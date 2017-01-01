 Граждан Украины нет среди погибших в результате теракта в Стамбуле, - МИД

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией", - сказано в сообщении.
Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.
Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
269 4
Эрдоган: Теракты связаны с процессами в регионе. Террористы хотят посеять хаос в Турции(34)
Обама предложил Турции помощь США в связи с терактом в Стамбуле(16)
Взрыва на борту Ту-154 не было, но версия теракта не снимается, - Минобороны РФ(86)
Правительство Германии выплатит семье украинца, погибшего при теракте в Берлине, 10 тыс. евро, - посол Мельник(42)
Стамбул: теракт в ночном клубе, 39 погибших и десятки раненых(0)
Полиция Германии подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине, - посол Мельник(16)
За мгновенье до теракта: Грузовик въезжает на рождественскую ярмарку в Берлине. ВИДЕО регистратора(76)
Ответить
Ответить
они живут по-новому...
Ответить
Лишь бы отчитаться.
Ответить