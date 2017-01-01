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Все про:КНДР (153) ракеты (431) ядерное оружие (434) Ким Чен Ын (33)

 Ким Чен Ын заявил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты: "Выросла ядерная мощь"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В телевизионном новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что в 2016 году "выросла ядерная мощь" Северной Кореи и вскоре у государства будет межконтинентальная баллистическая ракета.

Читайте также: Северная Корея планирует испытания баллистической ракеты в ближайшие дни, - разведка США

"Тем временем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр Хван Гёан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей", - говорится в сообщении.

В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.
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Без сомнения, что без помощи россии тут не обошлось.
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КИМЧИнистій хомяк- третье дерево в правом ряду в игре хйула...он- такое управляемое пугало без мозга..
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ну да.... как тут без РОССИИ?
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Достали уже РОССИЕЙ!!!! Сами рекламу делаете!!!
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Когда раиси не станет, не станет о ней и разговоров
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Вы рады, что российских военных убивают на Донбассе?
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Більше капсу . на московії кажуть це добавляє розуму бовдурам .
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Яка Росія, дурень? Це утворення правильно називати Московія.
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Що таке россія , московія може , там вже нема нічого россійського , амери і чечня все поділили .
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Ну и что ? У путена то же есть межконтинентальные ракеты. Северная Корея это душка по сравнению с нароссией.
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Нострадамус предсказал , что конец мира где то оттуда начнётся .
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Самая большая опасность этой ракеты в том, что в Корее её просто невозможно испытать. Т.е. конструктор может думать, что она межконтинентальная, но как и куда именно она залетит реально никто не знает.
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З усіх країн тільки північна корея та наросія час від часу лякають світ "ядерним пеплом"..Співпадіння?
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А північні корейці стали нижче зростом своїх південних сородичів...
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а...так вот кто из будущего прилетает серого цвета и ростом метр )))
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Идиот.Лучше бы баба про твой писюнчик сказала - Выросла ядерная мощь ! ))
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скоро под новым ником вылезет - но глушить нужно постоянно...
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У нас таких ошибок не допустят. И другим не дадут.
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Жэсть в натуре. Типа, от Небесной Канцелярии сообщение: "не занимался бы ты, парень, делами, для которых НАСА существует".
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"Выросла ядерная мощь"

.
...за это северные корейцы стали ниже южных на 16 см. ...
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...и худее на треть!

на фото детей без сльоз смотреть нельзя...
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лучше бы он объявил о разработке новых штанов или о постройке нового свинокомплекса . а то жрать нечего . ходят в одинаковых спецовках за то ракеты разрабатывают

к стати москали смотрите и мотайте на ус ваш Вов Чен Ху тоже вас в такое средневековье ведет
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.......ЫН ...........вот это ещё одна ьлять -выходец из кузни кремлёвского сатанізма .
моксель це це дійсно імперія сатанізма,зла........
вони навіть зробили у серці ,столиці мардора ,у маскві КЛАДОВИЩЕ...мавзолей вові Бланку..та кремлівська стіна з прахом ...хіба це нормально?
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И шо? Она не успеет и взлететь, как её собъют.
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Ракета, наверное, пилотируемая. А пилотом будет тот чёрт, что на Солнце летал.
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Ти на про прапорець?

То коли з смартфону заходжу, то норвезький чи ісландський чіпляється, то от сьогодні зовсім ніякого.

Коли з компа чи ноуту, то все гаразд. "Хатченко", та ще і з України.
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А ще Північна Корея вчергове стала чемпіоном світу з футболу , от кацапам радість , перелетить всю московію чи ні ?
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самая ужасная "северо-корейская ракета"-это сам Пупс,который своим весом пол-Вашингтона сможет раздавить,а всё остальное-дешёвая профанация ублюдка свиноподобного и дружка Ху#ла-педофила.
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Почему вокруг меня живёт так много идиотов, желающих уничтожить мою планету?
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самое хреновое...что они встретились в одном временном отрезке...
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И ещё.Совершенно верно написал "Аль Капучіно"-это всё ради очередного выклянчивания порции риса,без которого этот убогий режим-попросту развалится в конце-концов.

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ДЫК, так уже СЕНО-СОЛОМУ туды с парашки эшелонами гонют..
Панятна-усьо попасли...а шо тама под ентим "продуктом" спрятали и патом угрожжжжают-мы енто сделалалалалалаЛи...
Парашка знайшла дурнів -зброю випробовувати!

))))
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КНДР- СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО ЛАТЕНТНОГО ГОМОСЕКСУАЛИЗМА!
..а может СОЦИАЛИЗМА или ОНАнизма , КАМУНизма...нюююю, ИЗМ тама -точняк!
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...кацапы, кстати, тоже измельчали... ...с друганом армейским покатался по России -- мы деды, а "детки" наши нам до плеча -- с кепкой... ...у другана, правда, родной Сына под 2 метра -- так у него дед с бандерами воевал кадысь ...*)
...мои племеша см. на 10 -- ВСЕ! -- выше меня... а я 187...
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Там чего то взорвали в Нюрнберге. Ваша работа?
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...блин, тут такая пальба была... -- пышуть, что 129 млн. евр. немцы в небо бухнули... ...авария ещё, вроде, большая случилась -- так это ж каждый год -- бухают, сэр...
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А что Украина будет с этого иметь?
Если с Будапештским на*али ,
Оружие не дали,а еще санкции с РФ снимут,
То я думаю можно тайно у Кима прикупить атомную бомбу
И на судне привести в Одессу,а шо?Украина должна свои интересы отстаивать,
В этом нестабильном мире.
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Правильно, радеет за защиту своей страны и будущего...ЯО как показывает история, еще никому не было лишним.
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Не для защиты своей Уродины, этот жирный сосунок делает ракеты, а типа шобы пендосы боялись. Но чую, что ракеты у него такие же как и в Педерации класса "земля-земля"
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Я б навіть сказав, класу " пускова установка - обслуга пускової установки в кращому випадку".
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Будущего у них давно уже нет....они застряли в прошлом....впрочем как и твоя паРаша.....
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Тоді бажаю щоб твої діти жили як північнокорейці , так нормально буде ?
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опять дешовый рис закончился, мда..... экономика таких стран как засраша и севкорея держится за счёт ключевого фактора - "дайте пожрать!!, а то щя как еб*нём"
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С голой жопой...но с баллистической ракетой....это почти как в паРаше.....
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вы тоже с голой жопой но без яо
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Уровень жизни в Украине.....выше уровня жизни в твоей паРаше..... так что у кого жопа голее..это очень большой вопрос.....
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Видно що ти ніколи не був в Україні , звичайний північний кореєць зійшов би з розуму побачивши святковий стіл в звичайній украінській родині .
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Ядерные электростанции Украины - это по-круче северокорейских петард. Мало не покажется всему миру, если их рвануть одновременно. Так, що дорогеньким капіталістам - треба оберігати НЕНЬКУ УКРАЇНУ.
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Какое счастье народу привалило. Межконтинентальную ракету заиметь. Мечта других народов. Это сразу же на целую ложку риса пайка увеличится. Пиндосы дадут
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КНДР - это будущее поганой НКВД-шной Раши, где вечно правит тоталитарный режим,власть передается только по наследству, голодное тупое население, зато грозит уничтожить всех в мире.
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То же мне, проблема... Подпишите с ним Будапештский Меморандум.
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Скорее это не подписка, а поддержка раздражающего фактора в регионе. Для решения собственных имперских замашек Китая.
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У России же денех нет!!!тОткеда она их берет, тварь? Хохлы, уймитесь уже!!! ЗАЕБАЛИ!!!!
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в ЖЖ есть северокорейская страничка.

не хочу делать рекламу, но ржака там полная.
там я узнал, напрмер, что в КНДР есть опера под названием "Море крови", увидел фотки Ким Чен Ира когда он проводит "руководство на местах". это отпад. 5 ржавых клеток с полудохлыми кроликами преподносятся как достижение с/х. мама дорогая...
ну, и форум там доставляет, конечно. отвечают проверенные товарищи и только на разрешенные вопросы. правда, они легко попадают в свои же ловушки и смешно наблюдать, как они в них барахтаются.
в общем, если бы не минусы тоталитаризма, я бы КНДР объявил заповедником в мировом масштабе и отправлял туда всяких юных борцов за светлое будущее. но это чересчур жестоко. подохнут ведь.
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вся ложь о "нищей" северной корее в этом видео
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Виктор Чеклецов ab3feb1d
Пшол вонъ смерд,я твою бабушку за 5 рублей купил.
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цензор... исправился или чО че не банишь?
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Хорошая новость для США, можно нехило потренироваться, пресануть краснопузых корейцев теперь дело времени, т.к. эти придурки со своими дешевыми понтами машут ядерной дубиной типа крутые, а на самом деле как и засрашка голимое террористическое образование...
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та шо там тренироватся в ына что в хуйло .одно зрасте и понос со стен смысвать все раскажем ток не убивайте
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вон система обнаружения я точно не помню но уже упала и сгнила у них кажись так шо буит сюрприз если вдруг
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шо то я не понял, они же вроде уже на Солнце слетали=)))
и ждут повторения их подвига кацапами на ,,протонах" =)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКим Чен Ын заявил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты: "Выросла ядерная мощь"
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