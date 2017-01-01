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Все про:соболезнование (48) Стамбул (137) теракт (1907) Турция (1718) Климкин (1047)

 "Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - Климкин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования турецкому народу в связи с террористическим актом в ночном клубе Стамбула.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Министр отметил: "Ужасное известие из Стамбула. Террор. Атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором.

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Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.

Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.


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