 Ким Чен Ын заявил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты: "Выросла ядерная мощь"





В телевизионном новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил, что в 2016 году "выросла ядерная мощь" Северной Кореи и вскоре у государства будет межконтинентальная баллистическая ракета.





"Тем временем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр Хван Гёан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей", - говорится в сообщении.



