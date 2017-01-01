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 Один военнослужащий ранен за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО

Один украинский военнослужащий ранен в результате боевых действий на востоке Украины за минувшие сутки 31 декабря 2016 года. Погибших со стороны ВСУ нет.

Об этом спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре, передает Цензор.НЕТ.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных нет, 1 - получил ранения в Зайцево в результате обстрела", - отметил Мотузяник.

Напомним, по данным пресс-центра Штаба АТО, за минувшие сутки российско-террористические войска совершили 44 обстрела наших позиций с использованием запрещенных минометов и артиллерии.
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Порошенко: Украинская оккупация - это временно

https://www.youtube.com/watch?v=_nPK8QSt8Po
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Мы , встречая новый год , молились за вас всей семьей , наши Ангелы Хранители , наши Воины Света.
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я работала ибо пока они там, нет праздников, слушала ПС с их Москва по ком звонят......и читала, читала цензоровцев. Спасибо за поддержку в эту ночь, спасибо за лайки под моим ником и надеюсь, что в этом году Украина будет мирной и единой. Спасибо
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Ребята,спасибо Вам за то,что вы охраняете нас ,низкий вам поклон,и будьте живы и здоровы.Слава Героям.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин военнослужащий ранен за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО
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