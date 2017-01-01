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Все про:теракт (1907) Турция (1718) Эрдоган (248)

 Эрдоган: Теракты связаны с процессами в регионе. Террористы хотят посеять хаос в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт в ночном клубе в Стамбуле, унесший жизни 39 людей, попыткой дестабилизировать ситуацию и создать хаос в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

"Совершая нападения на граждан, террористы и их пособники не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию, нарушить покой и создать хаос в Турции", - заявил президент.

Смотрите также: Теракт в ночном клубе Стамбула: 39 погибших и около 70 раненых. ФОТОрепортаж

Эрдоган также отметил, что "нападения, которые осуществляются в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе".

Как сообщалось, 39 человек погибли, 70 получили ранения, 4 находятся в критическом состоянии в результате террористической атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.





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Хаос не только в Турции )(уйло хочет посеять...
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да если проанализировать , то теракты организовывают спецслужбы многих супердержав .не своими руками .
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Да , но цьому випадку організовує недодержава , яка не може в себе життя людям налагодити
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недодержава или фалодержава или пукодержава или сэмодержава , пока ещё неизвестно .
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Ну хорошо , дайте сами определение стране , которая будучи крупнейшим добытчиком газа в мире не в состоянии газофицировать столичную область и в которой в ведущих сми расписывают как достижение стройку двухочкового туалета на улице , сверхмегасупердержава , пуперсупердержава , мегакосмоссупердержава ?
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Али - он быстрее создаёт здесь ники, чем мы пост на СФ напишем...
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Как бы от этих взрывов не росли уши самого Эдоргана.
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Порохоботы. Есть работа. Шеф в говне.

Порошенко: Украинская оккупация - это временно

https://www.youtube.com/watch?v=_nPK8QSt8Po
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А хрен его знает, может просто оговорка типа "цинiчнi бандери" или посыл Хуйлу - мы окупанты, приходи освобождай Донбассю Спроси у Порошенко.
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Одного не могу понять, как можно бояться идти против путлера , чтобы не напал , и в тоже время отдавать свой народ на убийство. палачу?
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Поки що хуйло не нападало на інші країни. Це все понти і залякування.
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Но люди то гибнут, А Сирия? Неужели вы думаете,что это все Асадовские военные убивают страну?
Эта тварь кремлевская сеет смерть по всему миру и пока с ним будут таллерантничать - у упыря развязаны руки.
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Відкрито не нападав. Все робилось таємно. Настамнєт.
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Відкрито - закрито, пора кончать тварь ублюдочную.
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Всюди де є протидіючі сили в країнах, хуйло веде війну їхніми руками, але відкрито не нападає.
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А кому от этого легче , вот так же надо и его страну вместе с ним убрать с планеты Земля.
Придавить и подмести.
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Країни бувшого совка це таке... Я маю на увазі такі як Турція і т.п.
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Грузія чи Туреччина, то не має значення. Це порушення міжнародного права.
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Что еще за терористы ? Игил что ли ?
Так надо усиливать совместную борьбу.
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дурачок - все эти теракты проспонсированы только одним уродом - хуйлом...
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Попытка посеять хаос? А 39 убитых и 70 раненых в центре крупнейшего города страны, это тогда что бля?
С пуйлом поведешся, от него наберешся
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Эрдоган также отметил, что "нападения, которые осуществляются в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе", - различными террористическими организациями? Надо уточнить какими.
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Очень похоже, что за терактами в турции может стоять эрдоган. Это нужно именно ему для того, чтобы он мог проводить действия для расправы над оппозицией. И происходить эти теракты стали именно после того, как эрдоган подавил восстание. Так поступают все тираны и турция идёт под руководством ещё одного уцепившегося за власть садиста именно в сторону тирании. А вот исполнителями могут быть и хуйловские агенты даже из ИГИЛ. Ведь не зря у них дружба с хуйлом намечается. Ну а против кого дружат дегенераты тоже понятно.
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Все это говорит о не серьезном восприятии ситуации . Очень дорогое заведение если бы было больше и серьезнее охраны конечно погибшие были бы но не в таком колличестве.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган: Теракты связаны с процессами в регионе. Террористы хотят посеять хаос в Турции
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