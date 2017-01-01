 Эрдоган: Теракты связаны с процессами в регионе. Террористы хотят посеять хаос в Турции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
"Совершая нападения на граждан, террористы и их пособники не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию, нарушить покой и создать хаос в Турции", - заявил президент.
Эрдоган также отметил, что "нападения, которые осуществляются в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе".
Как сообщалось, 39 человек погибли, 70 получили ранения, 4 находятся в критическом состоянии в результате террористической атаки на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.
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Порошенко: Украинская оккупация - это временно
https://www.youtube.com/watch?v=_nPK8QSt8Po
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Эта тварь кремлевская сеет смерть по всему миру и пока с ним будут таллерантничать - у упыря развязаны руки.
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Придавить и подмести.
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Так надо усиливать совместную борьбу.
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С пуйлом поведешся, от него наберешся
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