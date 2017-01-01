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Все про:МИД (3742) Стамбул (137) теракт (1907) Турция (1718)

 Граждан Украины нет среди погибших в результате теракта в Стамбуле, - МИД

Граждан Украины нет среди погибших в результате теракта, который произошел в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina.

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Из 39 погибших в Стамбуле опознан 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет. Консулы на оперативной связи с полицией", - сказано в сообщении.

Напомним, 39 человек погибли, около 70 ранены в результате атаки террористов на ночной клуб в турецком Стамбуле в новогоднюю ночь. Один нападающий вошел в ночной клуб Reina в историческом районе города Ортакей и открыл огонь, когда в клубе собралось 500-700 человек, чтобы встретить Новый год. Некоторые из посетителей, по сообщениям, начал прыгать в пролив Босфор, чтобы спастись от выстрелов.

Консульство Украины открыло "горячую линию" в связи с терактом в Стамбуле.
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у украинцев нет денег по заграницам на дискотеки ходить...
они живут по-новому...
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Там же вроде ещё не всех опознали...
Лишь бы отчитаться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГраждан Украины нет среди погибших в результате теракта в Стамбуле, - МИД
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