европе может и не начинал бы курить никогда.
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Були б зарплати як в Європі,може б і субсидій не треба було б...
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Надо бы и цены на хлеб и сахар привести в соответствие За сахар однозначно Ето белый яд А хлеб тоже тот еще товар В нем углеводов дофига А чрезмерное насыщение организма углеводами Ето семимильный шаг в сторону инсульта не говоря о инфаркте Как Грося упустил етот важный момент ?
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Когда уже выпотрошат фармацевтическую мафию в стране! В грузии, в срашке и в европе цены на европейские лекарства в два!!!! раза дешевле! Почему нашим позволяют наваривать на них сверхприбыли? Ладно, отечественные лекарства зависят от ценоутворення, но импортные взяли там подешевке и привезли в сто раз дорого! За это расстреливать стоит.
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Вот и вали в срашку, Всю жизнь работать на лекарства будешь.
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Сигареты подорожают - что бы меньше курили.
Лекарства подешевеют - что бы больше болели ?

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Якщо дешевшають ліки-дорогі стають труна,аксіома...
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Если бы подешевление лекарств сопровождалось их усиленным потреблением, то тогда бы уж точно они подешевели.
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Подешевеют лекарства...ну ну.... копеек на 30-40? или аж на целую гривну? только хитрожопая власть не говорит на какие лекарства. Ну, скинут немного на какие то группы лекарств, на другие поднимут. Да и все.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС начала года в Украине подешевеют лекарства и подорожают сигареты
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