 Один военнослужащий ранен за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, 1 - получил ранения в Зайцево в результате обстрела", - отметил Мотузяник.
Напомним, по данным пресс-центра Штаба АТО, за минувшие сутки российско-террористические войска совершили 44 обстрела наших позиций с использованием запрещенных минометов и артиллерии.
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