 Пьяная ссора между оккупантами на Донбассе: 4 уничтожены, еще двое ранены в результате взрыва гранаты, - ГУР Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.
Так, по данным украинской разведки, 31 декабря 2016 года в "9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК" во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из боевиков, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре оккупанта убиты (из них - один офицер), еще двое ранены.
По состоянию на 1 января 2017 года в "7 отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2 АК" около 14 процентов военнослужащих считаются такими, которые самовольно покинули расположение подразделений, добавили в ГУР.
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Человеческий фактор, всяко бывает
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Нужно вынести благодарность....
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Всех с наступающим!
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С праздником, дорогие бандеровцы!!!.
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И это не юмор, они это для себя печатают...
http://www.lav-kalendar.ru/listovye_kalendari_formata_a2/img14088.php
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http://obozrevatel.com/society/51032-myi-zhdem-tebya-ukraina-v-sotsseti-ukazali-na-osobennost-novogo-goda-v-donetske.htm
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Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хоть какая польза. Побольше бы таких.
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Кто-то ещё хочет поспорить, как это было более двух лет назад (с 5 сентября 2014 года)?
Кто-то хочет поспорить, что изменение менталитета лугандонцев важнее, чем их уничтожение или депортация?
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И друг друга извела!(с)
ПРРРРРИЄМНО..АЖ ЗАЄПИСЬ!
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