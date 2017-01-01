 Ким Чен Ын заявил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты: "Выросла ядерная мощь"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В телевизионном новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что в 2016 году "выросла ядерная мощь" Северной Кореи и вскоре у государства будет межконтинентальная баллистическая ракета.
"Тем временем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр Хван Гёан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей", - говорится в сообщении.
В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.
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...за это северные корейцы стали ниже южных на 16 см. ...
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на фото детей без сльоз смотреть нельзя...
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к стати москали смотрите и мотайте на ус ваш Вов Чен Ху тоже вас в такое средневековье ведет
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моксель це це дійсно імперія сатанізма,зла........
вони навіть зробили у серці ,столиці мардора ,у маскві КЛАДОВИЩЕ...мавзолей вові Бланку..та кремлівська стіна з прахом ...хіба це нормально?
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То коли з смартфону заходжу, то норвезький чи ісландський чіпляється, то от сьогодні зовсім ніякого.
Коли з компа чи ноуту, то все гаразд. "Хатченко", та ще і з України.
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Панятна-усьо попасли...а шо тама под ентим "продуктом" спрятали и патом угрожжжжают-мы енто сделалалалалалаЛи...
Парашка знайшла дурнів -зброю випробовувати!
))))
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..а может СОЦИАЛИЗМА или ОНАнизма , КАМУНизма...нюююю, ИЗМ тама -точняк!
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...мои племеша см. на 10 -- ВСЕ! -- выше меня... а я 187...
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Если с Будапештским на*али ,
Оружие не дали,а еще санкции с РФ снимут,
То я думаю можно тайно у Кима прикупить атомную бомбу
И на судне привести в Одессу,а шо?Украина должна свои интересы отстаивать,
В этом нестабильном мире.
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не хочу делать рекламу, но ржака там полная.
там я узнал, напрмер, что в КНДР есть опера под названием "Море крови", увидел фотки Ким Чен Ира когда он проводит "руководство на местах". это отпад. 5 ржавых клеток с полудохлыми кроликами преподносятся как достижение с/х. мама дорогая...
ну, и форум там доставляет, конечно. отвечают проверенные товарищи и только на разрешенные вопросы. правда, они легко попадают в свои же ловушки и смешно наблюдать, как они в них барахтаются.
в общем, если бы не минусы тоталитаризма, я бы КНДР объявил заповедником в мировом масштабе и отправлял туда всяких юных борцов за светлое будущее. но это чересчур жестоко. подохнут ведь.
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Пшол вонъ смерд,я твою бабушку за 5 рублей купил.
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и ждут повторения их подвига кацапами на ,,протонах" =)))
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