 "Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - Климкин выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
Министр отметил: "Ужасное известие из Стамбула. Террор. Атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
Позже, Департамент консульской службы МИД Украины обнародовал информацию о том, что граждан Украины среди погибших не обнаружено.
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